公的部門のための Slack

Slack は、政府機関とそのパートナーに安全で一元化されたデジタル本部を提供する、FedRAMP（中）の認定を受けたチャンネルベースのメッセージプラットフォームです。メールよりもスピーディーにやり取りでき、会話を整理しやすく、安全な Slack は、世界中の米国大使館員や国防総省の職員から、地方自治体の運輸部門に至るまで、さまざまな公的部門のチームで使われています。

すべてのやり取りをチャンネルで

各トピック、プロジェクト、チームに関する情報を専用のチャンネルに整理し、それぞれの最新情報や進捗状況を把握しましょう。

履歴の表示や検索が可能

プロジェクトが終了し、チームが変わっても、Slack ならすべての内容が保存されているので安心です。すべてを覚えよう、思い出そうと躍起になる必要はありません。代わりに Slack で探しているものを簡単に見つけましょう。

パートナーと緊密に連携

Slack でチャンネルを共有して、住民、ベンダー、パートナーと常に情報を共有しましょう。会話がスムーズに流れると仕事も早く進みます。

セキュリティ

公共機関とそのパートナーの多くは、セキュリティ対策を必須と考えています。Slack はコンプライアンスに準拠した安全なプラットフォームです。このため、連邦政府機関は安心してデジタル本部を Slack に設置しています。

Slack は、あらゆる規模の組織に対し、エンタープライズグレードのセキュリティを提供しています。これは各ユーザー組織に固有のセキュリティやコンプライアンスのニーズを満たしつつ、クラス最高のコラボレーション環境を提供することを目的としたものです。

Slack のセキュリティ標準には業界の標準以上の水準を実現しているものがあり、ソリューションの提供によって公共セクターがコンプライアンス要件を満たす支援となっています。これは FedRAMP（中）の認定によって裏づけられています。

ゲストアクセス、保存ポリシー、シングルサインオン、Slack Enterprise Key Management（Slack EKM）、監査ログ、インテグレーション（トップクラスのデータ損失防止プロバイダとの連携により提供）といった細分化されたセキュリティ機能が提供されているため、政府は Slack をカスタマイズし、Freedom of Information Act（FOIA）のような政府機関固有の要件に準拠できます。

コラボレーション

仕事のコミュニケーションすべてをまとめることで、常に情報共有をして意思決定を迅速化しましょう。

チャンネルは、公的部門の会話、ファイル、ツール、そしてメンバーを 1 つのスペースに集め、常に整理して作業に集中する助けになります。

Slack コネクトでは、安全かつ認定を受けたコミュニケーションツールを使って、政府の職員や請負業者、そして住民が複数のロケーションから 1 つのチームとして連携できます。アメリカ共通役務庁は、Slack コネクトを当庁の「望ましいコラボレーション方法」としています。

バーチャルミーティングは、Slack に組み込まれた音声通話とビデオ通話を使って実施できるほか、Slack を離れることなく、各機関が希望するツールで瞬時にアクセスすることもできます。

プラットフォーム

Slack はすべてのツールを 1 か所で連携するため、チームがスムーズに情報にアクセスして情報を共有したり、業務を遂行したりできるようになります。

公的機関やそのパートナーが、Slack を活用して仕事を効率よくこなしています

公的部門のチームが日常業務でどのように Slack を活用しているかご覧ください



Slack は Carahsoft とパートナーシップを締結し、政府関連の調達プロセスをより簡単に、スムーズにしています。