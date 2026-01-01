Slack für den öffentlichen Bereich

Slack ist eine nach der FedRAMP-Stufe „moderat“ autorisierte Channel-basierte Kollaborationsplattform, die Behörden und ihren Partnern eine sichere, zentralisierte digitale Basis bietet. Slack ist schneller, besser organisiert und sicherer als E-Mail und wird von Teams im öffentlichen Bereich eingesetzt – von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der US-Botschaft und des Verteidigungsministeriums auf der ganzen Welt bis hin zu städtischen Verkehrsbetrieben.

Alles findet im Channel statt

Alle Informationen zu einem bestimmten Thema, Projekt oder Team werden gebündelt in ihrem jeweiligen Channel angezeigt.

Verlauf zum Anzeigen und Durchsuchen

Projekte enden, Teams verändern sich – und Slack speichert alles. Anstatt sich mühsam an Vergangenes erinnern zu müssen, kannst du die gewünschten Informationen dank Slack problemlos wiederfinden.

Enger mit deinen Partnerinnen und Partnern zusammenarbeiten

Durch die Freigabe eines Channels in Slack hältst du Bürger, Anbieter und Partner stets auf dem Laufenden. Je schneller man sich austauschen kann, desto schneller geht die Arbeit voran.

Sicherheit

Sicherheit ist für viele öffentliche Einrichtungen und deren Partner unerlässlich. Slack ist die sichere und konforme Plattform, der Bundesbehörden als ihre digitale Zentrale vertrauen.

Slack bietet Sicherheitsfunktionen auf Unternehmensebene für Organisationen jeglicher Größe. Dazu ist es erforderlich, eine erstklassige Zusammenarbeit zu bieten und gleichzeitig die spezifischen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

Slack ist nach der FedRAMP-Stufe „moderat“ autorisiert und erfüllt und übertrifft somit einige der angesehensten Sicherheitsstandards und bietet Lösungen, die Teams im öffentlichen Bereich dabei helfen, Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Mit präzisen Sicherheitsfunktionen wie Gastzugriff, Aufbewahrungsrichtlinien, Einmaliges Anmelden, Slack Enterprise Key Management (Slack EKM), Audit-Protokolle und Integrationen mit führenden Anbietern von Lösungen zum Schutz vor Datenverlust können Behörden Slack so anpassen, dass ihre individuelle behördliche Anforderungen, wie der Freedom of Information Act (FOIA), erfüllt werden.

Zusammenarbeit

Zentralisiere deine gesamte Arbeitskommunikation, sodass alle Beteiligten stets auf dem neuesten Stand sind und Entscheidungen schneller gefällt werden können.

Mit Channels haben Teams im öffentlichen Bereich zentrale Orte für Unterhaltungen, Dateien, Tools und Leute. So sind sie immer bestens organisiert und können sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren.

Mit Slack Connect können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden, Auftragnehmer und Bürgerinnen und Bürger durch sichere, verifizierte Kommunikation in Echtzeit von mehreren Orten aus als ein Team zusammenarbeiten. Slack Connect ist die „bevorzugte Methode für Zusammenarbeit“ der General Services Administration.

Virtuelle Meetings können über die in Slack integrierten Funktionen für Audio- und Video-Anrufe oder über das bevorzugte Tool deiner Behörde durchgeführt werden, ohne Slack zu verlassen.

Plattform

Slack verbindet alle deine Tools an einem einzigen Ort und vereinfacht so den Zugriff auf und den Austausch von Informationen für Teams, um die Aufgaben zu erfüllen.

Mit mehr als 2.400 Apps in unserem App-Verzeichnis können Kunden ihre Tools in Slack integrieren, darunter grundlegende Produktivitätslösungen wie Office 365 und Google Workspace. Dank der Integrationen mit Salesforce kannst du Datensätze von Slack aus suchen und überprüfen, Channels benachrichtigen, wenn Datensätze aktualisiert wurden, und das Betriebssystem für die neue Art des Arbeitens schaffen.

Technologie-Teams von Behörden und Auftragnehmern stellen besseren Code in kürzerer Zeit bereit, indem sie Tools, Team-Mitglieder und Code in Slack zusammenbringen. Integrationen mit Tools wie PagerDuty und Jira ermöglichen Echtzeit-Warnungen und einen zentralen Ort für das Überprüfen und das Testen von Codes.

Workflow-Builder optimiert Routinefunktionen anhand benutzerdefinierter Workflows, für die keine Programmierung erforderlich ist. Behörden verwenden Workflow-Builder zur Automatisierung der wöchentlichen Berichterstattung, zur Dokumentation von IT-Tickets und um Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, Probleme zu melden.

Öffentliche Behörden und ihre Partner nutzen Slack, um die Arbeit voranzubringen:

Erfahre, wie Teams im öffentlichen Bereich Slack in ihrem Arbeitsalltag verwenden:



Slack ist eine Partnerschaft mit Carahsoft eingegangen, um den Beschaffungsprozess für Behörden einfacher und komfortabler zu gestalten.