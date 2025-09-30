Denver, Colorado, USA: Heimat atemberaubender Gebirgsketten, eines strahlend blauen Himmels und einer unverkennbar köstlichen Restaurantszene (Zoe Ma Ma, Milk Market, Casa Bonita – wir meinen euch).

Die Stadt ist auch die Heimat einer dynamischen, aufstrebenden Tech-Branche und – dank Dutzender Bildungseinrichtungen – zahlreicher vielfältiger, talentierter und hochqualifizierter Menschen, die bereit sind, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Die beiden Slack-Mitarbeiter Ali Rayl, VP of Customer Experience, und Allan Leinwand, SVP of Engineering, sind beispielsweise stolze Absolventen der University of Colorado in Boulder (los, Buffs!).

Deshalb freuen uns sehr, dass sich in Denver seit dieser Woche auch das neueste Büro von Slack befindet.

„Dank der jahrzehntelangen Investitionen in Bildung und Infrastruktur ist Denver heute die Heimat von unendlich vielen Top-Talenten“, sagt Ali Rayl. „Die Region bietet eine Lebensqualität, wie sie sonst nirgendwo zu finden ist. Wir freuen uns, Teil der hilfsbereiten, aufgeschlossenen und expandierenden Tech-Community zu sein, die sich entlang der Front Range entwickelt hat.“

Slack in Denver

Wir haben schon seit einiger Zeit geahnt, dass wir gut zu Denver passen würden. Letztes Jahr haben wir Missions von Robot & Pencils mit Sitz in Denver übernommen. Dabei handelt es sich um ein Tool, das Benutzerinnen und Benutzern bei der Automatisierung von Prozessen hilft, ohne dass sie Programmierkenntnisse haben müssen. Die aufschlussreiche Arbeit dieses Projekt-Teams hat uns gezeigt, wie wichtig die Automatisierung von Arbeitsabläufen ist, und deshalb haben wir in den Ausbau der Grundlagen von Missions investiert. Das Ergebnis? Workflow-Builder! Im Laufe des Jahres werden wir ihn veröffentlichen. (Melde dich hier an, um auf die Warteliste für das Pilotprogramm zu kommen).

Genau nach dieser Art von Kreativität und Einfallsreichtum suchen wir auch weiterhin, während wir unsere Plattform weiterentwickeln, und wir wissen, dass wir hier in Denver noch mehr solcher tollen Ideen finden werden.

Aus diesem Anlass haben wir gestern an unserem neuen Standort (der von Saunders ausgebaut und von Semple Brown gestaltet wurde) mit unseren Kunden, Partnerunternemen und Gästen gefeiert. Aber eigentlich war es für uns eine Gelegenheit, den vielen Menschen zu danken, die uns bei der Einrichtung und beim Einleben geholfen haben.

Es ist nicht immer einfach, neu in der Stadt zu sein, daher gilt unser besonderer Dank unseren Freundinnen und Freunden, und Nachbarinnen und Nachbarn von Galvanize und Common Grounds, die ihre Räumlichkeiten mit uns geteilt und uns das Gefühl gegeben haben, sehr willkommen zu sein, als wir unseren Betrieb im ersten Jahr aufgebaut haben.

Wir lassen uns von unseren Kunden in Denver immer wieder inspirieren und motivieren, ihre Bedürfnisse noch besser zu erfüllen, erst recht in ihrer Heimatregion. Wir freuen uns auch darauf, unseren Support für Kunden in der Region auszuweiten, angefangen bei begeisterten Slack-Benutzerinnen und -Benutzern, die die Denver Startup Week organisieren, bis hin zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universität von Colorado.

Außerdem hätten wir ohne die Unterstützung des Staates Colorado und des Colorado Office of Economic Development and International Trade nicht hier sein können. Vielen Dank, dass ihr uns beim Umzug euer Vertrauen geschenkt habt.

Auf in die Zukunft, Denver!

Unser neues Büro bietet Platz für Hunderte von Slack-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern u. a. aus den Bereichen Geschäftsbetrieb, Kundenerfahrung, Entwicklung, Produkt und Vertrieb. Das bedeutet, dass wir viele verschiedene Personen einstellen, die mitdenken und mitmachen. (Weitere Informationen zu unseren offenen Stellen gibt es hier).

Wir freuen uns, Teil der florierenden, vielfältigen und hochqualifizierten Tech-Community in Denver zu sein, und hoffen, dass wir einen positiven Beitrag zu ihrem Wachstum leisten können.

Wir sehen uns in Denver!