Un partenariat qui connecte les outils et les équipes

La crise sanitaire a engendré des changements majeurs dans les méthodes de travail. Rien qu’aux États-Unis, plus de 16 millions de salariés ont fait l’expérience du télétravail pour la première fois afin de limiter le taux de contamination au coronavirus. La tendance au télétravail semble appelée à durer.

Notre rôle est de nous assurer que nous fournissons à nos clients le meilleur service possible en cette période de mutation du travail. C’est pourquoi nous commençons un nouveau chapitre dans le cadre de notre partenariat avec Atlassian, une entreprise leader dans le secteur des logiciels collaboratifs et de gestion de projets. Cette nouvelle étape dans notre parcours renforce notre partenariat stratégique avec Atlassian, depuis son investissement en capitaux dans Slack en 2018 jusqu’à sa récente acquisition de Halp, un centre d’assistance Slack provenant du fonds d’investissement du groupe.

Notre partenariat se renforce, passant du co-développement au niveau de l’intégration d’applications à la conception de produits collaboratifs pour la plateforme. Nous travaillons ensemble pour façonner Slack, y ajouter de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités telles que la possibilité de connecter les services de votre plateforme entre eux.

Le cofondateur et PDG de Slack, Stewart Butterfield, affirme : « Depuis deux ans nous faisons fructifier ce solide partenariat, ce qui a permis une formidable expansion de notre clientèle commune et des intégrations de produits efficaces. Grâce à cette alliance stratégique, Slack et Atlassian sont devenus la référence technologique de choix pour les équipes de développeurs. »

« En construisant des intégrations plus poussées au sein de nos plateformes et en fournissant un accès sans faille à la suite de produits Atlassian depuis Slack, nous simplifions encore davantage l’utilisation de nos outils. Nous permettons aussi aux équipes de travailler plus efficacement, quel que soit l’endroit où elles se trouvent », ajoute Stewart Butterfield.

Une approche commune centrée sur le client

Faire passer en premier les besoins de nos clients est notre priorité chez Slack et Atlassian. Slack intègre déjà les applis Atlassian les plus appréciées comme Jira Cloud, Trello ou encore Confluence Cloud. À ce jour, Slack et Atlassian ont réalisé 11 intégrations de produits, pour près d’un million d’utilisateurs actifs par mois.

Ces intégrations rassemblent les outils et les informations de votre équipe et de vos collaborateurs dans un même espace collaboratif. Vous gagnez un temps précieux en limitant les changements d’interface et en automatisant les tâches quotidiennes. Avec ces intégrations, des clients comme Datadog, New Relic, InVision ou encore SoFi gardent leurs équipes productives et motivées même en télétravail.

Prenez par exemple l’appli Jira Cloud de Slack, qui offre des flux de travail fiables et le suivi de projets. Plus de 42 millions de notifications Jira Cloud sont partagées dans Slack tous les mois. Il s’agit de notre intégration Atlassian la plus prisée. Avec le développement généralisé du télétravail, les utilisateurs de Slack se reposent encore plus sur l’intégration Jira. Depuis février, les utilisateurs actifs mensuels ont augmenté de 29 %.

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles possibilités afin d’aider nos clients communs à améliorer leur méthode de travail. Halp, la toute dernière acquisition d’Atlassian, en est le parfait exemple. La gestion des requêtes de collaborateurs via des tickets de conversation permet aux équipes d’y répondre directement depuis Slack, sans avoir besoin d’un système ou d’une interface supplémentaire.

Nous profitons de la dynamique que nous avons insufflée ces deux dernières années pour fluidifier l’utilisation conjointe de nos outils. Au cours des mois à venir, nous prévoyons d’approfondir les intégrations dans notre plateforme et de co-créer de nouvelles fonctionnalités Slack pour aider les équipes à avancer plus efficacement dans leur travail.

Le cofondateur et co-PDG d’Atlassian, Mike Cannon-Brookes, ajoute : « Ensemble, Atlassian et Slack s’engagent à simplifier autant que possible l’utilisation de leurs outils afin que les clients puissent collaborer et innover. Au cours des deux dernières années, nous avons développé conjointement des intégrations sur l’ensemble de nos produits cloud afin de nous assurer que les équipes ne manquent jamais de rien. »

Assurer le succès de nos clients

Notre objectif commun a toujours été de fournir des outils de première qualité qui permettent à nos clients d’améliorer leur façon de travailler. Dans le cadre de la prochaine étape de notre partenariat, les clients du forfait payant Atlassian peuvent être éligibles à 50 % de remise sur les nouveaux forfaits Slack afin de pouvoir profiter davantage des deux plateformes.

Il est encore plus essentiel aujourd’hui de connecter les bonnes personnes aux bonnes informations. Slack et Atlassian sont là pour s’assurer que les clients disposent des outils dont ils ont besoin afin de relever facilement les défis imprévus et profiter des nouvelles opportunités dans un environnement de travail de plus en plus dynamique.

« L’esprit d’équipe n’a jamais été aussi essentiel, et nous prenons au sérieux notre responsabilité d’aider les actifs du monde entier à s’épanouir en dépit de la situation », ajoute Mike Cannon-Brookes. « Alors que nous nous embarquons dans la prochaine étape de notre partenariat, nous sommes enthousiastes à l’idée d’avancer main dans la main pour libérer le potentiel de chaque équipe. »