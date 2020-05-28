Adobe creative cloud : libérez la créativité des équipes

Pour les créatifs, rien de plus stimulant que ces moments où les neurones entrent en ébullition et où les idées fusent dans l’équipe. Mettre cette effervescence en pause le temps d’envoyer un e-mail ou de passer d’un logiciel à l’autre risque d’interrompre le flux créatif et de faire perdre des heures de productivité.

Avec la version actualisée de l’appli Adobe Creative Cloud pour Slack, Adobe aide les équipes à aller au bout de leurs élans créatifs. Désormais, les membres d’une équipe peuvent collaborer sur des ressources depuis n’importe quelle appli Adobe Creative Cloud dans Slack.

Grâce à cette intégration actualisée, il devient plus simple de travailler avec des partenaires externes via les canaux partagés Slack, une fonctionnalité qui connecte deux organisations indépendantes dans un même espace de travail virtuel. La nouvelle appli vous permet de partager des documents comme des illustrations ou des maquettes avec des collaborateurs extérieurs. Cela évite de passer d’un logiciel à l’autre et préserve la dynamique créative.

« Nous cherchons toujours à renforcer l’efficacité de la collaboration et la communication des équipes dans leurs tâches quotidiennes, en particulier quand elles sont en télétravail », explique Vijay Vachani, directeur principal de la plateforme et de l’écosystème d’Adobe Creative Cloud. « En élargissant l’intégration d’Adobe Creative Cloud dans Slack, nous offrons aux équipes de nouvelles méthodes de travail collaboratif. Les utilisateurs peuvent partager et gérer l’accès aux contenus dans Creative Cloud, donner leur avis et se tenir informés de l’avancement de leurs projets de conception plus facilement, le tout au sein de leurs canaux Slack. »

Nouveautés de l’appli Adobe Creative Cloud

La dernière version de l’appli étend l’intégration Adobe Creative Cloud à la suite complète de produits Creative Cloud. Auparavant, les utilisateurs pouvaient uniquement consulter et commenter les fichiers Adobe XD dans Slack.

Désormais, l’intégration leur permet de partager et de prévisualiser facilement des fichiers depuis l’espace de stockage Creative Cloud ou des applications comme Adobe XD, Photoshop, Illustrator, Acrobat ou InDesign.

Grâce à l’appli Adobe Creative Cloud pour Slack, les équipes peuvent :

partager des fichiers Creative Cloud et consulter des aperçus détaillés dans les canaux Slack ;

ajouter des commentaires à tous les types de fichiers Creative Cloud depuis Slack ;

être informées dans les canaux des dernières modifications sur les fichiers comme les nouveaux commentaires, révisions, etc. ;

partager avec des collaborateurs des prototypes et spécifications techniques sécurisés sur Adobe XD dans Slack.

Les propriétaires des canaux peuvent également s’abonner aux flux d’activités liés au contenu stocké dans Creative Cloud. Ainsi, les membres de l’équipe reçoivent une notification automatique dans Slack dès qu’une mise à jour ou une modification a été apportée sur un fichier. Les utilisateurs individuels peuvent désactiver les notifications pour limiter autant que possible les interruptions.

Les canaux partagés ouvrent la voie à de nouvelles formes de collaboration

La nouvelle intégration prend également en charge les canaux partagés, permettant aux équipes de travailler facilement avec des collaborateurs externes comme les agences de création, les graphistes et rédacteurs indépendants.

Imaginons par exemple que vous développez une nouvelle campagne de marque. Grâce aux canaux partagés, vous pouvez intégrer une agence de création au projet, partager des maquettes avec tous les intervenants et donner votre avis sans avoir à jongler entre différentes applications logicielles. Le fait de tout regrouper dans Slack permet de laisser libre cours à la créativité en éliminant les sources de distraction.

Grâce à la nouvelle appli Adobe Creative Cloud, vous pouvez rationaliser le travail d’équipe et communiquer facilement avec des partenaires externes afin de consacrer plus de temps aux idées de génie qui feront toute la différence.