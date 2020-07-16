Mieux gérer Slack à grande échelle avec les nouveaux outils administrateur

Les entreprises ont dû s’adapter au télétravail, et les administrateurs de Slack ont transformé l’outil en un bureau virtuel du jour au lendemain. Outre la gestion de ce passage au télétravail, les administrateurs de Slack pilotent également la bascule des e-mails vers les canaux de messagerie Slack pour plus de 122 000 clients. Ils assistent les employés 24 h/24 tout en assurant la sécurité et le bon fonctionnement de leur entreprise. Ce n’est pas une opération facile, d’autant que ces entreprises se développent.

Nous avons besoin de vous, administrateurs, pour améliorer la vie professionnelle de nos clients. Afin de faciliter cette mission, nous vous aidons à :

analyser et renforcer l’adhésion de votre équipe à Slack ;

favoriser l’utilisation des applications de calendrier dans l’entreprise ;

gérer plus facilement votre entreprise.

Analyser et renforcer l’adhésion à Slack de votre équipe

Lorsque les administrateurs aident leurs équipes à transférer les activités quotidiennes des boîtes mail (cloisonnées) aux canaux Slack, tout le monde peut alors accéder aux informations, se coordonner et travailler plus vite. Nous présentons aux administrateurs les nouvelles méthodes pour comprendre et gérer cette transition, en transformant les données brutes sur l’adhésion à Slack en informations exploitables.

Vos équipes en télétravail sont-elles investies ? Consultent-elles les annonces importantes de votre équipe de communication interne ? L’activité du message (disponible pour les forfaits Plus et Grid) permet d’obtenir des données précieuses sur la portée et l’impact des messages dans Slack, faisant ainsi des administrateurs les partenaires clés des équipes de communication interne et des cadres.

« Alors que l’extraction des données des e-mails est fastidieuse et sujette aux erreurs, Slack fournit des informations sur les indicateurs clés de performance en temps réel et instantanément. Lorsque nous partageons des informations essentielles en utilisant Slack, nous connaissons le moment exact où le message a été reçu par toute l’équipe. » Jay Cuthrell ingénieur en technologie de l’information, Dell

Pour les messages dans des canaux publics de plus de 50 membres, les administrateurs et les propriétaires peuvent consulter :

la portée et l’impact du message dans la durée ;

le type d’appareil sur lequel les utilisateurs consultent généralement une publication pour la première fois ;

les meilleures réponses en fonction du nombre de réactions ;

les utilisateurs par département, si disponible via SCIM.

Nous publions également un nouvel ensemble d’API analytiques (disponible pour les forfaits Grid) qui intègre les données sur l’adhésion à Slack avec des outils de reporting pour les entreprises. Ces API permettent aux administrateurs d’intégrer les données sur l’utilisation de Slack dans leurs tableaux de bord existants. Cela facilite l’analyse de l’adhésion à Slack en fonction des indicateurs clés de performance qui intéressent leur entreprise.

Les administrateurs peuvent utiliser ces API pour :

suivre l’adhésion au logiciel dans un seul endroit ;

automatiser les tâches quotidiennes de reporting ;

comparer l’adhésion à Slack avec d’autres outils.

Favoriser l’adoption des applications de calendrier dans l’entreprise

Intégrer les outils de production de l’entreprise dans Slack est l’une des opérations essentielles que doit réaliser l’administrateur. Cela aide l’entreprise à augmenter la rentabilité de ses investissements logiciels. Par exemple, plus de 150 000 équipes ont déjà intégré leurs applications de calendrier dans Slack. Ces applications réduisent le temps que les utilisateurs passent à jongler avec les onglets en rendant ces outils quotidiens accessibles dans Slack, où ils sont déjà en train de travailler.

Les applications Google Agenda et le Calendrier Outlook pour Slack intègrent l’emploi du temps des utilisateurs dans la plateforme. Ainsi, ils peuvent gérer plus facilement leur calendrier. Les utilisateurs reçoivent une notification lorsqu’une réunion est sur le point de commencer et peuvent rejoindre l’appel en un clic, sans avoir à chercher les liens associés.

Désormais, les administrateurs peuvent favoriser l’adoption de ces applications à un rythme accéléré. Au lieu de demander à chaque employé d’authentifier son compte, les administrateurs peuvent autoriser automatiquement des applications de calendrier pour toute l’entreprise en seulement quelques étapes (disponible pour tous les forfaits).

Grâce à cette approche hiérarchisée, les administrateurs peuvent améliorer la productivité de l’entreprise. SoFi, une société de crédit en ligne comptant plus de 1 500 employés, a enregistré une hausse de 790 % des utilisateurs hebdomadaires de Google Agenda après avoir mis en place l’authentification automatique pour ses applications de calendrier.

« Alors que la formation des équipes à l’utilisation d’une nouvelle fonctionnalité peut prendre des semaines, nous avons pu amener des milliers de collaborateurs à utiliser l’appli Google Agenda en quelques minutes. Cela a réduit les efforts de notre côté, et augmenté la productivité de nos utilisateurs. » Jared Bertrand Responsable principal de la gestion des identités et des accès, SoFi

Gérez votre entreprise en toute simplicité

Découvrez les améliorations qui vous aideront à compléter vos tâches administratives manuelles plus rapidement. Vous pourrez alors concentrer vos efforts sur des actions plus larges qui améliorent la façon dont votre équipe travaille dans Slack.

Cela commence par la gestion centralisée des canaux (disponible avec le forfait Grid), grâce à laquelle les administrateurs bénéficient d’un tableau de bord principal pour consulter et gérer les canaux de toute l’entreprise. Il suffit de quelques clics sur le tableau de bord pour renommer, archiver, modifier les autorisations et bien plus encore.

Même si l’intégration est une expérience unique pour la plupart des collaborateurs, les administrateurs de Slack sont impliqués dans ce processus au quotidien. Dorénavant, les administrateurs peuvent ajouter automatiquement les collaborateurs aux canaux pertinents selon leur département (disponible avec le forfait Grid). En liant l’adhésion à un canal à des fournisseurs d’identité, un nouvel employé du marketing, par exemple, sera immédiatement invité à rejoindre des canaux par défaut comme #équipe-marketing , #annonces-marque et #réseaux-sociaux .

Nous travaillons toujours sur les moyens de faciliter le déploiement et la gestion de Slack par les administrateurs, à l’échelle de leur entreprise, aujourd’hui et dans les années à venir. Pour que votre équipe puisse profiter de toutes ces améliorations, consultez notre Centre d’assistance pour obtenir des explications sur la création de canaux d’annonce et api.slack.com pour des guides sur nos API.

Les informations suivantes ne sont présentées qu’à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de notre part. Merci de ne pas vous baser sur ces informations pour prendre des décisions d’achat. Le développement, la mise à disposition et le calendrier des produits, des fonctions et des fonctionnalités restent à la seule discrétion de Slack et peuvent faire l’objet de modifications.