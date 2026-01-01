공공 부문을 위한 Slack

Slack은 FedRAMP Moderate 승인을 받은 채널 기반 메시징 플랫폼으로 정부 기관과 파트너에게 안전한 중앙 집중식 디지털 본부를 제공합니다. 이메일보다 더 빠르고, 체계적이고, 안전한 Slack은 전 세계의 미국 대사관, 국방부 인력부터 지방 교통부에 이르기까지 수천 개의 공공 부문 팀에서 사용되고 있습니다.

모든 것을 채널에서

전용 채널에서 개별 주제, 프로젝트 또는 팀과 관련된 모든 내용을 파악하세요.

내역 확인 및 검색

Slack에서는 프로젝트의 시작과 끝, 팀 변경 등 모든 내용을 저장합니다. 머리로 기억해 내려고 애쓰기보다 찾고 싶은 항목을 간편하게 찾으세요.

파트너와의 더욱 긴밀한 협업

Slack 채널을 통해 클라이언트, 벤더 또는 파트너와 진행 상황을 공유하세요. 대화가 빨라지면 업무도 빨라집니다.

보안

많은 공공 기관과 파트너에게 보안은 필수입니다. Slack은 연방 기관이 디지털 본부로 믿고 사용하는 안전하고 규정을 준수하는 플랫폼입니다.

Slack은 모든 규모의 조직에 엔터프라이즈급 보안을 제공합니다. 이를 위해서는 동급 최고의 협업 환경을 제공하면서 고객의 고유한 보안 및 규정 준수 요구를 충족해야 합니다.

Slack은 FedRAMP Moderate 승인을 받아 Slack이 가장 광범위하게 인정받는 보안 표준을 충족할 뿐만 아니라 표준 그 이상의 수준임을 확인했으며 공공 부문 팀이 규정 준수 요구를 해결하도록 지원하는 솔루션을 제공하고 있습니다.

게스트 액세스 권한, 보존 정책, Single Sign-On, Slack 엔터프라이즈 키 관리(Slack EKM), 감사 로그, 최고의 데이터 손실 방지 제공업체와의 통합 등 세분화된 보안 기능을 통해 정부는 Slack을 맞춤화하여 고유한 정부 기관의 요구 사항(예: 정보자유법(FOIA))을 준수할 수 있습니다.

협업

모든 업무상 커뮤니케이션을 한곳에 모아 모두가 같은 내용을 숙지하여 더 빠르게 결정하세요.

공공 부문 팀은 대화, 파일, 도구 및 사람을 위한 중심적인 공간인 채널을 통해 체계적으로 업무에 집중할 수 있습니다.

Slack Connect는 여러 지역에서 실시간으로 이루어지는 안전하고 검증된 커뮤티케이션을 통해 정부 직원, 계약업체, 그리고 시민들이 한 팀으로서 활동할 수 있는 바탕이 됩니다. Slack Connect는 미국 조달청 구매 시스템(GSA)이 '협업을 위해 선호하는 방법'입니다.

가상회의는 Slack의 자체 음성 및 비디오 통화를 통해 열거나 기관이 선택한 도구를 통해 Slack 내에서 즉시 접속할 수 있습니다.

플랫폼

Slack은 모든 도구를 한곳으로 연결해 주기 때문에 팀이 정보에 쉽게 접근하고 공유하여 미션을 달성할 수 있습니다.

Slack의 앱 디렉토리에는 2,400개 이상의 앱이 있어서 Office 365 및 Google Workspace와 같은 필수 생산성 도구를 비롯해 자신이 사용하는 도구를 Slack에 가져올 수 있습니다. Salesforce 통합으로 사용자는 Slack 안에서 기록을 검색 및 검토하고, 기록이 업데이트될 때 채널에 알리고, 새로운 업무 방식을 위한 운영 시스템을 만들 수 있습니다.

정부 기관과 계약업체의 기술팀은 Slack에서 도구, 팀원, 코드를 한곳에 모아 개선된 코드를 더 빠르게 전달할 수 있습니다. PagerDuty 및 Jira와 같은 도구의 통합으로 실시간 알림을 받을 수 있고 코드 검토 및 검사를 위한 하나의 장소를 마련할 수 있습니다.

워크플로 빌더는 코드 없는 맞춤형 워크플로를 통해 일상적 업무를 간소화합니다. 정부 기관은 워크플로 빌더를 사용해 주간 보고를 자동화하고, IT 티켓을 기록하고, 시민들로부터 문제를 신고받을 수 있습니다.

공공 기관과 그 파트너는 업무 완수를 위해 다음과 같이 Slack을 활용하고 있습니다.

공공 부문 팀이 Slack을 일상적 작업에 활용하는 방법 읽어보기:



Slack은 Carahsoft와 협업하여 정부의 조달 절차를 더욱 쉽고 쾌적하게 만들었습니다.