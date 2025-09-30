8 aplicaciones para Slack que mantienen el trabajo a distancia bajo control

Para muchos el trabajo a distancia se ha convertido en nuestro día a día. Y aunque hemos publicado tutoriales y consejos al respecto, nos ha parecido útil buscar entre las más de 2000 aplicaciones disponibles en el Directorio de aplicaciones de Slack y destacar las mejores para los equipos de trabajo con calendarios compartidos.

Estas aplicaciones ayudan a que tu equipo invierta bien el tiempo y tenga presente sus objetivos, además de a conservar las conexiones y la cultura aún cuando todo el mundo trabaja desde casa.

1. Consulta tu agenda diaria con Outlook Calendar

No hay mejor manera de mantener a todo el mundo bajo control que usando calendarios laborales de equipo. En Outlook Calendar (y Google Calendar), puedes consultar tu agenda diaria mediante Slack cada mañana, personalizar cuándo recibir notificaciones y unirte a una llamada directamente desde el recordatorio de reunión.

Cuando todo el mundo trabaja a distancia, mantener a tus compañeros al tanto de tu estado es clave, sobre todo si vas a tardar en responder. Outlook Calendar actualizará de forma automática tu estado en Slack cuando estés en una reunión, para que todos sepan que no estás disponible para un mensaje directo o una llamada rápida.

Instalar Usa la aplicación de Outlook Calendar para Slack ante estas necesidades: Actualizar automáticamente tu estado personalizado cuando estés en una reunión

Recibir el calendario laboral diario en Slack cada mañana

Recibir un recordatorio personalizado acerca de las reuniones que están a punto de empezar Nota: algunas integraciones solo están disponibles en inglés

2. Entra en una llamada al instante con Zoom

Cuando se comparte un espacio físico en la oficina, las personas se comunican de muchas maneras no verbales. Si un hilo o un debate empieza a dejar de aportar claridad, sube la intensidad de las emociones o no se invita a la conversación a las personas interesadas, es el momento de parar y hablar cara a cara.

Con Zoom instalado, puedes iniciar una llamada con solo escribir /zoom en Slack (hay comandos similares disponibles en caso de que prefieras Cisco WebEx, BlueJeans, Fuze o RingCentral).

Instalar Usa la aplicación de Zoom para Slack ante estas necesidades: Iniciar una llamada desde un canal o un mensaje directo

Ver quién se ha unido a una llamada antes de que te conectaras

Compartir enlaces de grabaciones con tus compañeros de equipo Nota: algunas integraciones solo están disponibles en inglés

3. Comparte vídeo y pantalla, de forma asíncrona, con Loom

Cuando no puedas pasarte por el escritorio de algún compañero de equipo para ofrecerle ayuda o contestarle alguna pregunta, recurre a Loom.

La aplicación de Loom es ideal para enviar extractos cortos de vídeos, como un nuevo concepto que habéis estado debatiendo en un canal de Slack. Graba tu pantalla y la cámara que te enfoca a la vez mientras das las explicaciones pertinentes y envía el vídeo resultante directo a Slack para que lo vean los demás.

Instalar Usa la aplicación de Loom para Slack ante estas necesidades: Crear vídeos cortos grabando la pantalla con explicaciones sobre el trabajo

Enviar vídeos a un canal o mensaje directo

Mencionar compañeros de trabajo o etiquetar canales desde Loom Nota: algunas integraciones solo están disponibles en inglés

4. Controla el progreso diario de tu equipo con Standuply

A menudo, la primera interacción del día marca la pauta para un equipo, especialmente si todo el mundo trabaja a distancia y con calendario compartido. Empieza la jornada con una reunión de Standuply en Slack y anima a tus compañeros a que compartan en qué trabajan, qué los tiene bloqueados y qué han completado. No solo da visibilidad a todo el mundo, sino que evita que se dupliquen las tareas.

Instalar Usa la aplicación de Standuply para Slack ante estas necesidades: Automatizar reuniones de sincronización diarias, reflexiones semanales, sugerencias trimestrales y mucho más

Permitir a quienes comparten un trabajo colaborativo a distancia responder preguntas mediante texto, voz o vídeos

Hacer un seguimiento del progreso laboral, las métricas empresariales, los obstáculos y la satisfacción de los equipos Nota: algunas integraciones solo están disponibles en inglés

5. Dedica tiempo a concentrarte con Clockwise

Crear una rutina diaria (y respetarla) es una parte clave del trabajo colaborativo. Clockwise te ayuda a planificar la jornada y te evita interrupciones. La aplicación puede activar automáticamente el modo No molestar cuando tengas periodos de tiempo entre reuniones, lo que establece un límite para cuando necesites tiempo para relajarte o hacer una pausa.

Instalar Usa la aplicación de Clockwise para Slack ante estas necesidades: Sincronizar automáticamente tu calendario con tu estado de Slack

Activar el modo No molestar cuando estés en una reunión o cuando necesites concentrarte

Recibir previsiones diarias de tus reuniones y tu ancho de banda sin moverte de Slack Nota: algunas integraciones solo están disponibles en inglés

6. Tómate un ☕️ virtual con un compañero en Donut

Cuando todo el mundo sigue un calendario laboral desde casa, es normal sentir soledad. No pierdas tus conexiones sociales en el trabajo con Donut. Úsalo para reunir a todos en un canal y emparejarlos de forma aleatoria en videochats cara a cara. Cuanto más grande sea el canal, más oportunidades de que la gente de diferentes sectores de la organización lleguen a conocerse.

Instalar Usa la aplicación de Donut para Slack ante estas necesidades: Hacer que se conozcan entre compañeros de equipo y programar reuniones en Slack

Romper el hielo con iniciadores de conversación

Darle la bienvenida a nuevos compañeros de forma automática e invitarlos a que se unan a tus canales de Donut Nota: algunas integraciones solo están disponibles en inglés

7. Mantente al tanto de cómo se siente la gente con Polly

Mide el sentimiento general del equipo en tiempo real mediante una encuesta de Polly. Prográmalas con antelación o ejecuta una cada semana de forma automática. Una pregunta sencilla es perfecta para que los empleados la respondan en segundos y te permite analizar qué sentimiento predomina con el tiempo.

Instalar Usa la aplicación de Polly para Slack ante estas necesidades: Medir la moral de todo el mundo con una encuesta rápida

Hacer que las encuestas sean anónimas de forma opcional y elegir si mostrar o no los resultados

Realizar sondeos o encuestas programadas y asiduos con recordatorios automatizados cuando no hayan enviado su respuesta Nota: algunas integraciones solo están disponibles en inglés

8. Celebra los logros del equipo con Disco

Destaca el trabajo bien hecho del equipo en tiempo real con Disco. La aplicación hace que reconocer los logros sea tan fácil como enviar un mensaje en Slack. Envía felicitaciones mediante Disco y acaba con el miedo de que los compañeros o los gerentes no se percaten de las contribuciones de la gente en el trabajo colaborativo, aunque no estén en la oficina.

Instalar Usa la aplicación de Disco para Slack ante estas necesidades: Reconocer el buen trabajo de la gente en tiempo real

Descubrir tendencias y métricas sobre la aplicación de los valores de la empresa

Transmitir valores y compartir estadísticas con todo el equipo Nota: algunas integraciones solo están disponibles en inglés

Son solo una muestra de las herramientas que puede usar tu equipo para facilitar el cambio al trabajo colaborativo. No pierdas de vista el Directorio de aplicaciones de Slack para estar al tanto de las últimas actualizaciones y ayudar así a que tu equipo encuentre lo que necesite para su calendario compartido, sin importar dónde estén.