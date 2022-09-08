Digital HQ란 무엇일까요? (지금 당신에게 꼭 필요한 이유)

눈 깜짝할 사이에 인류는 엄청난 기술의 전환을 경험했습니다. 우리는 디지털 세상에서 살고, 일하며, 쇼핑하고, 즐기고 있으며, 이제 과거로는 돌아갈 수 없게 되었습니다. 기술적인 세상의 변화에 이어, 오늘날 많은 조직에서는 전 세계적 경제 역풍이라는 새로운 난관에 직면했습니다. 고용이 둔화되고 예산이 삭감되었다는 건 조직에서 이미 보유한 리소스를 보다 효율적으로 활용해야만 함을 의미합니다.

미래에 대비하는 동시에 이런 시대에서 성공을 거두려면 비즈니스 리더는 디지털 중심의 솔루션을 모색하여 생산성을 높이고 여러 프로세스를 자동화하며 뛰어난 인재를 유지하고 더 뛰어난 비즈니스 성과를 내야 합니다. Digital HQ로 오세요.

Digital HQ는 하나의 가상 공간으로, 직원, 도구, 고객, 파트너를 연결하여 보다 빠르고 유연한 업무가 가능합니다. 팀이 효율성과 생산성을 극대화해 주는 도구를 활용하면 모든 조직의 가장 중요한 목표, 즉 뛰어난 제품과 서비스를 제공하는 데에 집중할 수 있습니다.

“Digital HQ는 디지털 중심의 업무 환경에 역사상 중요한 변화를 가져오고, 직원, 고객, 파트너에게 효율적이고 관련도 높은 환경을 조성해 주고 있습니다.” IBM 글로벌 마케팅 영업부 부사장 Jennifer Kady 사례 읽기

팀에 스마트한 업무 환경을 지원하여 생산성을 극대화하기

경쟁이 치열한 시장에서는 속도가 핵심입니다. 오늘날 리더는 혁신을 실현하여 더 빠르게 출시하고, 고객의 문제에 신속히 대응하고 해결하며, 빠르게 거래를 성사시켜야 합니다. 모든 회사가 생산성을 개선하려고 하지만, 성공적으로 업무를 가속화할 수 있는 방법은 과연 무엇일까요?

Digital HQ를 통해 조직 전체의 커뮤니케이션을 능률화함으로써 생산성을 높일 수 있습니다. 끝없는 일회성 이메일 대신, 모든 커뮤니케이션은 간편하게 생성하고, 참여 및 검색할 수 있는 채널에 정리됩니다. 회사의 모든 일에 대해 채널이 운영된다면 누구나 쉽게 필요한 정보를 찾을 수 있습니다. 더 이상 이메일 하나를 찾기 위해 받은 편지함에서 시간을 허비하지 않아도 됩니다.

시간을 절약하는 또 다른 기능을 알려드리자면, Digital HQ는 조직이 기존에 사용하던 기술 스택과 간편히 통합되므로 여러 도구 간의 정보를 쉽게 공유할 수 있다는 점입니다. Slack을 Digital HQ로 사용하면 가장 자주 사용하는 업무 앱들을 한곳에서 연결할 수 있어 정보 공유가 더욱 쉬워집니다. 또 팀원들은 여러 플랫폼을 오가며 업무와 메시지를 확인하지 않아도 되므로 정말 중요한 업무에 집중할 시간을 확보하게 됩니다.

정기 회의 예약이나 휴가 요청처럼 귀찮지만 꼭 해야 하는 일상 업무를 관리할 때에도 Digital HQ를 활용하면 몇 분 내에 간단히 일상적인 업무 프로세스를 자동화할 수 있으므로 더 중요한 업무에 할애할 시간을 확보할 수 있습니다. 코딩 경험이 없으시다고요? 걱정하지 마세요. 누구나 자동화를 활용할 수 있으니까요. Slack에서 워크플로를 구축하는 사용자의 80% 이상은 비기술 직군에서 일하고 있습니다.

26% 생산성 향상 Slack을 도입한 후, 기업들은 원격 근무 직원의 생산성이 평균적으로 26% 향상된 걸 경험했습니다. Salesforce, Slack 사용자 1,742명 설문 조사, 2022년 7월 FY23 Customer Success Metrics

최고의 인재를 유치하고 유지하기

결론은 다음과 같습니다. 오늘날 지식 근로자들은 유연한 업무 일정을 선호합니다. 2022년 여름 Future Forum Pulse 조사에 따르면 직원의 55%가 내년에 이직할 의향이 있습니다. 현재 직장에서 근무 유연성이 만족스럽지 않은 직원을 기준으로 하면 이 비율은 70%로 올라가게 됩니다. 업무 만족도에 있어 근무 유연성은 급여 다음으로 가장 중요한 요인입니다.

인력 유치 경쟁에서 성공하려면 회사는 인재를 유치하는 데 중점을 두고 기존 직원에게는 지속적으로 동기를 부여해야 합니다. Digital HQ를 통해 직원들이 어디서나 소통하고 협업하게 함으로써 회사는 오늘날 직원들이 원하는 유연성을 제공할 수 있습니다. 직원의 거주 위치나 매일 일정에 관계없이 Digital HQ에서는 모든 직원이 소속감을 느끼고 높은 생산성을 유지할 수 있습니다.

유연한 업무 방식은 포용적인 업무 환경의 핵심이기도 합니다. 이는 최근 몇 년간 우선시되어 온 다양성, 평등, 포용성 측면에서 많은 고용주들이 중시하는 사항입니다. Future Forum의 조사에 따르면 사실, 유연성에 대한 선호는 대표성이 낮은 그룹에서 가장 확연했습니다.

“대표성이 낮은 그룹에 속한 직원들은 근무 위치와 시간 모두에 있어 유연성을 원합니다. 이러한 직원들은 어느 조직에서든 성공에 필수적입니다. 업무 방식을 선택할 수 있을 때 직원들은 강한 소속감을 느끼고 더 생산적일 수 있습니다.” Future Forum 부사장 겸 공동 창업자 Sheela Subramanian

또 다른 장점들도 있죠. 하버드 비즈니스 리뷰에 따르면, 비동기 방식으로 일할 경우 직원들은 업무 초기 단계에서 아이디어를 더 쉽게 공유하고 피드백도 더 잘 받아들이는 경향이 있습니다. 잘 정리된 업무 결과를 보여줘야 한다는 부담이 적기 때문입니다.

신속하고도 바르게 결정 내리기

얼마나 빠르게 중요한 비즈니스 결정을 내리는지가 성과를 좌우할 수 있습니다. 조직적인 정보 고립이 있을 경우 팀에서 올바른 결정을 내리는 데 필요한 데이터나 피드백, 정보를 활용하기 어렵기 때문에 결정이 지체될 수 있습니다.

Digital HQ를 활용하면 리더는 여러 플랫폼을 오가지 않고도 필요한 정보와 이해관계자에게 접근할 수 있으므로 투명성과 가시성을 확보할 수 있으며, 이전보다 결정을 빨리 내릴 수 있게 됩니다.

Digital HQ에서 리더는 결정과 후속 단계를 공유할 수 있고, 팀은 이에 맞춰 업무를 진행할 수 있습니다. Slack 클립은 직원들과 정보를 공유하는 또 다른 방식입니다. Slack 클립을 통해 짧은 오디오, 비디오, 화면 녹화 파일을 만들어 업무 업데이트 및 소개, 제품 데모 또는 단계별 지침을 제공할 수 있습니다.

26% 더 빨라진 의사 결정 Slack을 도입한 후, 기업에서는 의사 결정 속도가 평균적으로 26% 향상되었습니다. Salesforce, Slack 사용자 1,742명 설문 조사, 2022년 7월 FY23 Customer Success Metrics

IBM에서 Digital HQ를 통해 미래의 업무 환경을 자동화시킨 방법

IBM은 오늘날의 업무 환경을 재정의하고 IT 서비스 조직의 새로운 기준을 제시합니다. 또 생산성을 높이기 위해 Slack을 Digital HQ로 활용하며 전 세계 250,000명 이상의 직원을 연결합니다.

“디지털적 사고방식은 이제 저희 DNA의 일부죠.” Jennifer Kady, IBM 글로벌 마케팅 영업부 부사장은 말합니다. “Digital HQ는 디지털 중심의 업무 환경에 역사상 중요한 변화를 가져오고, 직원, 고객, 파트너에게 효율적이고 관련도 높은 환경을 조성해 주고 있습니다.”

또한 IBM은 전체 서비스 조직에 Salesforce Service Cloud를, 글로벌 영업 부서에는 Salesforce Sales Cloud를, 수천 곳의 IBM 비즈니스 파트너에는 Salesforce 파트너 관리 솔루션을 배포했습니다. 이렇게 Watson AI 기반 통합을 갖춘 최적화된 솔루션은 문제 해결 속도를 높이고 인사이트를 개선하며 비즈니스 성과를 향상합니다.

“Slack을 통해 회사에 비즈니스 성과를 가져오고 이를 고객과 파트너에게까지 확장할 수 있죠.” IBM CRM Experience 부사장 Bob McDonald 사례 읽기

Digital HQ는 미래의 업무 환경입니다. 물리적인 업무 공간의 한계를 뛰어넘는 Digital HQ를 통해 모든 직원이 필요한 때에 필요한 사람과 앱, 데이터에 쉽게 액세스할 수 있습니다. Digital HQ를 사용하면 일상의 업무가 더 빨라집니다.