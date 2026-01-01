Conjunto de formas geométricas representando organizações sem fins lucrativos

Slack para o setor público

A plataforma de colaboração segura para as suas equipes, ferramentas e metas

Leitura de 4 minutos

O Slack é uma plataforma de mensagens baseada em canais que conta com a autorização de nível moderado do programa FedRAMP, oferecendo aos governos e aos seus parceiros instalações digitais centralizadas e seguras. Com informações mais organizadas, mais rápidas e mais seguras do que o e-mail, o Slack é usado por equipes do setor público que englobam desde quadros de militares e embaixadas dos EUA em todo o mundo até departamentos de transportes municipais.

Formas geométricas sobrepostas representando os canais do Slack  Tudo acontece nos canais

Acompanhe tudo relacionado a assuntos, projetos ou equipes individuais nos canais dedicados.

Linhas representando o histórico  Um histórico para consultar e fazer pesquisas

Os projetos terminam, as equipes mudam e o Slack salva tudo. Em vez de tentar lembrar, basta pesquisar o que você precisa.

Saudação de duas mãos que se tocam representando parcerias  Trabalhe com seus parceiros de forma mais estreita

Mantenha cidadãos, fornecedores ou parceiros informados compartilhando um canal no Slack. O trabalho fica mais rápido quando as conversas são mais ágeis.

Segurança

A segurança é um tema essencial para muitos órgãos do setor público e os seus parceiros. O Slack é uma plataforma que cumpre com a conformidade e a segurança, e que conta com a confiança dos órgãos governamentais federais dos EUA para ser o local das suas instalações digitais.

  • O Slack oferece segurança de nível empresarial para organizações de todas as dimensões. Isto exige o fornecimento da melhor experiência de colaboração do mercado e, ao mesmo tempo, a satisfação das necessidades exclusivas dos nossos clientes a respeito de segurança e conformidade.
  • A autorização de nível moderado do programa FedRAMP confirma que o Slack cumpre e ultrapassa algumas das normas de segurança mais amplamente reconhecidas e oferece soluções para ajudar as equipes do setor público a atenderem aos requisitos de conformidade.

Os recursos de segurança granular, como o acesso de convidados, as políticas de retenção, o logon único, o Enterprise Key Management do Slack (EKM do Slack), os logs de auditoria e as integrações com os principais fornecedores de prevenção contra perda de dados, permitem que as organizações do setor público personalizem o Slack de modo a atender a exigências governamentais exclusivas, como no caso da Lei sobre a Liberdade de Informação (Freedom of Information Act - FOIA).

Colaboração

Mantenha a sintonia e tome decisões mais rápido reunindo toda a comunicação corporativa em um só local.

  • Os canais ajudam as equipes do setor público a manter a organização e o foco com espaços centrais para conversas, arquivos, ferramentas e pessoas.
  • O Slack Connect permite que funcionários do governo, prestadores de serviços e cidadãos trabalhem como uma única equipe através de um sistema de comunicações verificadas e seguras, em tempo real e de diversos locais diferentes. O Slack Connect é o “método preferencial de colaboração” do órgão governamental dos EUA “General Services Administration” (Administração de Serviços Gerais).
  • Reuniões virtuais podem ser realizadas através dos recursos integrados de voz e vídeo das chamadas do Slack ou podem ser acessadas instantaneamente com a ferramenta escolhida pela instituição, sem a necessidade de sair do Slack.

Plataforma

O Slack conecta todas as ferramentas em um único local, o que faz com que seja mais fácil para as equipes acessá-las, compartilhar informações e cumprir com a sua meta.

  • Com mais de 2.400 aplicativos em nosso Diretório de apps, os clientes podem integrar suas ferramentas ao Slack, incluindo recursos básicos de produtividade, como o Office 365 e o Google Workspace. Integrações com o Salesforce permitem pesquisar e consultar registros no Slack, enviar notificações aos canais quando os registros são atualizados e criar o sistema operacional para a nova forma de trabalhar.
  • As equipes de tecnologia de prestadores de serviços e órgãos governamentais fornecem produtos digitais de forma ainda melhor e em menos tempo ao reunir ferramentas, colegas de equipe e códigos no Slack. Integrações com ferramentas como o PagerDuty e o Jira permitem enviar alertas em tempo real e estabelecer um local único para revisões de códigos e testes.
  • O criador de fluxo de trabalho simplifica as funções rotineiras com fluxos de trabalho personalizados e sem código. Os órgãos governamentais usam o criador de fluxo de trabalho para automatizar relatórios semanais, documentar tíquetes de TI e permitir que os cidadãos comuniquem problemas.

As instituições públicas e os seus parceiros usam o Slack para alcançar resultados:

Saiba mais sobre como as equipes do setor público usam o Slack em suas operações cotidianas: 


O Slack fez uma parceria com a Carahsoft com o objetivo de facilitar e simplificar o processo de aquisições para governos.

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