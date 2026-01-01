Slack pour le secteur public

Slack constitue la plateforme de messagerie par canaux autorisée par FedRAMP Moderate. Nous fournissons un QG numérique sécurisé et centralisé aux autorités gouvernementales et à leurs partenaires. Plus rapide, mieux organisé et plus sécurisé que les e-mails, Slack est utilisé par les équipes du secteur public de tout type, depuis l’ambassade des États-Unis au personnel du département de la Défense des États-Unis dans le monde entier, en passant par les départements de transports municipaux.

Tout se passe dans les canaux

Suivez tout ce qui concerne les équipes, les thèmes fréquemment discutés ou les projets individuels dans leurs canaux dédiés.

Un historique accessible et consultable

Les projets arrivent à terme, les équipes changent et Slack sauvegarde tout. Plutôt que d’essayer de vous remémorer une information, faites simplement une recherche.

Collaborez plus étroitement avec vos partenaires

Informez les citoyens, vos fournisseurs et vos partenaires de l’évolution des projets en cours en partageant un canal dans Slack. Les choses avancent plus vite quand les conversations sont plus fluides.

Sécurité

La sécurité est essentielle pour beaucoup d’agences du secteur public et leurs partenaires. En tant que plateforme sécurisée et conforme, Slack a tout naturellement été choisi par les agences fédérales pour devenir leur nouveau QG.

Il fournit une sécurité pour entreprise adaptable à toutes les tailles d’organisations. Pour cela, nous devons proposer un service de grande qualité tout en répondant aux besoins uniques de nos clients en matière de sécurité et de conformité.

L’autorisation FedRAMP Moderate conforte l’idée que Slack va bien au-delà des principales normes de sécurité actuelles et offre des solutions pour aider les équipes du secteur public à respecter les obligations en matière de conformité.

Les fonctionnalités de sécurité granulaires telles que l’accès invité, les règles de conservation, l’authentification unique, la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), les journaux d’audit, ainsi que les intégrations de fournisseurs pour la prévention de la perte des données sont ce qui permet aux gouvernements de personnaliser Slack selon des critères uniques, à l’exemple de la loi américaine Freedom of Information Act (FOIA).

Collaboration

Coordonnez vos efforts et prenez des décisions plus rapidement en regroupant tous vos flux de communication sur une même plateforme.

Les canaux aident les équipes du secteur public à rester organisées et à cibler leurs activités en regroupant les conversations, les fichiers, les outils et les personnes dans des espaces dédiés.

Slack Connect permet aux employés du gouvernement, aux fournisseurs ainsi qu’aux citoyens de travailler comme une seule et même équipe grâce à des communications en temps réel sécurisées et vérifiées, et ce depuis de nombreux sites différents. Slack Connect est la « méthode de travail en collaboration préférée » de l’Administration des services généraux des États-Unis.

Vous pouvez organiser des réunions virtuelles grâce aux appels vocaux et vidéo intégrés de Slack, ou rejoindre une réunion de manière instantanée via l’outil choisi par votre agence, et ce sans quitter Slack.

Plateforme

Slack connecte et centralise tous vos outils, ce qui permet à vos équipes d’accéder aux informations et de les partager sans contrainte. Leur mission s’en trouve facilitée.

Les agences publiques ainsi que leurs partenaires utilisent Slack pour améliorer leur productivité :

En savoir plus sur la façon dont les équipes du secteur public utilisent Slack au cours de leurs opérations quotidiennes :



Slack a collaboré avec Carahsoft pour rendre le processus d’achat plus simple et plus agréable pour les gouvernements.