Slack para el sector público

Slack es la plataforma de mensajes basada en canales autorizada por FedRAMP Moderate que proporciona a los gobiernos y a sus colaboradores una sede digital centralizada y segura. Más rápida, mejor organizada y más segura que el correo electrónico, Slack se utiliza en equipos muy diferentes del sector público, desde personal de embajadas o el departamento de defensa de los EE. UU. por todo el mundo hasta los departamentos del transporte municipal.

Todo pasa en el canal

Sigue todo lo relacionado con temas específicos, proyectos o equipos en sus propios canales.

Historia que puedes ver y buscar

Los proyectos terminan, los equipos cambian y Slack lo guarda todo. En lugar de tratar de acordarte de memoria, podrás encontrar fácilmente lo que estás buscando.

Trabaja codo con codo con tus socios

Comparte un canal de Slack con tus clientes, proveedores o socios para mantenerlos al tanto de todo. El trabajo se hace más rápido cuando las conversaciones también son rápidas.

Seguridad

La seguridad es esencial para muchas agencias del sector público y sus colaboradores. Slack es la plataforma fiable y segura en la que confían las agencias federales para ser su sede digital.

Slack ofrece seguridad empresarial para organizaciones de todos los tamaños. Algo que requiere de una experiencia de colaboración de la mejor calidad al mismo tiempo que se satisfacen las necesidades de cumplimiento y seguridad específicas de nuestros clientes.

La autorización de FedRAMP Moderate de Slack confirma que Slack cumple y supera los estándares de seguridad de mayor reconocimiento y ofrece soluciones para ayudar a los equipos del sector público a cumplir los requisitos de cumplimiento correspondientes.

Las funciones de seguridad granular como el acceso de invitados, las políticas de retención, el inicio de sesión único, la administración de claves de cifrado (Slack EKM), los registros de auditoría y las integraciones con los proveedores de prevención de pérdida de datos más importantes permiten a los gobiernos personalizar Slack de tal forma que cumpla con los requisitos específicos del gobierno, como la Ley de libertad de información (FOIA).

Colaboración

Mantén la sintonía y toma decisiones más rápido al reunir toda tu comunicación laboral en un solo lugar.

Los canales ayudan a los equipos del sector público a mantener todo organizado y centrado con espacios centralizados para conversaciones, archivos, herramientas y personas.

Slack Connect permite que los empleados, contratistas y ciudadanos trabajen como un solo equipo mediante comunicaciones seguras y verificadas en tiempo real desde distintas ubicaciones. Slack Connect es el «método de colaboración preferido» de la Administración de servicios generales de los EE. UU.

Se pueden celebrar reuniones virtuales a través de las llamadas de voz y de vídeo integradas de Slack o se puede acceder a ellas de forma instantánea a través de la herramienta que elija su agencia sin necesidad de salir de Slack.

Plataforma

Slack conecta todas tus herramientas en un único lugar, lo que simplifica que los equipos puedan acceder a ellas, compartir información y obtener buenos resultados de cara a tus objetivos.

Con más de 2400 aplicaciones en nuestro Directorio de Aplicaciones, los clientes pueden incorporar sus herramientas a Slack, incluidas las herramientas de productividad esenciales como Office 365 y Google Workspace. Las integraciones con Salesforce te permiten buscar y revisar registros desde Slack, notificar a los canales cuando los registros se hayan actualizado y crear el sistema operativo para la nueva forma de trabajar.

Los equipos de tecnología del gobierno y de los contratistas obtienen mejores códigos en menos tiempo al reunir herramientas, profesionales y código en Slack. Las integraciones con herramientas como PagerDuty y Jira tienen alertas en tiempo real y crean un único lugar para la revisión y las pruebas de código.

El Creador de flujos de trabajo agiliza las funciones rutinarias a través de flujos de trabajo personalizados y sin código. Las agencias utilizan el Creador de flujos de trabajo para automatizar la generación de informes semanales, los tickets de ID de documentos y permiten que los ciudadanos informen de problemas.

Las agencias públicas y sus socios utilizan Slack para realizar el trabajo:

Consulta más información sobre cómo los equipos del sector público utilizan Slack en las operaciones que realizan día a día:



Slack se ha asociado con Carahsoft para facilitar y simplificar el proceso de contratación a los gobiernos.