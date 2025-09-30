Wenn du in einem DevOps-Team arbeitest, dann weißt du, dass du zur Überwachung von Systemen und für die Reaktion auf Ereignisse häufig den Kontext wechseln musst. Im Laufe eines Tages – oder bei einer einzigen Benachrichtigung – müssen Projekt-Teams zwischen Slack, E-Mails, Textnachrichten, Chatrooms, Telefongesprächen, Videoanrufen und der AWS-Konsole hin- und herwechseln. Die Informationen aus all diesen Quellen miteinander zu verknüpfen, bedeutet nicht nur sehr viel Aufwand, es ist auch wenig effizient.

Und hier kommt der AWS Chatbot ins Spiel. In Slack dient diese effektive Integration zur Optimierung von ChatOps, da sie praktisch jeden operativen Ablauf vereinfacht, egal ob bei der Überwachung, Systemverwaltung oder CI/CD-Workflows.

„Viele DevOps-Teams verwenden Slack – sowohl bei der Zusammenarbeit mit ihren Teammitgliedern, als auch mit den von ihnen betriebenen Systemen. Durch die Integration von AWS Chatbot in Slack konnten wir unsere Kontextwechsel reduzieren und die Überwachung und Interaktion mit AWS-Ressourcen für unsere Projekt-Teams innerhalb ihrer Slack-Channels vereinfachen.“ –Kurt Kufeld, VP, AWS Platform

DevOps-Teams erhalten Echtzeit-Benachrichtigungen, die ihnen die Überwachung ihrer Systeme in Slack erleichtern. Das bedeutet, dass sie Situationen klären können, bevor sie zu einem echten Problem werden, egal ob es sich dabei um Budgetabweichungen, Systemüberlastungen oder Sicherheitsereignisse handelt. Die wichtigsten Warnungen von CloudWatch Alarms lassen sich als umfassende Nachrichten mit Diagrammen anzeigen. Die Projekt-Teams können konfigurieren, welche AWS-Services Benachrichtigungen an wen schicken, damit die Entwicklerinnen und Entwickler nicht mit unnötigen Informationen überschwemmt werden.

All das ist auf sichere Weise innerhalb des Slack-Channels möglich, den du sowieso schon täglich nutzt.

„Wir nutzen AWS Chatbot, um eine Vielzahl unterschiedlicher Benachrichtigungen, z. B. zur Anwendungs- und Infrastrukturbereitstellung, zur Leistungsüberwachung usw., in Slack zusammenzuführen.“ Kentaro Suzuki Solution Architect, LIFULL Co., Ltd.

Wenn etwas deine Aufmerksamkeit erfordert, dann helfen Slack plus AWS Chatbot dir dabei, deine Arbeit effizienter zu erledigen. In einem Slack-Channel kannst du nämlich eine Vielzahl von Dingen erledigen, z. B. Benachrichtigungen erhalten, Diagnosedaten abrufen, Workflows anstoßen, indem du die entsprechenden AWS Lambda-Funktionen aufrufst, AWS-Supportfälle anlegst oder einen Befehl ausgibst.

„Mit AWS Chatbot konnten wir Benachrichtigungen aus unterschiedlichen Bereichen – z. B. Anwendungs- und Infrastrukturbereitstellung, Leistungsüberwachung – direkt in Slack integrieren, sodass unser DevOps-Team sofort von dort aus eingreifen kann, wo es sowieso gerade arbeitet. Das verkürzt nicht nur unsere Entwicklungszeit, es verbessert die gesamte Entwicklungserfahrung.“ – Kentaro Suzuki, Solution Architect – LIFULL Co., Ltd.

Klingt einfach, oder? Dank AWS Identity Access Management wird es sogar noch einfacher, Berechtigungen für Chatrooms und Channels zu konfigurieren und dadurch festzulegen, wer welche Aktionen ausführen kann. AWS Chatbot besitzt eine Vielzahl von vorkonfigurierten Berechtigungsvorlagen, die sich natürlich individuell an die spezifischen Anforderungen in deinem Unternehmen anpassen lassen.

Obendrein kannst du AWS Chatbot dank eines intuitiven Konfigurations-Assistenten in nur wenigen Minuten für deinen Workspace konfigurieren. Du wechselst einfach zur AWS-Konsole, meldest dich bei Slack an und fügst Chatbot zu deinem Channel hinzu. (Eine detaillierte Anleitung findest du im AWS DevOps-Blog.) Und damit sind deine DevOps-Teams schon auf ihrem Weg hin zu einer effektiveren Kommunikation und einem schnelleren Incident Management einen Riesenschritt weiter.