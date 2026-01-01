Slack para o setor público

O Slack é uma plataforma de mensagens baseada em canais que conta com a autorização de nível moderado do programa FedRAMP, oferecendo aos governos e aos seus parceiros instalações digitais centralizadas e seguras. Com informações mais organizadas, mais rápidas e mais seguras do que o e-mail, o Slack é usado por equipes do setor público que englobam desde quadros de militares e embaixadas dos EUA em todo o mundo até departamentos de transportes municipais.

Tudo acontece nos canais

Acompanhe tudo relacionado a assuntos, projetos ou equipes individuais nos canais dedicados.

Um histórico para consultar e fazer pesquisas

Os projetos terminam, as equipes mudam e o Slack salva tudo. Em vez de tentar lembrar, basta pesquisar o que você precisa.

Trabalhe com seus parceiros de forma mais estreita

Mantenha cidadãos, fornecedores ou parceiros informados compartilhando um canal no Slack. O trabalho fica mais rápido quando as conversas são mais ágeis.

Segurança

A segurança é um tema essencial para muitos órgãos do setor público e os seus parceiros. O Slack é uma plataforma que cumpre com a conformidade e a segurança, e que conta com a confiança dos órgãos governamentais federais dos EUA para ser o local das suas instalações digitais.

O Slack oferece segurança de nível empresarial para organizações de todas as dimensões. Isto exige o fornecimento da melhor experiência de colaboração do mercado e, ao mesmo tempo, a satisfação das necessidades exclusivas dos nossos clientes a respeito de segurança e conformidade.

A autorização de nível moderado do programa FedRAMP confirma que o Slack cumpre e ultrapassa algumas das normas de segurança mais amplamente reconhecidas e oferece soluções para ajudar as equipes do setor público a atenderem aos requisitos de conformidade.

Os recursos de segurança granular, como o acesso de convidados, as políticas de retenção, o logon único, o Enterprise Key Management do Slack (EKM do Slack), os logs de auditoria e as integrações com os principais fornecedores de prevenção contra perda de dados, permitem que as organizações do setor público personalizem o Slack de modo a atender a exigências governamentais exclusivas, como no caso da Lei sobre a Liberdade de Informação (Freedom of Information Act - FOIA).

Colaboração

Mantenha a sintonia e tome decisões mais rápido reunindo toda a comunicação corporativa em um só local.

Os canais ajudam as equipes do setor público a manter a organização e o foco com espaços centrais para conversas, arquivos, ferramentas e pessoas.

O Slack Connect permite que funcionários do governo, prestadores de serviços e cidadãos trabalhem como uma única equipe através de um sistema de comunicações verificadas e seguras, em tempo real e de diversos locais diferentes. O Slack Connect é o “método preferencial de colaboração” do órgão governamental dos EUA “General Services Administration” (Administração de Serviços Gerais).

Reuniões virtuais podem ser realizadas através dos recursos integrados de voz e vídeo das chamadas do Slack ou podem ser acessadas instantaneamente com a ferramenta escolhida pela instituição, sem a necessidade de sair do Slack.

Plataforma

O Slack conecta todas as ferramentas em um único local, o que faz com que seja mais fácil para as equipes acessá-las, compartilhar informações e cumprir com a sua meta.

As instituições públicas e os seus parceiros usam o Slack para alcançar resultados:

Saiba mais sobre como as equipes do setor público usam o Slack em suas operações cotidianas:



O Slack fez uma parceria com a Carahsoft com o objetivo de facilitar e simplificar o processo de aquisições para governos.