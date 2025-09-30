Bonjour, Denver. Tu es une ville magnifique !

Denver (Colorado, États-Unis) : des montagnes à couper le souffle, le ciel bleu à perte de vue et une flopée d’adresses gourmandes ( Zoe Ma Ma, Milk Market, Casa Bonita…).

On y trouve aussi un secteur technologique qui se développe à vitesse grand V ainsi que des dizaines d’établissements d’enseignement supérieur d’où sort une multitude de talents aussi divers que compétents, prêts à relever les nouveaux défis. D’ailleurs, deux membres de la famille Slack ont étudié à l’université du Colorado, à Boulder : Ali Rayl, Vice-présidente de l’expérience client, et Allan Leinwand, Vice-président senior de l’ingénierie.

Cette semaine, nous avons le plaisir d’annoncer que Denver accueille désormais un nouveau bureau Slack.

Ali Rayl ne tarit pas d’éloges sur la ville : « Depuis des dizaines d’années, Denver investit dans l’éducation et l’infrastructure, ce qui lui permet aujourd’hui de produire de nombreux talents. La région offre une qualité de vie rare. Nous sommes absolument ravis d’être si bien accueillis et soutenus par cette communauté technologique en pleine expansion, qui a grandi au pied du Front Range. »

Slack à Denver

Nous avions des affinités avec la ville de Denver depuis un moment. L’année dernière, nous avons même acquis Missions, un outil développé par le groupe Robot & Pencils, basé à Denver, afin d’aider les utilisateurs à automatiser des processus sans avoir besoin de code. Le travail très instructif de cette équipe nous a montré l’importance de l’automatisation des flux de travail, ce qui nous a décidés à investir dans les possibilités de Missions. Résultat ? Le générateur de flux de travail ! Nous le lancerons plus tard dans l’année (inscrivez-vous ici afin d’intégrer la liste d’attente pour le programme pilote).

Nous recherchons constamment ce genre de créativité et d’ingéniosité pour développer notre plateforme. Or, nous savons que nous la trouverons ici, à Denver.

Nous avons célébré cet événement hier, dans nos nouveaux bureaux (aménagés par Saunders et conçus par Semple Brown), aux côtés de clients, de partenaires et d’invités. Nous avons surtout saisi cette opportunité pour remercier les nombreuses personnes qui nous ont aidés à réaliser ce projet et à nous installer.

Ce n’est pas toujours facile d’être le petit nouveau de la classe. Nous tenons donc à remercier tout particulièrement nos amis et voisins chez Galvanize et Common Grounds, qui ont partagé leur espace avec nous et nous ont accueillis à bras ouverts lorsque nous organisions nos opérations au cours de la première année.

À Denver, nos clients nous inspirent et nous motivent sans cesse à nous dépasser pour répondre à leurs besoins, d’autant plus que nous sommes désormais chez eux. Nous avons également hâte d’étendre notre soutien aux clients de la région: les fervents utilisateurs de Slack qui organisent la Denver Startup Week comme le personnel de l’université du Colorado.

Enfin, nous sommes ici grâce au soutien de l’État du Colorado et du Colorado Office of Economic Development and International Trade. Merci de nous accorder votre confiance pour nous installer à vos côtés.

En avant, Denver !

Nos nouveaux bureaux vont accueillir des centaines de collaborateurs Slack aux spécialités très diverses : opérations commerciales, expérience client, ingénierie, produit, ventes, etc. En conséquence, nous embauchons des personnes qui pensent et agissent de manière différente. (Vous retrouverez nos offres d’emploi ici.)

C’est avec grand plaisir que nous rejoignons la communauté technologique épanouie, diversifiée et ultra-qualifiée de Denver. Nous espérons participer activement à son développement.

À bientôt à Denver !