Applications Slack : quelle application pour le travail à distance ?

Pour la plupart d’entre nous, le télétravail s’est rapidement imposé au quotidien. Bien que nous ayons publié des tutoriels et des conseils sur ce thème, nous avons pensé qu’il serait utile de parcourir les 2 000 applications disponibles dans la Liste des applications Slack et sélectionner celles qui aidaient le plus les équipes à distance.

Ces applications permettent à votre équipe de rester concentrée sur ses objectifs, de respecter les délais et de rester unie même si tous ses membres travaillent dans des lieux différents.

1. Votre planning de la journée toujours disponible avec le Calendrier Outlook

Pour garder tout le monde sur la même longueur d’onde, la meilleure solution est de mettre en place un calendrier accessible par toute l’équipe. Vous pouvez configurer votre Calendrier Outlook (et aussi votre Google Agenda) de manière à recevoir votre planning de la journée chaque matin directement dans Slack, choisir quand vos notifications apparaissent et rejoindre un appel depuis vos rappels de réunion.

Lorsque tous les collaborateurs sont en télétravail, il est essentiel de permettre aux autres membres de l’équipe de connaître à tout moment votre statut (surtout si vous risquez de mettre plus de temps que d’habitude à répondre). Le Calendrier Outlook met automatiquement à jour votre statut sur Slack lorsque vous êtes en réunion pour signaler à votre équipe que vous ne pouvez pas répondre aux messages directs ni aux appels pour le moment.

Installer Utilisez l’application Calendrier Outlook pour Slack pour : Mettre automatiquement à jour votre statut personnalisé lorsque vous êtes en réunion

Recevoir votre planning du jour dans Slack chaque matin

Recevoir un rappel personnalisé lorsque votre réunion est sur le point de commencer Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

2. Rejoignez instantanément un appel avec Zoom

Une partie non négligeable des communications non-verbales sont transmises au bureau. Lorsqu’un fil de discussion ou une conversation devient complexe, ou si les personnes concernées ne font pas partie de l’échange, il est temps de se retrouver en face à face.

Avec Zoom installé, lancez rapidement un appel en écrivant /zoom dans Slack. (Des commandes similaires sont disponibles sur Cisco WebEx, BlueJeans, Fuze ou RingCentral.)

Installer Utilisez l’application Zoom pour Slack pour : Démarrer un appel depuis un canal ou un message direct

Voir les participants à un appel avant de le rejoindre

Partager des liens d’enregistrement avec vos collègues Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

3. Partagez des vidéos et votre écran de manière asynchrone avec Loom

Lorsque vous ne pouvez pas passer dans le bureau d’un collègue pour l’aider ou répondre à sa question, utilisez Loom.

L’application Loom est idéale pour envoyer de courts extraits vidéo, comme ce nouveau concept dont vous parliez à l’instant dans un canal Slack. Enregistrez simultanément votre écran et le flux de votre webcam pendant que vous décrivez votre projet, puis envoyez la vidéo ainsi filmée aux collaborateurs directement dans Slack.

Installer Utilisez l’application Loom pour Slack pour : Créer de courts enregistrements d’écran pour expliquer et détailler votre projet

Envoyer des vidéos dans un canal ou dans un message direct

Mentionner des membres de votre équipe ou des canaux dans Loom Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

4. Suivez l’avancée quotidienne de votre équipe avec Standuply

Bien souvent, la première interaction du jour détermine l’humeur de l’équipe pour le reste de la journée, surtout lorsque tout le monde travaille à distance. Démarrez la matinée du bon pied avec une réunion Standuply sur Slack pour inviter les membres de votre équipe à présenter leurs projets, décrire les obstacles qu’ils rencontrent et mentionner leur progression. Cela permet à chacun de savoir où en sont leurs collègues, mais aussi d’éviter de réaliser deux fois la même tâche.

Installer Utilisez l’application Standuply pour Slack pour : Automatiser les points d’équipe quotidiens, les récapitulatifs hebdomadaires, les réunions semestrielles, etc.

Permettre à l’équipe de répondre aux questions par messages écrits, vocaux ou vidéo

Suivre l’avancement du travail, les indicateurs commerciaux, les obstacles et le bien-être de l’équipe Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

5. Définissez des périodes de concentration maximale avec Clockwise

Le secret d’un télétravail efficace réside dans l’élaboration d’un programme quotidien à suivre chaque jour. Clockwise vous aide à planifier votre journée et élimine les distractions, notamment en activant automatiquement le mode Ne pas déranger (NPD) entre deux réunions pour vous permettre de travailler ou de prendre une pause bien méritée sans interruption.

Installer Utilisez l’application Clockwise pour Slack pour : Synchroniser automatiquement votre calendrier avec votre statut sur Slack

Activer le mode NPD lorsque vous êtes en réunion ou en période de concentration maximale

Recevoir un résumé quotidien de vos réunions et de votre charge de travail directement dans Slack Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

6. Prenez un ☕️ virtuel en compagnie d’un collègue avec Donut

Lorsque tout le monde travaille depuis chez soi, il est tout à fait normal de ressentir parfois un sentiment d’isolement. Donut vous aide à resserrer vos liens avec vos collègues en réunissant tout le monde dans un canal et en créant des groupes aléatoires de deux personnes pour lancer des visioconférences individuelles. Plus le canal est peuplé, mieux vous serez en mesure d’aider les collaborateurs évoluant dans différents services de l’entreprise à faire connaissance.

Installer Utilisez l’application Donut pour Slack pour : Présenter les membres de l’équipe et planifier des réunions dans Slack

Faire le premier pas avec des sujets de conversation

Accueillir automatiquement les nouveaux collaborateurs et les inviter à rejoindre votre ou vos canaux Donut Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

7. Veillez au bien-être de chacun avec Polly

Évaluez le ressenti de votre équipe en temps réel avec le questionnaire récurrent de Polly, à planifier ou à diffuser automatiquement chaque semaine. Polly pose une question au ton léger à laquelle les collaborateurs peuvent répondre en quelques secondes, qui vous permet d’analyser les tendances d’opinions au fil du temps.

Installer Utilisez l’application Polly pour Slack pour : Évaluer le moral de chacun à l’aide d’un questionnaire rapide

Permettre aux collaborateurs de répondre anonymement au questionnaire s’ils le souhaitent, et masquer ou afficher les résultats

Diffuser des questionnaires planifiés et récurrents avec des rappels automatiques envoyés aux personnes n’y ayant pas encore répondu Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

8. Célébrez les accomplissements de votre équipe avec Disco

Mettez en avant le travail incroyable abattu par votre équipe en temps réel avec Disco. Grâce à l’application, il est désormais aussi facile de féliciter un collègue que d’envoyer un message dans Slack : dites bravo avec Disco ! Vous n’aurez plus jamais à vous inquiéter de savoir si les autres membres de votre équipe ou vos responsables remarquent vos contributions même à distance.

Installer Utilisez l’application Disco pour Slack pour : Reconnaître les accomplissements et le talent des membres de votre équipe en temps réel

Découvrir des tendances et des indicateurs à propos des valeurs de votre entreprise

Partager les valeurs et les statistiques avec l’équipe complète Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

Ceci n’est qu’un petit aperçu des divers outils que votre équipe peut utiliser pour faciliter son adoption du télétravail. N’hésitez pas à consulter régulièrement la Liste des applications Slack pour ne manquer aucune nouveauté et aider les membres de votre équipe à trouver ce dont ils ont besoin pour travailler ensemble à distance.