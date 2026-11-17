Points clés : L’IA menace avant tout des tâches, elle ne remplace pas des emplois entiers : les chiffres chocs publiés mesurent souvent un risque, pas une élimination nette.

Les premières répercussions de l’IA sont réelles mais ciblées : cadres, secteur informatique, financier et profils juniors sont plus menacés que les métiers manuels ou de proximité.

Votre meilleure stratégie consiste à repérer vos tâches automatisables et à développer des compétences pour travailler avec l’IA, déjà valorisées sur le marché.

IA et emploi : rarement un sujet aura suscité autant d’inquiétude, parce qu’il touche directement à votre place au travail. Cette inquiétude n’est pas imaginaire : selon le Baromètre du numérique 2025 cité par la DG Trésor, 62 % des Français perçoivent l’IA comme un risque pour l’emploi. En même temps, les outils d’IA générative se banalisent dans les flux de travail, le recrutement, les réunions et la production de contenus.

La bonne question n’est donc pas « l’IA va-t-elle tout remplacer ? », mais « quelles tâches, quels métiers et quelles compétences sont réellement touchés ? ». Pour y répondre, il faut distinguer : secteurs visés par l’IA, emplois supprimés, création de nouveaux postes et évolution des tâches au travail. C’est ce que propose cet article, avant de vous donner une méthode concrète pour adapter votre profil.

L’IA va-t-elle supprimer des emplois ? Ce que disent les chiffres

Tâches menacées vs suppression d’emplois : ne pas confondre

Une étude qui affirme que « X % d’emplois sont concernés » ne dit pas que ces emplois vont disparaître. Elle mesure souvent la part de tâches qu’une IA pourrait automatiser ou transformer. C’est essentiel : un poste est composé de tâches techniques, relationnelles, administratives, créatives et décisionnelles. Certaines peuvent être confiées à l’IA, d’autres non.

Les travaux de Coface/OEM estiment qu’environ 16 % des tâches seraient exposées en France, soit jusqu’à 5 millions de postes concernés. L’OCDE classe aussi environ 27 % des emplois français dans des professions fortement visées par l’automatisation. La DG Trésor rappelle toutefois que l’effet net reste indéterminé : l’IA peut remplacer certaines tâches, mais aussi accroître la productivité et créer une demande nouvelle.

Des estimations qui divergent fortement

L’écart entre les études est une information en soi. Selon les synthèses de l’Unédic, le BIT estime à environ 5 % la part des emplois potentiellement menacés dans les pays avancés, tandis que le FMI avance plutôt 33 %. À l’inverse, les emplois valorisés par l’IA représenteraient environ 13 % selon le BIT et 27 % selon le FMI.

Le Forum économique mondial ajoute une autre lecture : d’ici 2030, 170 millions de postes pourraient être créés et 92 millions supprimés, soit un solde net positif de 78 millions. Un chiffre choc dans les médias ne dit donc rien de votre propre situation.

En France, des premiers signaux bien réels

La recomposition est déjà visible. Côté création, PwC recense 166 000 offres d’emploi liées à l’IA en France en 2024, soit une hausse de 273 % depuis 2019. La France devient ainsi le premier pays européen en volume d’offres exigeant des compétences en matière d’IA.

Côté recul, les signaux sont tout aussi nets. Selon une étude d’Andreescu et Maurin relayée par Le Monde, les offres publiées sur France Travail pour les métiers informatiques et TIC les plus visés par l’IA générative ont chuté de plus de 50 % entre la fin de 2023 et le début de 2026, par rapport à celles des métiers peu menacés. La DG Trésor observe aussi que les premières vagues de licenciements attribuées à l’IA touchent surtout la finance et l’informatique, même si l’IA sert parfois de prétexte à des réductions d’effectifs décidées pour d’autres raisons. Les deux mouvements coexistent : le marché ne disparaît pas, il se recompose. Reste à savoir qui est concerné et dans quel sens.

Quels métiers sont visés, transformés ou porteurs ?

Les métiers les plus visés : le paradoxe des cadres

Contrairement aux vagues d’automatisation industrielle, l’IA générative touche fortement les tâches cognitives. Les métiers qualifiés ne sont donc pas protégés par principe. Selon Coface/OEM, ils sont même en première ligne : environ 29 % des tâches seraient exposées dans l’ingénierie et 27 % dans les métiers juridiques, financiers et créatifs, bien au-dessus de la moyenne de 16 %. Les postes qui produisent, classent, synthétisent ou vérifient de l’information sont les plus concernées : téléconseil, secrétariat, comptabilité, saisie, traduction, graphisme, analyse documentaire ou développement junior. Le tableau ci-dessous vous aide à situer votre propre métier.

Niveau d’impact Exemples de métiers Tâches concernées Remplacement ou forte transformation Saisie, assistance de niveau 1, rapprochements comptables Réponses standardisées, extraction, classement, vérification simple Transformation partielle Marketing, RH, juridique, développement junior Premiers jets, tri de CV, recherche documentaire, génération de code Augmentation Soin, artisanat, management stratégique Aide à la décision, documentation, coordination, préparation

Les métiers que l’IA remplace difficilement

Certains métiers résistent mieux parce qu’ils combinent contexte humain, présence physique et responsabilité :

Présence physique : le métier exige d’être sur place, par exemple dans le soin, le bâtiment ou la maintenance.

Dextérité fine : certains gestes manuels précis restent difficiles à automatiser.

Empathie : la relation humaine est au cœur du travail, surtout dans l’accompagnement et la santé.

Jugement éthique : certaines décisions engagent une responsabilité qu’on ne peut pas déléguer.

Un médecin peut utiliser l’IA pour analyser ou documenter, mais la décision clinique, l’annonce au patient et la responsabilité reposent toujours sur l’humain.

Les métiers qui recrutent grâce à l’IA

L’IA crée aussi des besoins. Les métiers les plus visibles sont ceux des données et de l’IA : data scientist, ingénieur en machine learning, spécialiste en cybersécurité, responsable éthique de l’IA ou chef de projet IA. France Travail publie d’ailleurs des ressources sur les métiers de l’IA qui recrutent.

Mais vous n’avez pas besoin de devenir développeur pour profiter de cette vague. Beaucoup d’emplois porteurs seront des métiers « augmentés » : commercial qui prépare ses rendez-vous avec l’IA, responsable RH qui analyse mieux les candidatures, juriste qui accélère la recherche documentaire, manager qui automatise une partie du suivi d’équipe. Les métiers du soin, la transition verte et les métiers relationnels restent aussi porteurs.

Au quotidien, l’IA change d’abord la façon de travailler

Moins de travail à faible valeur ajoutée

L’effet le plus immédiat de l’IA n’est pas toujours la suppression d’un poste. C’est souvent la réduction du travail à faible valeur ajoutée : chercher une information, résumer une réunion, mettre à jour un statut, retrouver une décision, rédiger un compte rendu. Les agents IA peuvent même prendre en charge des séquences entières de tâches, tant qu’elles sont cadrées.

PwC observe que la productivité du travail progresse beaucoup plus vite dans les secteurs les plus exposés à l’IA. Dans les outils de collaboration, les applications pratiques de l’IA se voient déjà dans les résumés de fils de discussion, la recherche d’informations et l’automatisation de tâches récurrentes. Selon le Workforce Index mondial de Slack (juin 2025), l’usage quotidien de l’IA a augmenté de 233 % en six mois, et les utilisateurs quotidiens déclarent une productivité supérieure de 64 % et une satisfaction au travail supérieure de 81 % par rapport aux non-utilisateurs. Les salariés français restent toutefois plus prudents : dans l’édition de l’automne 2024, leur enthousiasme envers l’IA était passé de 53 % à 41 %, un écho direct à l’inquiétude évoquée en introduction.

Juniors : de producteurs à évaluateurs

Les profils juniors sont particulièrement concernés, non parce qu’ils n’auraient plus d’avenir, mais parce que leurs tâches formatrices changent. Si l’IA rédige un premier jet, génère du code simple ou prépare une analyse, le junior passe plus vite du rôle de producteur à celui d’évaluateur critique.

C’est un vrai défi : apprendre en corrigeant l’IA n’est pas la même chose qu’apprendre en produisant soi-même. L’esprit critique, la vérification des sources, la compréhension métier et la capacité à expliquer une décision deviennent donc centraux. Pour les entreprises, l’enjeu est de repenser l’intégration des jeunes, afin qu’ils continuent à apprendre au lieu de simplement valider des résultats générés automatiquement.

Comment adapter votre profil à l’IA en 3 étapes

Vous ne contrôlez ni le rythme d’adoption de l’IA ni les décisions de votre employeur. En revanche, vous pouvez agir sur la façon dont vous analysez votre poste et sur les compétences que vous développez. Voici une méthode applicable dès cette semaine.

1. Auditer vos tâches

Commencez par une semaine type. Listez vos tâches, puis classez-les en trois catégories. D’abord, les tâches structurées et répétitives : comptes rendus, extractions, tri, reformulations, rapports d’activité. Elles sont les plus automatisables. Ensuite, les tâches où l’IA peut vous assister : recherche, préparation, synthèse, analyse préliminaire. Enfin, les tâches profondément humaines : arbitrage, relation, négociation, pédagogie, responsabilité.

Par exemple, une assistante commerciale peut découvrir qu’une bonne partie de sa semaine est consacrée aux relances, aux mises à jour de tableaux et aux comptes rendus : autant de temps qu’elle pourrait réinvestir dans la relation client. L’objectif n’est pas de vous faire peur, mais d’estimer quelle part de votre temps est réellement exposée et d’identifier où l’IA peut vous menacer, vous aider ou vous rendre plus visible.

2. Développer les compétences qui prennent de la valeur

Trois compétences deviennent particulièrement importantes :

Maîtrise des outils d’IA : savoir formuler une demande, itérer, vérifier et intégrer l’IA à votre flux de travail, sans forcément coder.

Esprit critique : contrôler les sources, détecter les erreurs, corriger les biais et replacer le résultat dans votre contexte métier.

Compétences humaines : communication, coordination d’équipe, décision, éthique et compréhension des besoins.

L’argument est aussi économique : selon PwC, les emplois exigeant des compétences en IA offrent une prime salariale moyenne de 56 % par rapport à des postes similaires sans exigence en IA. Les outils d’IA en ligne deviennent donc un sujet de culture professionnelle, pas seulement de curiosité technologique.

3. Vous former avec les dispositifs existants

Privilégiez les formations courtes, pratiques et liées à votre métier. Une reconversion lourde vers le développement n’est pas toujours nécessaire. Pour beaucoup de profils, le bon premier pas consiste à apprendre à utiliser l’IA pour produire un brouillon, analyser un document, préparer une réunion ou automatiser une tâche répétitive.

Vous pouvez regarder du côté du CPF, des OPCO, de votre entreprise ou de France Travail. France Travail a notamment affiché l’objectif de former 300 000 demandeurs d’emploi à l’IA générative. Le critère de choix est simple : une bonne formation doit vous faire travailler sur vos propres tâches, pas seulement expliquer l’IA de manière théorique.

Conclusion

L’IA ne supprime pas mécaniquement des métiers entiers, mais elle transforme vite les tâches, surtout dans les emplois qualifiés et les postes juniors. La bonne réponse n’est ni le déni ni la panique. Commencez par auditer vos tâches, testez l’IA dans les outils que votre équipe utilise déjà et développez les compétences qui rendent votre jugement plus précieux que la simple production automatisable. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi explorer comment l’intelligence artificielle en entreprise transforme les processus.

Questions fréquentes