Qu’est-ce qu’un QG numérique ? (et pourquoi il est indispensable)

Le monde a connu une transformation technologique radicale pratiquement du jour au lendemain. Nous vivons, travaillons, jouons et faisons désormais nos achats dans un environnement numérique. Tout retour en arrière semble désormais impossible. En plus de ces changements technologiques, les entreprises font face à une forte instabilité économique à l’échelle mondiale. Entre gel des embauches et restrictions budgétaires, les entreprises doivent aujourd’hui augmenter leur productivité avec les ressources dont elles disposent.

Pour réussir à se développer aujourd’hui tout se préparant au monde du travail de demain, les dirigeants d’entreprises doivent trouver des solutions qui leur permettent de booster la productivité, d’automatiser les processus, de fidéliser les meilleurs talents et d’optimiser les résultats métier. C’est là qu’intervient le QG numérique.

Un QG numérique est un espace unique où les personnes, les clients et les partenaires peuvent communiquer et où les outils sont rassemblés pour travailler de manière plus flexible et plus rapide. Lorsque vos équipes disposent des outils dont elles ont besoin pour gagner en efficacité et en productivité, votre entreprise tout entière peut se focaliser sur des objectifs plus stratégiques, comme l’optimisation de la qualité de ses produits et services.

« Pour moi, le QG numérique permet d’opérer une transition historique vers un mode de travail entièrement numérique afin de proposer à nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires une expérience plus pertinente. » Jennifer Kady Vice-présidente Ventes mondiales, IBM Lire le témoignage

Maximisez votre productivité en donnant à vos équipes les moyens de travailler plus intelligemment

Dans un contexte plus concurrentiel que jamais, être rapide est essentiel. Les dirigeants d’aujourd’hui doivent accélérer l’innovation, répondre plus vite aux attentes et besoins des clients et conclure des contrats plus rapidement. Chaque entreprise veut gagner en productivité, mais comment accélérer le travail ?

Un QG numérique stimule la productivité en rationalisant la communication dans l’ensemble de l’entreprise. Au lieu d’être éparpillées dans des fils d’e-mails, toutes vos communications sont organisées dans des canaux simples à créer, à rejoindre et à trouver. Avec un canal pour chaque projet, thème ou équipe, tous les collaborateurs de votre entreprise sauront où trouver les informations dont ils ont besoin. Ils ne perdront plus de temps à rechercher des e-mails spécifiques dans leur boîte de réception.

Un QG numérique vous permet également de gagner du temps en s’intégrant à votre infrastructure technologique existante, afin que vous puissiez partager facilement des informations dans tous vos outils. Avec un QG numérique Slack, vous pouvez regrouper au même endroit les applications les plus utilisées en entreprise, ce qui facilite le partage d’informations. Les équipes n’ont plus à chercher les messages et les informations à divers endroits. Cela leur laisse plus de temps pour se concentrer sur les tâches importantes.

Pour la gestion des tâches chronophages mais essentielles, comme la programmation de réunions récurrentes ou la demande de jours de congés, un QG numérique vous permet d’automatiser facilement les processus répétitifs en quelques minutes, afin que vous puissiez vous concentrer sur les tâches essentielles. Vous ne savez pas coder ? Pas de problème. L’automatisation est accessible à tous, et plus de 80 % des collaborateurs qui créent des flux de travail dans Slack n’ont pas de compétences techniques.

26 % d’augmentation de la productivité Après le déploiement de Slack, les entreprises connaissent en moyenne une augmentation de 26 % de la productivité des collaborateurs en télétravail. FY23 Customer Success Metrics Salesforce, enquête menée auprès de 1 742 utilisateurs Slack, juillet 2022

Attirez et fidélisez les meilleurs profils

Le verdict est sans appel : les salariés recherchent aujourd’hui un mode de travail flexible. 55 % des salariés sont ouverts à l’idée de chercher un nouvel emploi l’année prochaine, d’après l’étude Summer 2022 Future Forum Pulse. Ce nombre passe même à 70 % pour les salariés qui ne sont pas satisfaits du manque de flexibilité de leur emploi actuel. En matière de satisfaction au travail, la flexibilité est le deuxième point évoqué, derrière le niveau de rémunération.

Pour tirer partie de ce contexte professionnel extrêmement difficile, les entreprises doivent attirer les meilleurs talents et veiller à ce que leurs collaborateurs restent motivés. Le QG numérique aide les entreprises à proposer le niveau de flexibilité exigé aujourd’hui par les collaborateurs en leur permettant de communiquer et de travailler de n’importe où. Un QG numérique crée un environnement plus inclusif et productif pour tous les collaborateurs, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur emploi du temps.

Les modes de travail flexibles sont également essentiels pour la création d’environnements plus inclusifs, à l’heure où les préoccupations en matière de diversité, d’équité et d’inclusion deviennent une priorité pour de nombreux employeurs. Le désir de flexibilité est d’ailleurs particulièrement élevé chez les salariés issus de la diversité, comme le révèle une étude du Future Forum.

« Les collaborateurs issus de la diversité souhaitent de la flexibilité quant à leur lieu et leurs horaires de travail. Ces collaborateurs jouent un rôle essentiel dans la réussite de chaque entreprise. Or ils se sentent mieux intégrés et inclus quand ils bénéficient de flexibilité au travail. » Sheela Subramanian Vice-présidente et cofondatrice, Future Forum

Il y a aussi d’autres avantages. Selon Harvard Business Review, les salariés ont tendance à partager leurs idées dès le début et à bien accueillir les premiers avis lorsqu’ils travaillent de manière asynchrone, car cela réduit la pression liée à la présentation d’un travail impeccable.

Prenez des décisions plus éclairées, plus rapidement

Le temps qu’il faut pour prendre une décision stratégique aura une conséquence majeure sur les résultats obtenus. Pourtant, les silos internes constituent des obstacles et ne permettent pas aux équipes d’accéder rapidement aux données et aux informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions éclairées.

Avec un QG numérique, les dirigeants peuvent accéder aux informations et aux personnes dont ils ont besoin, sans devoir jongler entre plusieurs plateformes. Ils acquièrent la transparence et la visibilité nécessaires pour prendre des décisions plus rapidement.

Ils peuvent ensuite partager leurs décisions et les étapes qui en découlent au sein du QG numérique afin de coordonner les équipes. Les clips Slack sont utiles pour permettre aux collaborateurs de rester informés. Ils vous permettent de créer facilement de courts enregistrements audio et vidéo ainsi que des captures d’écran pour partager vos mises à jour, vos réalisations, la présentation d’un produit, ou proposer des didacticiels étape par étape.

26 % plus rapide dans la prise de décision Après le déploiement de Slack, les entreprises prennent en moyenne des décisions plus rapides de 26 %. FY23 Customer Success Metrics Salesforce, enquête menée auprès de 1 742 utilisateurs Slack, juillet 2022

Comment IBM automatise le travail de demain grâce à son QG numérique

IBM redéfinit l’environnement de travail d’aujourd’hui et place la barre plus haut pour les entreprises de services informatiques. Grâce à son QG numérique Slack, IBM rassemble plus de 250 000 collaborateurs répartis partout dans le monde pour gagner en productivité.

« Le numérique est inscrit dans notre ADN », explique Jennifer Kady, Vice-présidente des ventes mondiales chez IBM. « Pour moi, le QG numérique est une transition historique vers une manière de travailler entièrement numérique, afin de proposer à nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires une expérience plus pertinente. »

IBM a également déployé Salesforce Service Cloud à travers son organisation des services, Salesforce Sales Cloud pour la gestion de ses opérations commerciales mondiales, et Salesforce pour la gestion des partenaires auprès de milliers de partenaires commerciaux d’IBM. Combinées à l’intégration Watson basée sur l’IA, ces solutions optimisées permettent de résoudre les problèmes plus rapidement, et donc non seulement d’obtenir de meilleures informations, mais aussi d’accroître les résultats opérationnels.

« Slack permet d’atteindre les objectifs fixés en interne, et ses avantages s’étendent jusqu’aux clients et partenaires. » Bob McDonald Vice-président Expérience CRM, IBM Lire le témoignage

Le QG numérique est l’espace de travail de demain. En supprimant les limites physiques du lieu de travail, le QG numérique permet à tous les collaborateurs d’accéder facilement aux personnes, aux applications et aux données dont ils ont besoin, lorsqu’ils en ont besoin. Le QG numérique permet à chacun de travailler plus rapidement.