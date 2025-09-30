Diese Slack-Apps bringen Remote-Teams in Höchstform

Für viele von uns ist Remote-Arbeit schnell zum Alltag geworden. Wir haben zwar bereits Tutorials und Tipps zu diesem Thema veröffentlicht, dachten uns aber, dass es hilfreich wäre, die über 2.000 Apps im App-Verzeichnis von Slack zu durchforsten und die besten Apps zur Unterstützung geografisch verteilter Teams vorzustellen.

Diese Slack-Apps können deinem Team dabei helfen, im Zeitplan und zielgerichtet zu arbeiten und den Kontakt und die Kultur aufrechtzuerhalten, auch wenn alle im Home-Office arbeiten.

1. Behalte mit dem Outlook-Kalendar den Überblick über deinen Tagesplan

Es gibt keinen besseren Weg, um alle auf dem Laufenden zu halten, als einen Kalender für das ganze Team zu verwenden. Im Outlook-Kalender (und Google Calendar) kannst du dir jeden Morgen deinen Tagesplan in Slack schicken lassen, festlegen, wann du benachrichtigt werden möchtest, und direkt von deinen Meeting-Erinnerungen aus einem Call beitreten.

Wenn alle Mitarbeitenden im Home-Office arbeiten, ist es wichtig, dass alle Teammitglieder über deinen Status Bescheid wissen – vor allem, wenn du nur langsam reagieren kannst. Der Outlook-Kalender aktualisiert automatisch deinen Slack-Status, wenn du in einem Meeting bist, damit deine Teammitglieder wissen, dass du nicht für eine kurze Mail oder einen kurzen Call zur Verfügung stehst.

Installieren Mit der Outlook-Kalender-App für Slack kannst du: Deinen benutzerdefinierten Status automatisch aktualisieren, wenn du in einem Meeting bist

Jeden Morgen deinen Tagesplan in Slack erhalten

Dich mit einer benutzerdefinierten Erinnerung an den baldigen Beginn eines Meetings erinnern lassen Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

2. Nimm mit Zoom an Calls teil

Ein Großteil der wichtigen nonverbalen Kommunikation findet statt, wenn sich Menschen ein Büro teilen. Wenn ein Thread oder ein Gespräch immer verwirrender werden, die Emotionen hochkochen oder nicht die richtigen Personen in die Unterhaltung einbezogen werden, ist es an der Zeit, kurz innezuhalten und persönlich zu reden.

Wenn du Zoom installiert hast, kannst du einen Call starten, indem du einfach /zoom in Slack eingibst. (Ähnliche Befehle sind auch bei Cisco WebEx, BlueJeans, Fuze oder RingCentral verfügbar).

Installieren Verwende die Zoom-App für Slack, um: Einen Call aus einem Channel oder einer Direktnachricht zu starten

Zu sehen, wer einem Anruf beigetreten ist, bevor du dich verbindest

Aufzeichnungslinks mit deinen Teammitgliedern zu teilen Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

3. Teile mit Loom Videos und deinen Bildschirm asynchron

Wenn du nicht zum Schreibtisch eines Teammitglieds gehen kannst, um Hilfe anzubieten oder eine Frage zu beantworten, solltest du Loom in Erwägung ziehen.

Die Loom-App eignet sich hervorragend, um schnelle Videoausschnitte zu versenden, z. B. ein neues Konzept, das du in einem Slack-Channel besprochen hast. Nimm deinen Bildschirm und dich selbst gleichzeitig auf, während du dein Mockup erklärst, und leite das Video dann direkt zu Slack weiter, damit andere es sehen können.

Installieren Verwende die Loom-App für Slack, um: Kurze Screencasts zu erstellen, die du kommentieren und verwenden kannst, um deine Arbeit zu erklären

Videos in einen Channel oder eine Direktnachricht zu senden

Teammitglieder zu erwähnen oder Channels von Loom aus zu markieren Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

4. Verfolge mit Standuply den täglichen Fortschritt deines Teams

Oftmals bestimmt die erste Interaktion des Tages die Stimmung im Team, vor allem, wenn alle Mitarbeitenden im Home-Office arbeiten. Beginne deinen Morgen mit einem Standuply-Meeting in Slack, um deine Teammitglieder zu bitten, sich darüber auszutauschen, woran sie gerade arbeiten, ob es Blockaden gibt und was sie bereits abgeschlossen haben. So bekommen nicht nur alle in deinem Team einen Einblick in die Arbeit der anderen, sondern es wird auch doppelte Arbeit vermieden.

Installieren Verwende die Standuply-App für Slack, um: Tägliche Stand-ups, wöchentliche Reflexionen, vierteljährliche Feedbacks und mehr zu automatisieren

Teammitgliedern im Home-Office zu ermöglichen, Fragen per Text-, Sprach- oder Videonachricht zu beantworten

Den Arbeitsfortschritt, Geschäftskennzahlen, Hindernisse und die Zufriedenheit des Teams nachzuverfolgen Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

5. Arbeite mit der Clockwise-App konzentrierter

Eine tägliche Routine zu schaffen (und sich daran zu halten) ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit im Home-Office. Clockwise hilft dir, deinen Tag zu planen und schützt dich vor Unterbrechungen. Die App kann automatisch den Bitte nicht stören-Modus (DND) aktivieren, wenn du zwischen zwei Meetings länger Zeit hast, und so eine Grenze setzen, wenn du eine Pause brauchst.

Installieren Nutze die Clockwise-App für Slack, um: Deinen Kalender automatisch mit deinem Slack-Status zu synchronisieren

DND einzuschalten, wenn du in einem Meeting bist oder dir Zeit für deine Arbeit nimmst

Eine tägliche Vorschau auf deine Meetings und Verfügbarkeit direkt in Slack zu erhalten Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

6. Trinke in Donut einen virtuellen ☕️ mit einem Teammitglied

Wenn alle von zu Hause aus arbeiten, ist es ganz normal, dass man sich ein wenig isoliert fühlt. Mit Donut kannst du deine sozialen Kontakte bei der Arbeit aufrechterhalten. Damit kannst du alle in einem Channel zusammenbringen und sie nach dem Zufallsprinzip für 1:1-Videochats miteinander vernetzen. Je größer der Channel ist, desto besser kannst du dafür sorgen, dass Menschen aus verschiedenen Bereichen der Organisation einander kennenlernen.

Installieren Verwende die Donut-App für Slack, um: Teammitglieder vorzustellen und Meetings über Slack zu planen

Das Eis mit Einstiegsthemen zu brechen

Neue Teammitglieder automatisch willkommen zu heißen und sie einzuladen, deinem Donut-Channels beizutreten Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

7. Behalte mit Polly im Auge, wie es allen geht

Mit einer regelmäßigen Polly-Umfrage kannst du die Stimmung im Team in Echtzeit messen. Du kannst die Umfrage im Voraus planen oder automatisch eine wöchentliche Umfrage durchführen lassen. Mit einer einfachen Frage können die Mitarbeitenden in Sekundenschnelle antworten und du kannst die Stimmungstrends im Zeitverlauf analysieren.

Installieren Verwende die Polly-App für Slack, um: Mit einer schnellen Umfrage die Stimmung aller Mitarbeitenden zu ermitteln

Deine Umfragen optional anonym zu gestalten und die Ergebnisse ein- oder auszublenden

Geplante und regelmäßige Umfragen/Umfragen mit automatischer Erinnerung an unbeantwortete Umfragen durchzuführen Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

8. Feiere mit Disco Teamerfolge

Mit Disco kannst du die großartige Arbeit deines Teams in Echtzeit hervorheben. Mit der App ist es so einfach, eine gute Leistung anzuerkennen, wie eine Nachricht in Slack zu senden. Versende Lob mit Disco und zerstreue die Angst vor der Frage: „Sehen meine Kolleg:innen und Führungskräfte meinen Arbeitsbeitrag überhaupt, wenn ich nicht im Büro bin?“

Installieren Verwende die Disco-App für Slack, um: Mitarbeitende und ihre gute Arbeit in Echtzeit anzuerkennen

Trends und Kennzahlen zur Anwendung der Unternehmenswerte zu ermitteln

Werte und Statistiken an das gesamte Team weiterzugeben Hinweis: Einige Integrationen sind nur in Englisch verfügbar.

Dies ist nur eine kleine Auswahl an Tools, die deinem Team den Übergang zur Arbeit im Home-Office erleichtern können. Schaue regelmäßig im App-Verzeichnis von Slack vorbei, um die neuesten Updates zu erhalten und deinem Team zu helfen, genau das zu finden, was es braucht, um besser zusammenzuarbeiten, egal wo sich die Mitglieder befinden.