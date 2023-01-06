La gestion de la relation client est devenue un incontournable de la réussite des entreprises. Les clients attendent désormais des prestations personnalisées et qualitatives. Pour répondre à ce besoin, il est essentiel de comprendre les attentes et de démontrer un souci réel de la clientèle. L’utilisation d’un logiciel adapté est alors un plus pour garantir l’efficacité de la stratégie ainsi déployée.

Qu’est-ce que la gestion de la relation client ?

La gestion de la relation client (GRC) ou Customer Relationship Management (CRM) regroupe un ensemble de techniques ou de stratégies visant à améliorer les interactions entre une entreprise et ses clients ou prospects. Pour être efficace, une telle approche nécessite l’implication de tous les acteurs de l’entreprise sur l’ensemble des points composant le parcours client.

En outre, pour réussir le déploiement d’une stratégie GRC, il est fortement recommandé d’utiliser un logiciel de gestion dédié. Cet outil de collaboration pour le service client permet de centraliser les données clients et intègre le plus souvent des fonctionnalités incontournables pour atteindre ses objectifs.

Les principes de la gestion client

Gérer sa clientèle de manière efficace exige de suivre certains principes. Ces derniers peuvent par exemple être de bonnes pratiques de marketing ou de communication qu’il est nécessaire d’appliquer au sein de l’entreprise.

Placer le client au centre des préoccupations

La première chose à faire est de prioriser le client dans toutes vos décisions. Pour ce faire, vous devez vous mettre à sa place et tenter de comprendre ses attentes. À cet égard, il est nécessaire d’améliorer de manière notable la connaissance client. Récoltez des informations tout au long du parcours client et lors de vos échanges pour anticiper les besoins et gagner en efficacité ce qui permettra par la suite de transformer l’expérience client.

Proposer un service client qualitatif

L’assistance se doit d’être réactive et professionnelle. Des problèmes résolus dans les meilleurs délais favorisent la fidélité. Pour atteindre votre objectif, il est indispensable de centraliser les informations liées à la clientèle pour obtenir une vision globale. De cette manière, les agents seront en mesure de répondre rapidement et précisément aux demandes qui leur sont adressées.

Créer une relation de confiance

En démontrant un vrai souci du client, il est possible de créer une relation de confiance à long terme. Si votre clientèle sait qu’elle peut compter sur vous en cas de problème, vous pourrez la fidéliser. Ce point est essentiel si vous désirez rentabiliser votre activité.

Les principaux objectifs de la gestion client

La gestion de la clientèle a pour but d’améliorer la relation client. En effet, en proposant des services de qualité et en répondant aux attentes de la clientèle, cette approche permet d’accroître la satisfaction ainsi que la fidélisation.

Mieux comprendre les clients

Avant tout, la gestion client doit être mise en place pour centraliser les données sur la clientèle. Cela permet de suivre son parcours, d’évaluer votre offre commerciale et comprendre les besoins clients. Il devient alors plus simple d’adapter vos produits ou vos services pour convaincre vos cibles.

Satisfaire les clients

En étant proactive et en adoptant une approche centrée client, l’entreprise peut maximiser la satisfaction. Cet effort concerne tous les acteurs de l’entreprise, de la direction au collaborateur en passant par le manager. De plus, le souci du client doit lui aussi se manifester à chaque point de contact du parcours client. Le site de l’entreprise, les réseaux sociaux ou les points de vente de vente doivent être intégrés à cet effort.

Fidéliser les clients

La conséquence d’une volonté de comprendre et de satisfaire la clientèle est une fidélité accrue. Si les clients sont comblés par les produits, les services ou la qualité de l’assistance, ils seront plus enclins à acheter de nouveau.

Comment améliorer sa gestion client grâce à Slack ?

L’un des atouts de la plateforme Slack est de centraliser en un seul et même endroit les outils, les personnes et les informations. Il est même possible de continuer à utiliser ses logiciels habituels, car Slack propose de nombreuses intégrations. Pour gérer sa relation client, il suffit alors de connecter des solutions dédiées à la gestion des tickets ou aux opportunités de vente.

En outre, Slack propose un ensemble de fonctionnalités très pertinentes pour soigner cette relation. C’est notamment le cas des canaux. Ces derniers peuvent être mis à profit de deux manières. En premier lieu, il est possible d’inviter un client ou un partenaire à échanger sur un canal Slack spécifique et sécurisé. Les participants peuvent alors transférer des fichiers ou des documents et même partager des informations confidentielles en toute sécurité.

Par ailleurs, suite à une demande envoyée à votre centre d’assistance, un collaborateur peut en quelques secondes demander conseil à un expert du sujet en publiant le ticket sur un canal dédié. En temps réel, les collaborateurs peuvent travailler conjointement et rapidement pour résoudre le problème.

Les avantages d’une bonne gestion client

Déployer une stratégie complète de gestion client permet à une entreprise d’obtenir de nombreux avantages. Ces derniers sont des éléments importants du succès et de la pérennité d’une entreprise.

Soigner l’image de marque

Démontrer son souci du client permet à une entreprise de développer son image de marque. C’est un élément très important au sein d’un secteur concurrentiel. Il devient plus simple d’attirer et convaincre les prospects, notamment via les témoignages positifs publiés sur internet par des clients satisfaits.

Augmenter les ventes

Si l’entreprise a une meilleure image auprès des prospects, mais aussi de ses clients actuels, le volume de vente s’accroît. La clientèle est en effet rassurée et a plus tendance à procéder à un acte d’achat. De plus, l’accès à des données pertinentes permet d’améliorer l’offre commerciale et ainsi augmenter le nombre de ventes.

Garantir la stabilité de l’activité

L’ensemble de ces éléments influent sur la stabilité et la pérennité de l’entreprise à long terme. Un afflux régulier de nouveaux clients associés à la fidélisation des clients actuels permet des bénéfices constants. Il est alors plus facile de lancer des projets d’investissements pour inscrire ce succès sur le long terme.

Toute entreprise qui ne met pas en place une gestion de la relation client s’expose à un mécontentement croissant. Si les effets peuvent tarder à se manifester, ils sont toutefois néfastes pour l’avenir d’une entreprise. Au contraire, une entreprise centrée client crée une boucle vertueuse qui valorise l’entreprise et assure sa pérennité.