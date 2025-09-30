8 app per Slack che consentono di tenere sotto controllo il lavoro a distanza

Per molti di noi, il lavoro a distanza è diventato rapidamente una realtà quotidiana. Anche se abbiamo pubblicato tutorial e suggerimenti sull’argomento, ci è sembrato utile analizzare le oltre 2000 app disponibili nell’App Directory di Slack e mettere in evidenza le migliori per supportare i team distribuiti.

Queste app possono aiutare il tuo team a rispettare le scadenze e gli obiettivi e a preservare i legami e la cultura anche nel lavoro da remoto.

1. Ricevi il tuo programma giornaliero con Outlook Calendar

Non c’è modo migliore di tenersi in carreggiata che usare calendari per tutto il team. Grazie a Outlook Calendar (e Google Calendar) puoi ricevere ogni mattina il programma del giorno su Slack, personalizzare le notifiche e partecipare alle chiamate direttamente dai promemoria delle riunioni.

Se il lavoro a distanza è stato implementato in tutto il team, è fondamentale che tutti conoscano il tuo stato, soprattutto se non puoi rispondere rapidamente. Outlook Calendar aggiorna automaticamente il tuo stato su Slack quando sei in riunione, in modo che i tuoi colleghi sappiano che non potrai rispondere a MD o chiamate informali.

Installa Usa l’app Outlook Calendar per Slack per: Aggiornare automaticamente lo stato personalizzato quando sei in riunione

Ricevere il programma del giorno su Slack ogni mattina

Ricevere un promemoria personalizzato quando le riunioni stanno per iniziare Nota: alcune integrazioni sono solo in inglese

2. Effettua chiamate in un attimo con Zoom

Molte importanti comunicazioni non verbali avvengono quando le persone condividono uno spazio fisico in ufficio. In modalità di lavoro a distanza, se una conversazione o una discussione stanno diventando sempre meno chiare, se gli animi si stanno surriscaldando o se le persone giuste non sono coinvolte nella conversazione, bisogna prendersi una pausa per parlare faccia a faccia.

Dopo aver installato Zoom, puoi avviare una chiamata semplicemente digitando /zoom su Slack. Comandi simili sono disponibili anche con Cisco WebEx, BlueJeans, Fuze o RingCentral.

Installa Usa l’app Zoom per Slack per: Avviare una chiamata da un canale o messaggio diretto

Vedere chi si è unito a una chiamata prima di connetterti

Condividere i link delle registrazioni con gli altri membri del team Nota: alcune integrazioni sono solo in inglese

3. Condividi video e schermo in modo asincrono con Loom

Se non puoi passare alla scrivania di un collega per offrire aiuto o rispondere a una domanda, usa Loom.

L’app Loom è l’ideale per inviare rapidi frammenti di video, ad esempio un nuovo concetto che si sta discutendo in un canale Slack. Usa la fotocamera per selfie per registrarti quando descrivi il tuo modello, registrando simultaneamente anche il tuo schermo, e invia il video direttamente su Slack per farlo vedere ai colleghi.

Installa Usa l’app Loom per Slack per: Creare brevi screencast da usare per spiegare il tuo lavoro

Inviare video in un canale o in un messaggio diretto

Taggare altri membri del team o i canali dall’interno di Loom Nota: alcune integrazioni sono solo in inglese

4. Monitora i progressi quotidiani del team con Standuply

Spesso è la prima interazione della giornata a determinare l’umore di un team, soprattutto quando tutti i membri adottano un modello di lavoro a distanza. Inizia la giornata con una riunione Standuply su Slack, per chiedere ai colleghi di condividere ciò su cui stanno lavorando, ciò che li blocca e ciò che hanno completato. Questo non solo consente a tutti i membri del team di conoscere il lavoro degli altri, ma evita anche repliche.

Installa Usa l’app Standuply per Slack per: Automatizzare i meeting brevi, le riflessioni settimanali, i feedback trimestrali e altro ancora

Consentire ai membri del team in modalità di lavoro a distanza di rispondere alle domande tramite messaggi di testo, vocali o video

Monitorare l’avanzamento del lavoro svolto, le metriche aziendali, gli ostacoli e la soddisfazione del team Nota: alcune integrazioni sono solo in inglese

5. Ritagliati del tempo per concentrarti con Clockwise

Creare una routine quotidiana (e rispettarla) è una parte fondamentale del lavoro a distanza. Clockwise ti aiuta a pianificare la giornata e ti protegge dalle interruzioni. L’app può attivare automaticamente la modalità Non disturbare (DND) quando hai intervalli tra una riunione e l’altra, fissando un limite quando ti serve un po’ di tempo per rilassarti o una pausa.

Installa Usa l’app Clockwise per Slack per: Sincronizzare automaticamente il calendario con lo stato di Slack

Attivare la funzione DND quando sei in riunione o hai bisogno di tempo per concentrarti

Ricevere una previsione giornaliera delle riunioni e della tua disponibilità, direttamente su Slack Nota: alcune integrazioni sono solo in inglese

6. Prendi un ☕️ virtuale con altri membri del team su Donut

È perfettamente naturale sentirsi un po’ isolati nel lavoro a distanza. Rafforza i rapporti sociali sul lavoro con Donut. Serviti di Donut per riunire tutti i membri di un canale e farli incontrare casualmente in chat video individuali. Più il canale è grande, più è facile aiutare le persone di diversi settori dell’organizzazione a conoscersi.

Installa Usa l’app Donut per Slack per: Presentare i membri del team e programmare le riunioni su Slack

Rompere il ghiaccio con spunti di conversazione

Dare automaticamente il benvenuto ai nuovi membri del team e invitarli a entrare nei tuoi canali Donut Nota: alcune integrazioni sono solo in inglese

7. Monitora gli stati d’animo con Polly

Misura lo stato d’animo di tutto il team in tempo reale con i sondaggi ricorrenti di Polly. Programmali in anticipo o esegui automaticamente un sondaggio settimanale. Si tratta di una soluzione adatta anche in caso di lavoro a distanza. Una semplice domanda consente ai dipendenti di rispondere in pochi secondi e permette di analizzare le tendenze delle opinioni nel tempo.

Installa Usa l’app Polly per Slack per: Valutare il morale di tutti con un rapido sondaggio

Rendere i sondaggi opzionalmente anonimi e scegliere di mostrare o nascondere i risultati

Eseguire sondaggi programmati e ricorrenti, con promemoria automatici per i sondaggi che non hanno avuto risposta Nota: alcune integrazioni sono solo in inglese

8. Festeggia i successi del team con Disco

Metti in risalto l’ottimo lavoro svolto dal team in tempo reale con Disco. L’app ti permette di riconoscere il buon lavoro svolto con la stessa facilità con cui si invia un messaggio su Slack. Invia complimenti con Disco per assicurarti che colleghi e dirigenti noteranno il tuo contributo anche se sei in modalità di lavoro a distanza.

Installa Usa l’app Disco per Slack per: Riconoscere le persone e l’ottimo lavoro svolto in tempo reale

Scoprire tendenze e metriche relative all’applicazione dei valori aziendali

Trasmettere valori e statistiche a tutto il team Nota: alcune integrazioni sono solo in inglese

Questo è solo un esempio degli strumenti che il team può utilizzare per facilitare la transizione verso il lavoro a distanza. Controlla regolarmente l’App Directory di Slack per non perderti gli ultimi aggiornamenti e per aiutare il team a trovare esattamente ciò di cui ha bisogno per lavorare meglio insieme, ovunque si trovi.