Comment nous utilisons les émojis chez Slack

Nous adorons les émojis. Ils sont amusants et permettent d’exprimer une large palette d’émotions de façon efficace, parfois même plus que des mots. Chez Slack, nous n’hésitons pas à nous en servir, aussi bien pour accuser réception d’un message que dans nos flux de travail quotidiens.

Des réactions efficaces

Suite au lancement des réactions émoji l’an dernier, le nombre de messages envoyés par l’équipe Slack a diminué. Nos centaines de membres qui échangent sur quelque deux mille canaux ont évidemment apprécié ce changement. Avant la création des réactions émoji, chaque message en entraînait d’autres : réponses, questions, accusés de réception, etc. Les canaux étaient surchargés.

Nous avions donc pour règle de nous limiter à cinq réponses, même lorsque nous avions envie de nous réjouir d’une excellente nouvelle. Grâce aux réactions émojis, nous pouvons nous exprimer sans restriction !

Les usages les plus courants

Un an plus tard, nous avons constaté que certaines réactions émojis sont particulièrement utiles pour remplacer les messages de suivi.

Sur les canaux de demandes de fonctionnalités et de réflexion collective, nous exprimons notre accord ou notre soutien à l’aide du :signe_d’addition_trait_plein:.

Voici la signification d’autres réactions émoji que nous utilisons souvent :

:main_levée: ou :incliner_tête: — « Merci »

:pouce: — « Je suis d’accord » ou « Compris »

:applaudissements: — « Bien joué »

:tada:— « Joyeux anniversaire » ou « Félicitations »

:fléchette:— « Dans le mille »

:pleurs_joie:— « Mort de rire, cette blague était vraiment excellente »

:corne_de_brume: (émoji personnalisé) — « Cette blague-là est un peu moyenne ;) »

Au-delà des réactions : votes, sondages et demandes

Lorsque vous devez vous concerter pour prendre une décision, présentez les différentes possibilités puis demandez aux participants d’indiquer leur choix en envoyant :un: ou :deux:et ainsi de suite. Cette astuce vous fera gagner un temps précieux, en particulier sur les canaux très actifs.

Un conseil pratique pour répondre aux demandes : si vous laissez un message demandant de l’aide, quelqu’un peut se porter volontaire en réagissant avec :yeux:. Cela signifie qu’il va y jeter un coup d’œil. Une fois le travail terminé, nous aimons utiliser :coche_blanche: pour le marquer comme terminé.

Lorsqu’un collaborateur rencontre un problème avec notre logiciel, il laisse souvent un message décrivant ce problème et comment le résoudre. Les ingénieurs logiciels qui consultent ces canaux peuvent laisser une réaction :bug: pour faire savoir aux autres que le bug a été enregistré et qu’une correction est en cours.

Nos autres petites habitudes

Certains collaborateurs chez Slack ont créé un émoji personnalisé à partir de leur photo de profil miniature. Publier la photo d’un utilisateur comme réaction émoji peut être une façon de dire « il va s’en occuper » ou « je pense que c’est son domaine ». Cela peut aussi être un simple clin d’œil pour le remercier de son aide.

Nous avons pris l’habitude d’associer certains émojis aux équipes. Par exemple, si quelqu’un publie une idée dans le canal de demande de fonctionnalité et qu’un membre de l’équipe de développement de la plateforme pense que c’est une bonne idée, il ajoutera au message une réaction émoji ornithorynque personnalisé. Sur la plateforme de l’équipe, tout le monde peut rechercher contient::ornithorynque:, trouver tous les messages associés et générer rapidement une liste d’idées de fonctionnalités. Nous expliquerons un autre jour pourquoi la plateforme a choisi l’ornithorynque…

Nous avons plus de deux douzaines de canaux de triage sur Slack avec des noms tels que #triage-ios et #triage-ventes, où les équipes gèrent les problèmes épineux. Pour faire facilement défiler et repérer des problèmes majeurs, nous utilisons des émojis pour précéder les messages. Un :cercle_rouge:, par exemple, indique un problème urgent, tandis qu’un :cercle_bleu: indique une question non urgente. Un :cercle_blanc: signifie que quelqu’un souhaite obtenir un avis. Nous avons même créé un bot personnalisé qui nous rappelle les demandes restées sans réponse plusieurs heures après.

Nous redirigeons également les discussions (raton laveur) vers des canaux plus appropriés. Si les gens parlent de quelque chose et qu’il y a un canal spécifique consacré au sujet, ou s’il s’agit de bavardage dans un canal à faible bruit, tous les participants sont libres de poster l’émoji :raton_laveur: personnalisé par notre équipe pour rediriger les conversations ailleurs. Il ne s’agit jamais d’un geste négatif ou honteux, mais simplement d’un moyen de mieux organiser nos discussions et de tenir compte du temps et de la capacité d’attention des autres. (Nous avons été ravis de constater que le groupe de design du gouvernement américain 18F a intégré le raton laveur dans le manuel Slack à destination de ses collaborateurs).

En parlant de 18F, consultez leur article de blog sur l’utilisation des réactions émojis pour la gestion des connaissances. Ils étiquettent tout le contenu à conserver trouvé dans les canaux avec:arbre_à_feuilles_persistantes: et utilisent une requête de recherche comme celle mentionnée ci-dessus pour trouver les nouveaux messages qui méritent d’être codifiés dans leurs manuels. Chez Slack, nous avons mis en place une technique similaire : tout le monde peut étiqueter un message avec :cahier: pour indiquer qu’il pourrait être ajouté à la documentation interne de l’entreprise.

Nous serions curieux de savoir comment votre équipe utilise les émojis pour simplifier son travail. Racontez-nous tout sur Twitter @slackhq.