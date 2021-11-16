Les entreprises, les équipes et les salariés n’ont jamais autant modifié leurs habitudes de travail qu’au cours des 20 derniers mois. Quelle que soit la stratégie post-pandémie choisie par les entreprises (présentiel, mode hybride ou télétravail complet), nous assistons actuellement à une migration du travail vers des infrastructures numériques. Ces dernières remplacent les bureaux, qui ne constituent plus la colonne vertébrale de l’entreprise.

Chez Slack et en partenariat avec Salesforce, nous nous attachons à développer des produits qui aident les entreprises à créer leurs bureaux numériques afin qu’elles puissent réussir dans ce nouveau monde professionnel axé sur le numérique. Il ne s’agit pas simplement de transposer nos méthodes de travail existantes dans un espace numérique ; nous devons repenser fondamentalement notre mode de travail.

C’est pourquoi aujourd’hui, à l’occasion de notre événement annuel dédié aux utilisateurs, Slack Frontiers, nous vous annonçons la refonte complète de la plateforme Slack afin que tous les salariés de votre entreprise, qu’ils soient développeurs ou non, puissent rendre le travail plus simple, plus agréable et plus productif grâce à Slack, votre bureau numérique. Nous vous proposons également des mises à jour de Slack Connect qui peuvent vous aider à étendre la portée de la plateforme Slack à vos clients et à vos partenaires externes.

Tout comme il n’y a pas deux entreprises qui fonctionnent de la même manière, il n’y a pas deux bureaux numériques qui se ressemblent. Les équipes doivent pouvoir personnaliser les solutions en fonction des besoins spécifiques de leur entreprise et notre mission est de rendre cela possible. En réalité, nous avons déjà remarqué que des milliers d’entreprises comme Noom utilisent le générateur de flux de travail pour automatiser certaines tâches récurrentes liées à l’intégration des nouvelles recrues et leur donner accès aux ressources essentielles. Cela permet à Noom de gagner du temps tout en parvenant à un taux de fidélisation des nouvelles recrues de 100 %.

Mais le meilleur reste à venir. Qu’il s’agisse d’utilisateurs professionnels quotidiens (commerciaux, administrateurs, spécialistes du marketing) ou d’ingénieurs expérimentés, tout le monde peut personnaliser son expérience Slack et son bureau numérique pour les adapter à sa façon de travailler actuelle et future.

Personnalisez votre bureau numérique et automatisez votre travail sans effort



*Nouveautés : créer des flux de travail performants avec des blocs de fonctionnalités réutilisables. Automatiser les tâches quotidiennes grâce à davantage de solutions.

Commençons par les utilisateurs quotidiens. Chaque entreprise compte, parmi ses collaborateurs, des personnes qui souhaitent résoudre les problèmes et faciliter le travail. Certains les appellent des « développeurs citoyens ». Mais ces derniers ne peuvent pas toujours contacter immédiatement les développeurs ou le service d’assistance informatique lorsqu’elles ont en besoin. Notre générateur de flux de travail entièrement repensé, qui est un élément central de la nouvelle plateforme Slack, leur permettra d’automatiser leur travail et celui de leurs équipes sans écrire une seule ligne de code. Tous les collaborateurs de l’entreprise peuvent créer un flux de travail dans Slack : il suffit de faire glisser et de déposer des éléments d’applications existantes, puis de personnaliser leur fonctionnement comme ils le souhaitent, sans avoir besoin de suivre de formation.

Beaucoup d’utilisateurs apprécient déjà l’autonomie que procurent les flux de travail pour automatiser leur travail. Depuis le lancement du générateur de flux de travail, plus de 400 000 utilisateurs ont créé des flux de travail. De plus, 80 % des clients qui créent des flux de travail dans leurs bureaux numériques ne sont pas des développeurs. Que ce soit pour gérer des approbations, résoudre des incidents prioritaires ou approuver des demandes de congés, la nouvelle plateforme Slack permet à tout le monde d’automatiser les tâches quotidiennes de manière plus flexible et de consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment, à savoir des projets plus stratégiques, créatifs et enrichissants.

Connectez vos outils quotidiens à Slack en quelques secondes



À venir : Se connecter via les liens Slack. Connecter facilement vos outils en utilisant vos informations du compte Slack.

Chaque jour, des millions de liens sont partagés dans Slack, les utilisateurs passant d’un outil à un autre pour travailler. Vous pourrez désormais utiliser votre compte Slack en un seul clic pour vous connecter rapidement à vos applications professionnelles, ce qui vous évitera de passer par des connexions pénibles et fastidieuses.

À venir : S’abonner à Slack. Configurer des notifications Slack simplifiées à partir de vos autres outils intégrés dans votre espace de travail Slack.

Vous pourrez même vous abonner ou abonner votre canal à des notifications personnalisées sans installer d’application externe, ce qui accélérera et facilitera l’intégration d’outils tiers, tout en garantissant la sécurité et le contrôle. Qu’il s’agisse des échéances des projets à venir sur Smartsheet ou de nouvelles idées à examiner sur votre tableau blanc collaboratif, toute l’équipe peut être informée des principales mises à jour.

Déployez des applications et des flux de travail de meilleure qualité en quelques minutes

*Nouveautés : Déploiement des applications Slack. Les développeurs peuvent héberger et stocker des données qui alimentent leurs applications dans Slack.

Chez Slack, nous sommes conscients que la création, le codage et le déploiement d’applications peuvent prendre des semaines, voire des mois aux développeurs. Actuellement, notre communauté de plus d’un million de développeurs Slack, qui a créé plus de 935 000 applications et intégrations personnalisées, aura bientôt accès dans la bêta privée à un ensemble d’outils, de support d’hébergement et de stockage de données qui facilitera la création, le déploiement et l’hébergement rapides d’applications dans Slack.

Les développeurs pourront créer et déployer de puissantes applications et automatisations en quelques minutes dans un environnement sécurisé et conforme, grâce à notre toute nouvelle façon de développer des flux de travail pour Slack. Ils pourront désormais créer des « blocs de construction » de flux de travail réutilisables qui pourront être partagés avec d’autres développeurs et des utilisateurs non experts afin qu’ils puissent les déployer et les modifier en fonction de leurs cas d’utilisation personnalisés.



*Nouveautés : Métadonnées d’un message. Les développeurs peuvent exploiter la possibilité de déclencher des flux de travail à partir d’événements qui ont lieu dans d’autres applications ou services.

Les développeurs pourront joindre à leurs messages des métadonnées invisibles que les autres applications peuvent utiliser pour communiquer entre les silos. Autrement dit, différents outils logiciels et applications peuvent maintenant communiquer entre eux via Slack, comme le font les humains. Réfléchissez-y un instant.

Essayez d’imaginer les applications de calendrier de deux collaborateurs de deux entreprises différentes qui discutent et planifient une réunion via Slack alors qu’elles se sont mises en relation via Slack Connect. Les clients, les partenaires et désormais les logiciels peuvent communiquer dans Slack, ce qui permet d’aller encore plus loin dans l’automatisation du travail.

*Rejoignez notre bêta privée destinée aux développeurs pour piloter ces outils.

« Les utilisateurs quotidiens de Slack peuvent désormais créer et automatiser des flux de travail pour leurs équipes sans faire appel au service informatique ni écrire la moindre ligne de code. Non seulement les développeurs peuvent se consacrer à des tâches plus intéressantes, mais nous leur avons également permis de réduire le temps de déploiement de plusieurs jours à quelques minutes. » Steve Wood Vice-président chargé des produits, de la plateforme développeurs, Slack

La collaboration avec les clients, les partenaires et les fournisseurs est désormais plus facile avec Slack Connect

Lorsque vous créez votre bureau numérique, il est important de pouvoir collaborer rapidement et efficacement avec les partenaires internes et externes, qu’ils soient des clients ou des fournisseurs. C’est pourquoi nous avons créé Slack Connect, pour que la communication en silo ne se fasse plus par e-mails, mais par des canaux. Les équipes peuvent collaborer en toute sécurité avec des personnes appartenant ou non à leur entreprise, sans avoir à se déplacer. Le meilleur ? Slack Connect étend la portée de vos flux de travail et de vos intégrations d’applications à l’ensemble de votre réseau, ce qui rend la vie professionnelle de chacun plus simple, plus agréable et plus productive.

Slack Connect a connu une croissance fulgurante avec une augmentation de plus de 200 % des points d’accès par rapport à l’année dernière. Chaque organisation unique dans un canal connecté de Slack Connect représente un point d’accès.

Chaque jour, plus de 100 000 organisations de Zendesk à Procore travaillent dorénavant avec des clients et des partenaires externes dans Slack. Par exemple, l’entreprise Stripe a su tirer pleinement profit de Slack Connect. Plus de 300 membres de l’équipe commerciale de Stripe utilisent quotidiennement Slack Connect pour créer et préserver des liens solides avec les prospects, ce qui permet d’établir des relations de confiance et de gagner des clients plus rapidement.

« On sent l’énergie qui se dégage dans une relation et lors d’une négociation. Cette intuition se perd si tout se fait par e-mail. Auparavant, nous échangions en face à face, par SMS et par téléphone. Désormais, tout passe par Slack Connect. » James Dyett Responsable des ventes de produits et de l’optimisation des paiements, Stripe

Aujourd’hui, nous aidons nos clients à créer et à personnaliser leur bureau numérique grâce à l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité puissante dans Slack Connect. En début d’année prochaine, vous pourrez collaborer avec 250 entreprises dans un seul canal. Plus tard dans l’année, les clients auront la possibilité de configurer des environnements de travail sécurisés pour des projets complexes et de grande envergure avec des milliers de partenaires, directement dans Slack.

Que vous organisiez un grand événement comme Dreamforce avec des centaines de fournisseurs ou que vous gériez un projet de construction sur plusieurs années avec des milliers de fournisseurs, tout le monde aura accès aux canaux, aux applications et aux personnes nécessaires pour accomplir son travail. Cela représente pour les équipes une énorme avancée en matière de collaboration, de flexibilité et de contrôle.

Transformez votre bureau numérique grâce à Slack et Salesforce

En intégrant les nouvelles fonctionnalités de Slack à Salesforce, les équipes peuvent collaborer plus rapidement dans les canaux Slack et rationaliser les flux de travail créés autour des données CRM. Toutes ces innovations augmentent l’efficacité de votre bureau numérique en permettant une collaboration plus rapide et plus flexible entre les services, les clients et les partenaires. Ainsi, le service commercial gagne des contrats plus vite, la relation client garantit des expériences premium, et bien plus encore.

Nos méthodes de travail connaissent actuellement un changement majeur, et c’est l’occasion unique de façonner cette évolution aux côtés de nos équipes, de nos clients et de nos partenaires. Slack et Salesforce ont pour objectif d’offrir les outils dont vous avez besoin pour réussir dans le monde numérique actuel tout en vous adaptant aux changements qui se présentent à vous. Rejoignez-nous sur Frontiers pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez dynamiser votre équipe et créer votre bureau numérique.