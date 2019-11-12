Nuestro Programa de socios de servicios ya está aquí

No cabe duda de que la complejidad de los entornos laborales es cada vez mayor. En medio de los cambios rápidos, las expectativas fluctuantes de los clientes y la presión de una competencia enérgica, la plataforma de Slack ayuda a las empresas a consolidar los flujos de trabajo, obtener acceso inmediato a información crítica e impulsar la coordinación entre los equipos.

Nuestros socios de servicios capitalizan estos esfuerzos al prestar servicios de consultoría destinados a fomentar iniciativas transformadoras en toda la empresa mediante Slack. Estas iniciativas abarcan desde la vinculación a otras aplicaciones y la integración interna hasta la ayuda necesaria para que los jefes de departamento puedan implementar nuevos métodos de trabajo.

Hoy lanzamos nuestro Programa de socios de servicios, que se suma a nuestro Programa de socios tecnológicos ya existente para ayudar a las organizaciones a sacar el máximo partido de Slack.

¿Por qué se necesita un Programa de socios de servicios formal?

Este programa ofrece formación técnica oficial, capacitación en ventas y apoyo en materia de comercialización a nuestra cada vez mayor comunidad de socios de servicios. La presentación de este programa no solo refleja la evolución de nuestro ecosistema de socios, sino también la evolución del rol que desempeña Slack a la hora de impulsar un cambio transformativo para nuestros clientes.

“A medida que el mercado continúa adaptándose a las nuevas formas de trabajar, observamos un crecimiento sin precedentes en la demanda de servicios que permiten a los clientes aprovechar Slack para impulsar la transformación en toda la organización”, comenta Richard Hasslacher, director global de Canales y alianzas de Slack. “Estamos expandiendo nuestro enfoque sobre los socios gracias a una nueva ola de empresas que amplían y complementan las funcionalidades de nuestros servicios en todos los sectores. Nunca ha habido un momento tan interesante para asociarse con Slack, y estamos profundamente comprometidos a diseñar programas que generen valor para socios y clientes por igual”.

¿Cómo se ve esto en acción?

Dado que el nivel de adopción de Slack es tan marcado entre los usuarios finales, la incorporación de Slack al conjunto de herramientas de una empresa permite implementar nuevos procesos. El grupo inicial de socios que participan en el programa ofrece una amplia gama de servicios; por ejemplo, diseño de soluciones, optimización de procesos empresariales, gestión de cambios y adopción por parte de usuarios finales.

¿Quiénes son algunos de los socios de este programa?

Los siguientes socios de servicios lideran el cambio para ayudar a que las empresas de todo el mundo puedan transformar sus negocios:

AMER

EMEA

Rainmaker, Reino Unido

Adaptavist, Reino Unido

APAC

ABeam Consulting, Japón

Ricksoft, Japón

Estamos plenamente comprometidos con nuestro ecosistema de socios, y seguiremos desarrollando programas que ayuden a nuestros clientes a aprovechar al máximo el potencial de la plataforma de Slack.

Mantente al día de las próximas novedades y, si te interesa convertirte en un Socio de servicio de Slack, estaremos encantados de tener noticias tuyas.