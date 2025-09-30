Chatbot AWS : ajoutez AWS à votre canal Slack

Si vous travaillez au sein d’une équipe DevOps, vous savez déjà que surveiller les systèmes et répondre aux événements nécessite de changer de contexte fréquemment. Au cours de la journée, ou suite à une seule notification, vous pouvez avoir à jongler entre Slack, e-mails, SMS, tchats, appels téléphoniques, conversations vidéo et console AWS. Synthétiser les données de toutes ces sources n’est pas seulement compliqué ; c’est inefficace.

Voici AWS Chatbot. Dans Slack, cette intégration puissante est conçue pour rationaliser ChatOps. Les équipes peuvent ainsi gérer plus facilement toutes les activités opérationnelles, que ce soit la surveillance, la gestion du système ou les flux de travail CI/CD.

« De nombreuses équipes DevOps se servent de Slack pour collaborer non seulement en interne, mais aussi avec les systèmes qu’elles exploitent. En intégrant AWS Chatbot à Slack, nous avons réduit la nécessité de changer de contexte et permis aux équipes qui utilisent Slack de surveiller et d’interagir plus facilement avec leurs ressources AWS depuis leurs canaux Slack. » —Kurt Kufeld, Vice-président, plate-forme AWS

Les équipes DevOps peuvent recevoir des notifications en temps réel qui les aident à surveiller leurs systèmes depuis Slack. Cela signifie qu’elles peuvent résoudre les problèmes avant qu’ils ne prennent trop d’ampleur, qu’il s’agisse d’un dépassement de budget, d’une surcharge du système ou d’un événement de sécurité. Les alertes les plus importantes de CloudWatch Alarms peuvent être affichées sous la forme de messages enrichis, avec des graphiques. Les équipes ont la possibilité de définir les services AWS autorisés à envoyer des notifications et la destination de ces notifications, afin de ne pas bombarder les développeurs d’informations inutiles.

Tout ceci se déroule de façon sécurisée depuis les canaux Slack que vous utilisez tous les jours.

« AWS Chatbot nous sert à centraliser sur Slack diverses notifications, par exemple les déploiements d’application, l’activation de l’infrastructure, le suivi des performances, etc. » Kentaro Suzuki Architecte de solutions, LIFULL Co., Ltd.

Si un élément requiert votre attention, Slack et AWS Chatbot vous aident à agir plus efficacement. Dans un canal Slack, vous pouvez recevoir une notification, retrouver des informations de diagnostic, déclencher des flux de travail en invoquant des fonctions AWS Lambda, créer des tickets d’assistance AWS ou lancer une commande.

« AWS Chatbot nous a permis de centraliser diverses notifications, telles que les déploiements d’application, l’activation de l’infrastructure et le suivi des performances, directement dans Slack, afin que notre équipe puisse intervenir rapidement depuis l’endroit où elle travaille déjà. Non seulement cela réduit les temps de développement, mais cela améliore également l’expérience de développement globale pour l’équipe. » — Kentaro Suzuki, Architecte de solutions – LIFULL Co., Ltd.

Cela a l’air facile, non ? Eh bien il est même encore plus facile de définir les autorisations pour chaque salon de discussion et chaque canal, afin de déterminer qui peut réaliser des actions données via la gestion des identités et des accès AWS. AWS Chatbot intègre des modèles d’autorisation préconfigurés, qui peuvent bien sûr être personnalisés en fonction de votre entreprise.

De plus, un assistant de configuration intuitif vous permet de configurer AWS Chatbot en quelques minutes dans votre espace de travail. Il vous suffit d’accéder à la console AWS, d’autoriser Slack et d’ajouter le Chatbot à votre canal. Pour les instructions détaillées, consultez cet article du blog AWS DevOps. Vos équipes sont maintenant en mesure de mieux communiquer et de résoudre plus rapidement les incidents.