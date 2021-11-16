Die neue Slack-Plattform für dein digitales Büro der nächsten Generation

Die Arbeitsweise von Unternehmen, Projekt-Teams und Einzelpersonen hat sich in den letzten 20 Monaten stärker verändert als je zuvor. Egal, wie die Strategie zur Rückkehr an den Arbeitsplatz in einem Unternehmen aussieht – Arbeit im gemeinsamen Büro, Hybrid-Modell oder Arbeit im Home-Office: Die digitale Infrastruktur ersetzt das physische Büro zusehends.

In Zusammenarbeit mit Salesforce konzentrieren wir bei Slack uns auf die Entwicklung von Produkten, die Unternehmen dabei helfen, ihre digitalen Büros aufzubauen, damit sie in dieser neuen Ära des digitalen Arbeitens erfolgreich sein können. Dabei geht es nicht darum, unsere üblichen Arbeitsgewohnheiten auf einen virtuellen Ort zu übertragen, sondern die Arbeit von Grund auf neu zu gestalten.

Deshalb geben wir heute auf unserer jährlichen Benutzerkonferenz Slack Frontiers bekannt, dass wir die Slack-Plattform von Grund auf neu aufgebaut und überarbeitet haben, um allen in deinem Unternehmen – sowohl Entwicklerinnen und Entwickler als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Abteilungen – die Möglichkeit zu geben, mit Slack als digitalem Büro einfacher, angenehmer und produktiver zu arbeiten. Darüber hinaus teilen wir Updates zu Slack Connect, mit denen du die Vorteile der Slack-Plattform auf deine Kunden sowie externe Partnerunternehmen ausweiten kannst.

So wie kein Unternehmen dem anderen gleicht, ist auch kein digitales Büro wie das andere. Projekt-Teams müssen die Möglichkeit haben, Lösungen an ihre individuellen Unternehmensanforderungen anzupassen, und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, genau das zu ermöglichen. Tatsächlich haben wir bereits festgestellt, dass Tausende von Unternehmen wie Noom Workflow-Builder verwenden, um Routineaufgaben beim Onboarding zu automatisieren und neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtige Ressourcen zur Verfügung zu stellen. So sparen sie Zeit und können neue Teammitglieder sofort komplett einbinden.

Aber das Beste kommt erst noch. Von alltägliche Geschäftsanwenderinnen und -anwendern wie Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, Administratorinnen und Administratoren sowie Marketingfachleuten bis hin zu erfahrenen Entwicklerinnen und Entwicklern können alle ihre Slack-Erfahrung und ihr digitales Büro an ihre individuelle Arbeitsweise anpassen – jetzt und in Zukunft.

Dein digitales Büro anpassen und die Arbeit einfach automatisieren



*Was gibt's Neues: Mit wiederverwendbaren Funktionsbausteinen kannst du effektive Workflows erstellen. Automatisiere alltägliche Aufgaben auf vielfältigere Weise als je zuvor.

Schauen wir uns zunächst alltägliche Benutzerinnen und Benutzer an. In jedem Unternehmen gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Probleme lösen und die Arbeit erleichtern möchten. Sie gelten als „Citizen Developer“, aber können nicht immer eine Entwicklerin bzw. einen Entwickler oder den IT-Support erreichen, wenn es erforderlich ist. Mit unserem völlig neu gestalteten Workflow-Builder, einem Kernelement der neuen Slack-Plattform, können sie die Arbeit für sich und ihre Projekt-Teams automatisieren, ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen. Alle in einem Unternehmen können einen Workflow in Slack erstellen, indem sie Teile vorhandener Apps per Drag-and-Drop einfügen und dann die Interaktion nach eigenem Ermessen anpassen – und das ganz ohne Schulung.

Viele verwenden Workflows bereits mit großer Begeisterung, um ihre Arbeit zu automatisieren. Seit dem Start von Workflow-Builder haben bereits mehr als 400.000 Benutzerinnen und Benutzer Workflows erstellt. Hinzu kommt, dass 80 % der Kunden, die in ihren digitalen Büros Workflows erstellen, keine Entwicklerinnen oder Entwickler sind. Ganz egal, ob es um Genehmigungen, die Lösung dringender Vorfälle oder die Genehmigung von Urlaubsanträgen geht – mit der neuen Slack-Plattform können alle alltägliche Aufgaben flexibler als je zuvor automatisieren und so mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge wie strategische, kreative und spannende Projekte gewinnen.

Deine Alltagstools in Sekundenschnelle mit Slack verknüpfen



Demnächst verfügbar: Mit Slack-Links anmelden. Verknüpfe deine Tools ganz einfach mit Hilfe der Slack-Account-Informationen.

Täglich werden in Slack Millionen von Links geteilt, da die Benutzerinnen und Benutzer zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln, um ihre Arbeit zu erledigen. Jetzt kannst du dich mit nur einem Klick über deinen Slack-Account schnell bei deinen Arbeits-Apps anmelden und so mühsame, zeitraubende Anmeldevorgänge überspringen.

Demnächst verfügbar: In Slack abonnieren. Richte über deine anderen Tools, die in deinen Slack-Workspace integriert sind, übersichtliche Slack-Benachrichtigungen ein.

Du kannst sogar selbst oder mit deinem Channel benutzerdefinierte Benachrichtigungen abonnieren, ohne eine externe App zu installieren – so kannst du Tools von Drittanbietern schneller und einfacher integrieren und gleichzeitig die Sicherheit und Kontrolle gewährleisten. Das ganze Projekt-Team kann sich so über wichtige Updates auf dem Laufenden halten – von anstehenden Projektterminen auf Smartsheet bis hin zur Analyse neuer Ideen auf deinem MURAL-Whiteboard.

Hochwertige Apps und Workflows innerhalb weniger Minuten bereitstellen

*Was gibt's Neues: Slack-fokussierte App-Bereitstellung Entwicklerinnen und Entwickler können die Daten, auf denen ihre Apps basieren, in Slack hosten und speichern.

Wir bei Slack sind uns bewusst, dass das Entwickeln, Programmieren und Bereitstellen von Apps für Entwicklerinnen und Entwickler Wochen oder manchmal Monate dauern kann. Unsere Community von mehr als 1 Million Slack-Entwicklerinnen und -Entwicklern, die mehr als 935.000 benutzerdefinierte Apps und Integrationen entwickelt haben, befindet sich derzeit in der geschlossenen Entwickler-Betaphase und erhält bald Zugang zu einer Reihe von Tools, Hosting-Support und Datenspeicherung, die die schnelle Entwicklung, Bereitstellung und das Hosting von Apps in Slack erleichtern.

Entwicklerinnen und Entwickler können dann innerhalb weniger Minuten effektive Apps und Automatisierungen in einer sicheren und richtlinienkonformen Umgebung erstellen und bereitstellen. Dies wird durch unsere völlig neue Art der Entwicklung von Workflows für Slack ermöglicht. Jetzt können Entwicklerinnen und Entwickler wiederverwendbare Workflow-„Bausteine“ erstellen, die anderen Entwicklerinnen und Entwicklern sowie Benutzerinnen und Benutzern aus anderen Abteilungen zur Verfügung gestellt und für ihre eigenen Anwendungsbereiche angepasst werden können.



*Was gibt's Neues: Nachrichten-Metadaten. Entwicklerinnen und Entwickler können Workflows durch Ereignisse in anderen Apps oder Services auslösen.

Sie können ihren Nachrichten nicht sichtbare Metadaten anhängen, die andere Apps für die siloübergreifende Kommunikation verwenden können. Das bedeutet, dass verschiedene Software-Tools und Apps jetzt über Slack miteinander kommunizieren können, genau wie Menschen. Nimm dir einen Moment Zeit, das auf dich wirken zu lassen.

Stell dir vor, die Kalender-Apps von zwei Personen in zwei verschiedenen Unternehmen kommunizieren miteinander und planen ein Meeting über Slack, wenn sie über Slack Connect miteinander vernetzt sind. Jetzt können Kunden, Partnerunternehmen und sogar Softwareprogramme in Slack kommunizieren, was die Automatisierung der Arbeit auf die nächste Stufe hebt.

*Werde Teil unserer privaten Betaversion für Entwicklerinnen und Entwickler, um diese Tools zu testen.

„Alltägliche Slack-Benutzerinnen und -Benutzer können jetzt Workflows für ihre Projekt-Teams erstellen und automatisieren, ohne die IT-Abteilung in Anspruch nehmen oder Code schreiben zu müssen. Entwicklerinnen und Entwickler können sich jetzt nicht nur auf wichtigere Aufgaben konzentrieren, wir haben auch die Bereitstellungszeit von Tagen auf Minuten reduziert.“ Steve Wood VP of Product, Developer Platform, Slack

Die Zusammenarbeit mit Kunden, Partnerunternehmen und Anbietern ist mit Slack Connect jetzt noch einfacher

Beim Aufbau deines digitalen Büros ist eine schnelle und effektive Zusammenarbeit mit internen und externen Partnerunternehmen entscheidend – von Auftraggebern über Anbieter bis hin zu Kunden. Deshalb haben wir Slack Connect ins Leben gerufen, um die isolierte Kommunikation aus isolierten E-Mail-Postfächern in Channels zu verlagern und somit transparenter zu machen. Projekt-Teams können auf sichere Weise mit allen Personen innerhalb und außerhalb ihres Unternehmens zusammenarbeiten – ohne hin- und herzureisen. Das Beste daran? Slack Connect erweitert die Wirkungskraft deiner Workflows und App-Integrationen auf dein gesamtes Netzwerk und macht die Arbeit für alle einfacher, angenehmer und produktiver:

Slack Connect hat mit einem Endpunktzuwachs von mehr als 200 % im Vergleich zum Vorjahr ein explosionsartiges Wachstum erlebt. Jedes einzelne Unternehmen in einem verbundenen Slack Connect-Channel steht für einen Endpunkt.

Heute arbeiten jeden Tag mehr als 100.000 Unternehmen – angefangen bei Zendesk bis hin zu Procore – mit Kunden und externen Partnerinnen und Partnern in Slack. Ein Unternehmen, das mit Hilfe von Slack Connect einen riesigen Mehrwert erzielt, ist Stripe. Mehr als 300 Mitglieder des Stripe-Vertriebsteams nutzen Slack Connect täglich, um enge Verbindungen zu potentiellen Kunden aufzubauen und zu pflegen, was in vertrauensvollen Beziehungen resultiert, die letztendlich zu schnelleren Geschäftsabschlüssen führen.

„Man merkt, wenn eine Beziehung und ein Geschäftsabschluss gut laufen. Über E-Mail bekommt man das nicht so einfach mit. Früher ist das alles persönlich, über Nachrichten und telefonisch gelaufen. Jetzt läuft es über Slack Connect.“ James Dyett Head of Global Product Sales and Payments Optimization, Stripe

Heute unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihr digitales Büro weiter auszubauen und anzupassen, indem wir effektive neue Funktionen in Slack Connect einführen. Anfang nächsten Jahres wirst du mit bis zu 250 Unternehmen in einem einzigen Channel zusammenarbeiten können. Im Laufe des Jahres werden Kunden die Möglichkeit haben, sichere Arbeitsumgebungen für große, komplexe Projekte mit Tausenden von Partnerunternehmen direkt in Slack einzurichten.

Egal, ob du eine Großveranstaltung wie Dreamforce mit Hunderten von Anbietern planst oder ein mehrjähriges Bauprojekt mit Tausenden von Anbietern verwaltest – alle haben Zugang zu den Channels, Apps und Personen, die für die Erledigung ihrer Aufgaben benötigt werden. Das bedeutet für die Projekt-Teams in Sachen Zusammenarbeit, Flexibilität und Kontrolle einen gewaltigen Sprung nach vorn.

Dein digitales Büro mit Slack und Salesforce transformieren

Durch die Integration der neuen Slack-Funktionen in Salesforce können Projekt-Teams in Slack-Channels schneller zusammenarbeiten und die auf CRM-Daten basierenden Workflows optimieren. Diese Innovationen ermöglichen dein digitales Büro, mit dem der Vertrieb schneller Abschlüsse erzielen und der Kundenservice eine erstklassige Kundenerfahrung bieten kann und vieles mehr, indem sie eine schnellere und flexiblere Zusammenarbeit zwischen Abteilungen, Kunden und Partnerunternehmen ermöglichen.

Wir erleben derzeit einen massiven Wandel unserer Arbeitsweise und gemeinsam mit unseren Projekt-Teams, Kunden und Partnerunternehmen haben wird die einmalige Gelegenheit, diese Entwicklung maßgeblich mit zu gestalten. Slack und Salesforce bieten dir die Tools, die du brauchst, um in der heutigen digitalen Welt erfolgreich zu sein und die sich gleichzeitig an alle neuen Veränderungen anpassen, die die Zukunft mit sich bringt. Nimm an unserer Frontiers teil, um mehr darüber zu erfahren, wie du dein Projekt-Team unterstützen und dein digitales Büro aufbauen kannst.