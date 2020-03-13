Conseil de télétravail : un employé livre ses conseils

Cela fait 17 ans que j’ai la chance de pouvoir travailler à distance. J’ai travaillé de chez moi pour des associations, pour ma propre entreprise, pour des missions en freelance, et ces cinq dernières années, en tant que rédacteur pour Slack. Comme mes collègues chez Slack sont de plus en plus nombreux à passer au télétravail, j’ai beaucoup réfléchi aux aspects positifs et négatifs de cette expérience. Voici donc les meilleurs conseils que je peux vous donner pour réussir à travailler à distance. Je pense que cela vous sera utile.

Créez-vous un espace dédié au travail

C’est l’aménagement, chez moi, d’un espace de travail dédié, qui m’a permis de travailler à distance de façon pérenne et productive pendant ces 20 dernières années. L’idéal est d’avoir un bureau avec une porte afin de réguler ses pauses, de se concentrer en période intense et d’être tranquille pendant les réunions. Si l’aménagement d’un bureau dans une pièce distincte n’est pas possible, appropriez-vous l’endroit le plus calme et isolé de votre domicile.

Ne négligez pas les visioconférences

Travailler à distance implique de participer à de nombreuses réunions en visioconférence. Il est donc primordial de trouver un espace calme où vous serez tranquille. Ces dernières années, Zoom a changé ma façon d’aborder les visioconférences. C’est un programme fiable, ergonomique, et qui dispose d’une appli pour Slack vous permettant d’organiser au pied levé des réunions avec vos collègues (saisissez simplement /zoom dans la zone de message Slack).

Il y a bien des façons d’améliorer vos visioconférences :

Installez-vous devant un mur propre et vide qui ne détournera pas l’attention des autres participants.

Prenez en compte les sources de lumière et les fenêtres pour positionner votre ordinateur. Elles peuvent avoir une influence sur l’exposition de votre webcam et vous rendre sombre ou peu visible.

Privilégiez l’utilisation d’une webcam externe plutôt que de celle de votre ordinateur portable. Si vous décidez de vous en procurer une, choisissez-la avec un objectif grand-angle afin d’offrir une image plus large de votre pièce. Après tout, vous n’avez pas envie que l’entreprise projette votre tête en gros plan sur leur écran !

Ces jours-ci, j’attends avec impatience mes appels vidéo pour mener des entretiens en face à face et recueillir des informations avant de commencer à rédiger un article pour le blog Slack.

Équipez-vous pour le télétravail à long terme ⇥⇥⇥⇥ Si vous pouvez vous créer chez vous un espace dédié au travail à long terme, ces gadgets et autres appareils amélioreront votre quotidien. Compatible Mac et PC, la Logitech Brio est une excellente webcam capable de vous enregistrer en 4K. Les AirPods d’Apple sont onéreux, mais ils vous éviteront d’être gênés par des câbles pendant vos visioconférences. Un bureau à hauteur ajustable, un bon siège de bureau et un moniteur 4K de bonne qualité (selon les recommandations du site Wirecutter) amélioreront considérablement votre confort au quotidien. Une petite lampe annulaire éclairera votre visage pendant les appels vidéo.

Une bonne équipe Slack fait des miracles

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Quand la majorité de la communication de votre entreprise passe par Slack, le travail à distance ou au bureau revient quasiment au même. Cela implique le suivi des projets, l’organisation de points d’équipe dans Slack et la consultation de votre équipe tout au long de la journée dans les canaux.

Bien utiliser Slack dans une entreprise demande un peu de discipline. Il faut faire la différence entre les discussions autour de la machine à café et celles du canal d’équipe destiné au suivi du travail. Pour les conversations non professionnelles, nous utilisons le mot clé #divers pour différencier le canal.

Travailler dans les canaux de projets, #proj-newsletter ou #proj-nouveau-site-web , par exemple, représente un excellent moyen de coordonner les efforts de l’équipe. Vous pouvez y partager des brouillons, des maquettes, des corrections, des notes de réunions ainsi que les fichiers prêts à être livrés.

Cela aide également à définir les délais de réponse attendus dans chaque canal. Il n’est pas toujours nécessaire de répondre immédiatement aux questions posées dans Slack. Cela dépend de la conversation.

Préservez votre temps libre

Si le télétravail vous évite de perdre du temps en déplacements entre votre domicile et votre lieu de travail, vous devez cependant planifier vos horaires de travail et de repos. Les personnes en télétravail ont tendance à travailler plus chaque semaine. Essayez par conséquent de définir des limites : définissez chaque jour vos horaires de travail et réservez une heure pour votre pause du midi. Respectez ce planning au maximum ! Évitez également de vous connecter la nuit ou le week-end afin de séparer vie privée et vie professionnelle.

Utilisez pour cela la fonctionnalité Ne pas déranger de Slack pour définir vos heures de travail et mettez à jour votre statut personnalisé lorsque vous n’êtes pas joignable immédiatement pendant votre journée de travail.

Pensez à faire de l’exercice

En télétravail, il est probable que vous ne marchiez pas autant qu’au bureau. Pensez à vous déplacer pour votre santé et votre équilibre mental. Organisez des séances d’exercice le matin ou le soir, et prenez une pause en fin de matinée ou d’après-midi pour sortir prendre l’air.

Restez en contact avec l’extérieur

Cela peut sembler évident pour les personnes extraverties, mais j’encourage ceux qui se lancent dans le télétravail à être en contact régulièrement avec d’autres personnes. On a facilement tendance à s’isoler dans son coin et à oublier comment engager une conversation banale.

Pour éviter cet écueil, j’ai pris l’habitude de sortir déjeuner plusieurs fois par semaine pour discuter avec des inconnus. Par ailleurs, je me connecte une fois par jour à divers canaux sociaux Slack concernant des sujets qui m’intéressent. Si j’ai l’impression d’être enfermé chez moi à cause du télétravail, je prends l’initiative de travailler toute une journée à la bibliothèque. Je prends place à un bureau, je mets mon casque pour écouter des bruits de nature et je m’isole dans ma bulle.

Prenez votre place

Selon votre poste et votre entreprise, il peut être difficile de s’assurer que tout le monde se sente connecté aux autres et inclus dans une grande équipe.

Une fois que vous êtes habitué(e) au télétravail, ses avantages deviennent évidents. Vous économisez un temps considérable sur les déplacements entre votre domicile et votre lieu de travail. Vous pouvez travailler à votre rythme, sans être dérangé(e) par le bruit d’un open space ou d’un couloir. Vous pouvez également vous consacrer à vos tâches dans un espace de travail aménagé comme vous le souhaitez.

Personnellement, le télétravail me convient bien. Cette façon de travailler est en train de devenir le quotidien de plus en plus de professionnels.