C’est un fait, le travail se complexifie. Dans un environnement où tout évolue rapidement, où les attentes des clients changent en permanence et où la pression concurrentielle fait rage, la plateforme Slack aide les entreprises à consolider leurs flux de travail, à accéder immédiatement à des informations essentielles et à favoriser l’alignement de leurs équipes.

Nos partenaires de services vont encore plus loin en proposant des services de conseil afin d’encourager les initiatives de transformation à l’échelle de l’entreprise avec Slack : intégration d’autres applis, conception d’intégrations internes, assistance à l’implémentation de nouvelles méthodes de travail pour les chefs de départements, etc.

Nous lançons aujourd’hui notre programme pour les partenaires de services, qui vient compléter notre programme pour les partenaires technologiques afin d’aider les organisations à tirer pleinement parti de Slack.

Pourquoi un programme officiel pour les partenaires de services ?

Ce programme offre à notre communauté de partenaires de service en pleine expansion une formation technique officielle, des ressources d’aide à la vente, ainsi qu’une assistance à la commercialisation. Son lancement reflète non seulement le développement de notre écosystème de partenaires, mais aussi l’évolution du rôle que joue Slack dans les processus de transformation de ses clients.

« Alors que le marché continue de s’adapter aux nouvelles méthodes de travail, les clients sont de plus en plus nombreux à nous demander de l’aide pour mener la transformation de leur entreprise grâce à Slack », explique Richard Hasslacher, responsable des chaînes et des alliances internationales chez Slack. « Nous élargissons notre champ de vision pour développer des partenariats avec une nouvelle vague d’entreprises capables d’étendre et de compléter nos services dans tous les secteurs. C’est le moment idéal pour s’associer à Slack et nous mettons tout en œuvre pour développer des programmes qui créent de la valeur aussi bien pour nos partenaires que pour nos clients. »

Comment cela se traduit-il concrètement ?

Le taux d’adoption de Slack est très élevé parmi les utilisateurs finaux. L’intégration de Slack aux outils d’une entreprise représente donc une nouvelle opportunité de développer de nouveaux processus. Notre écosystème de partenaires propose un grand nombre de services, de la conception de solutions à l’adoption par les utilisateurs finaux, en passant par l’optimisation des processus commerciaux et la gestion du changement.

Qui sont les partenaires de ce programme ?

Les partenaires de services suivants aident les entreprises du monde entier à transformer leurs opérations :

AMER

EMEA

APAC

ABeam Consulting, Japon

Ricksoft, Japon

Nous consacrons beaucoup d’efforts à notre écosystème de partenaires et nous continuerons de développer des programmes pour aider nos clients à tirer parti au maximum de la plateforme Slack.

Consultez régulièrement notre site pour vous tenir informé des dernières actualités et n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre notre réseau de partenaires de services Slack.