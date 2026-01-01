Slack para o setor público

O Slack é uma plataforma de mensagens baseada em canais que conta com a autorização de nível moderado do programa FedRAMP, oferecendo aos governos e aos seus parceiros instalações digitais centralizadas e seguras. Com informações mais organizadas, mais rápidas e mais seguras do que o e-mail, o Slack é usado por equipes do setor público que englobam desde quadros de militares e embaixadas dos EUA em todo o mundo até departamentos de transportes municipais.
Tudo acontece nos canais
Acompanhe tudo relacionado a assuntos, projetos ou equipes individuais nos canais dedicados.
Um histórico para consultar e fazer pesquisas
Os projetos terminam, as equipes mudam e o Slack salva tudo. Em vez de tentar lembrar, basta pesquisar o que você precisa.
Trabalhe com seus parceiros de forma mais estreita
Mantenha cidadãos, fornecedores ou parceiros informados compartilhando um canal no Slack. O trabalho fica mais rápido quando as conversas são mais ágeis.
Segurança
A segurança é um tema essencial para muitos órgãos do setor público e os seus parceiros. O Slack é uma plataforma que cumpre com a conformidade e a segurança, e que conta com a confiança dos órgãos governamentais federais dos EUA para ser o local das suas instalações digitais.
- O Slack oferece segurança de nível empresarial para organizações de todas as dimensões. Isto exige o fornecimento da melhor experiência de colaboração do mercado e, ao mesmo tempo, a satisfação das necessidades exclusivas dos nossos clientes a respeito de segurança e conformidade.
- A autorização de nível moderado do programa FedRAMP confirma que o Slack cumpre e ultrapassa algumas das normas de segurança mais amplamente reconhecidas e oferece soluções para ajudar as equipes do setor público a atenderem aos requisitos de conformidade.
Os recursos de segurança granular, como o acesso de convidados, as políticas de retenção, o logon único, o Enterprise Key Management do Slack (EKM do Slack), os logs de auditoria e as integrações com os principais fornecedores de prevenção contra perda de dados, permitem que as organizações do setor público personalizem o Slack de modo a atender a exigências governamentais exclusivas, como no caso da Lei sobre a Liberdade de Informação (Freedom of Information Act - FOIA).
Colaboração
Mantenha a sintonia e tome decisões mais rápido reunindo toda a comunicação corporativa em um só local.
- Os canais ajudam as equipes do setor público a manter a organização e o foco com espaços centrais para conversas, arquivos, ferramentas e pessoas.
- O Slack Connect permite que funcionários do governo, prestadores de serviços e cidadãos trabalhem como uma única equipe através de um sistema de comunicações verificadas e seguras, em tempo real e de diversos locais diferentes. O Slack Connect é o “método preferencial de colaboração” do órgão governamental dos EUA “General Services Administration” (Administração de Serviços Gerais).
- Reuniões virtuais podem ser realizadas através dos recursos integrados de voz e vídeo das chamadas do Slack ou podem ser acessadas instantaneamente com a ferramenta escolhida pela instituição, sem a necessidade de sair do Slack.
Plataforma
O Slack conecta todas as ferramentas em um único local, o que faz com que seja mais fácil para as equipes acessá-las, compartilhar informações e cumprir com a sua meta.
- Com mais de 2.400 aplicativos em nosso Diretório de apps, os clientes podem integrar suas ferramentas ao Slack, incluindo recursos básicos de produtividade, como o Office 365 e o Google Workspace. Integrações com o Salesforce permitem pesquisar e consultar registros no Slack, enviar notificações aos canais quando os registros são atualizados e criar o sistema operacional para a nova forma de trabalhar.
- As equipes de tecnologia de prestadores de serviços e órgãos governamentais fornecem produtos digitais de forma ainda melhor e em menos tempo ao reunir ferramentas, colegas de equipe e códigos no Slack. Integrações com ferramentas como o PagerDuty e o Jira permitem enviar alertas em tempo real e estabelecer um local único para revisões de códigos e testes.
- O criador de fluxo de trabalho simplifica as funções rotineiras com fluxos de trabalho personalizados e sem código. Os órgãos governamentais usam o criador de fluxo de trabalho para automatizar relatórios semanais, documentar tíquetes de TI e permitir que os cidadãos comuniquem problemas.
As instituições públicas e os seus parceiros usam o Slack para alcançar resultados:
Saiba mais sobre como as equipes do setor público usam o Slack em suas operações cotidianas:
- Segurança do Slack: como a segurança de nível empresarial ajuda a proteger seus dados e cumprir os requisitos de conformidade
- Como impulsionar o trabalho com a nova plataforma do Slack com autorização de nível moderado do programa FedRAMP
- Tour de webinars do Slack: edição para governos | Primeiros passos
O Slack fez uma parceria com a Carahsoft com o objetivo de facilitar e simplificar o processo de aquisições para governos.
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