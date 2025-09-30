9 applications essentielles pour améliorer la productivité en 2019

C’est la deuxième semaine de l’année et les choses commencent à se mettre en marche. Pour atteindre les objectifs audacieux que vous vous êtes fixés, vous devez faire le ménage sur votre bureau (virtuel), vous débarrasser des petites tâches inutiles et simplifier vos journées pour pouvoir vous concentrer, vous et votre équipe, sur vos projets.

Disponibles dans notre Liste d’applications, ces neuf outils essentiels se connectent à Slack et rationalisent votre travail. Vous libérez du temps pour vous concentrer sur vos objectifs. Vous pouvez ajouter des milliers d’applications à Slack, mais nous en avons sélectionné neuf, incontournables, pour vous aider à améliorer la productivité au travail.

1. Organisez une conférence téléphonique instantanée

Plus besoin d’ouvrir une application dédiée, de vous connecter à une réunion ou de partager des liens d’invitation : vous pouvez démarrer une conférence téléphonique instantanée depuis Slack avec Zoom.

Lorsque vous devez lancer une conférence :

Utilisez la commande barre oblique /zoom dans n’importe quel canal pour créer une réunion.

dans n’importe quel canal pour créer une réunion. Lancez une réunion en cliquant sur l’icône Téléphone dans Slack (plus d’infos).

2. Configurez des automatisations simples qui vous feront gagner du temps

Zapier transfère automatiquement les informations entre Slack et plus de 1 000 autres applications essentielles que vous utilisez peut-être quotidiennement telles que Google Sheets, Evernote et OmniFocus, pour vous permettre de vous concentrer sur vos tâches les plus importantes. Aucune connaissance en codage n’est nécessaire : en quelques étapes simples, vous pouvez configurer des automatisations, appelées « Zaps », qui vous feront gagner du temps, simplifieront votre travail et vous aideront à améliorer la productivité.

Voici quelques Zaps populaires pour vous lancer :

Envoyer des e-mails importants à Slack en fonction d’un libellé dans la boîte de réception

Transformer n’importe quel message en tâche dans votre outil de gestion des tâches préféré

Publier un message dans un canal Slack lorsqu’un achat est effectué sur Shopify

Créer des notes dans Evernote lorsque des messages sont ajoutés aux favoris dans Slack

3. Simplifiez le travail grâce à des intégrations personnalisées

Imaginez que vous puissiez voir instantanément non seulement l’enregistrement Salesforce d’un client qui vient de créer un ticket d’assistance, mais aussi des suggestions de solutions issues de Confluence, le tout dans un message Slack. Workbot et la plateforme Workato sont des applications essentielles qui peuvent vous aider à automatiser des flux de travail complexes et en plusieurs étapes dans les différentes applications d’entreprise que votre équipe utilise, telles que ServiceNow, Workday, Salesforce, Docusign, etc.

Vous pouvez utiliser Workbot et Slack pour :

Gérer les circuits de validation comme des signatures de contrat et des exécutions de commandes

Créer automatiquement un canal pour discuter des problèmes des clients et les résoudre

Recevoir des messages personnalisés sur l’évolution des ventes, ou obtenir rapidement des informations de votre système CRM sur les prospects, les opportunités, les comptes, les dossiers, et bien plus encore

4. Consultez l’activité Google Drive et mettez à jour les paramètres de partage depuis Slack

Plutôt que d’envoyer des pièces jointes et des liens par e-mail, partagez et organisez vos fichiers dans Slack pour améliorer la productivité. Chaque fois que vous partagez un fichier Google Drive, Slack le stocke et l’indexe automatiquement pour vous : vous pouvez ainsi effectuer des recherches à partir des noms de fichiers et de leur contenu afin de les retrouver par la suite.

Avec Google Drive et Slack, vous pouvez :

Approuver les demandes d’accès en un seul clic directement dans Slack

Recevoir des notifications instantanées lorsque quelqu’un partage un fichier avec vous

Recevoir des notifications de commentaires dans Slack et ainsi éviter de les perdre dans votre boîte de réception

5. Gardez un œil sur votre emploi du temps avec Google Agenda

Plus besoin d’ouvrir votre application d’agenda encore et encore pour vérifier votre emploi du temps. Google Agenda vous envoie des mises à jour et des rappels directement dans Slack, où vous travaillez déjà.

Voici quelques utilisations fréquentes de Google Agenda avec Slack :

Commencer votre journée en consultant un résumé de votre agenda, envoyé dans un canal Slack

Recevoir des notifications chaque fois qu’un élément est ajouté ou mis à jour dans votre agenda

Créer des agendas partagés avec vos collègues pour les réunions, les projets, etc., et configurer ces agendas partagés pour publier des résumés et des mises à jour dans des canaux Slack spécifiques

6. N’oubliez plus jamais de donner suite à un message Slack

Oubliez les post-its et les listes interminables : vous pouvez transformer n’importe quel message Slack en tâche de suivi grâce à l’application To-do de Workast. Attribuez des tâches à vos collègues ou gardez simplement une trace de votre travail personnel. Fixez des dates d’échéance pour que To-do vous rappelle les tâches que vous devez réaliser. Ainsi, vous êtes sûr de ne jamais rien oublier.

Utilisez To-do dans Slack pour :

Créer un suivi pour vous-même à partir de n’importe quel message Slack

Consulter des tâches regroupées par canal Slack

Recevoir chaque matin un rappel des tâches à accomplir

7. Connectez votre outil de gestion de projet à Slack pour améliorer la productivité

Plutôt que de quitter Slack pour suivre l’avancement de vos projets dans vos outils de gestion comme Trello, vous pouvez intégrer les tableaux de suivi dans des canaux spécifiques afin de créer et gérer des tâches au fur et à mesure de l’avancement de vos projets, puis indiquer quelles tâches vous avez terminées.

Voici quelques exemples de projets que vous pouvez gérer avec Trello et Slack :

Ajouter de nouvelles cartes Trello à des tableaux

Modifier des dates d’échéance

Joindre des conversations Slack à des cartes

8. Recrutez les candidats plus rapidement

Lorsqu’un poste est vacant au sein de votre équipe, le passage en revue des CV, les entretiens et les demandes d’avis peuvent devenir chronophages et empiéter sur votre temps de travail habituel. En intégrant certains de ces flux de travail dans Slack, l’outil Lever vous permet de pourvoir les postes vacants plus rapidement et de réduire le temps nécessaire aux nouveaux collaborateurs pour s’immerger dans l’entreprise.

Utilisez Slack et Lever pour :

Publier automatiquement des rappels d’entretien contenant des informations sur les candidats

Changer rapidement vos plans lorsqu’un candidat est sur place

Rappeler aux recruteurs de donner leur avis

9. Tenez à jour un wiki vérifiable et facilement accessible de vos informations stratégiques avec Guru

Au lieu de rechercher des informations dans des wikis internes distincts et dans une multitude de dossiers, utilisez une application pour garder une trace des informations importantes auxquelles vous et votre équipe devez accéder rapidement. Le bot Slack de Guru est l’une des applications essentielles les plus efficaces. Il vous permet d’enregistrer des informations clés à partir de conversations dans Slack et aide chaque employé à trouver précisément ce qu’il recherche : c’est l’idéal pour améliorer la productivité.

Voici quelques exemples de gestion des informations avec Guru :

Ajouter instantanément des réponses aux questions fréquentes dans les documents d’intégration

Ajouter en continu les nouvelles ressources d’aide à la vente partagées dans une bibliothèque de contenu

Mettre à jour les fonctionnalités des produits et les prix afin que tout le monde dispose des dernières informations

Intégrez ces applications essentielles dans Slack et économisez un temps précieux que vous pourrez mettre à profit pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et n’hésitez pas à parcourir notre Liste d’applications pour découvrir d’autres solutions utiles pour améliorer la productivité.