Wir präsentieren: das Service-Partner-Programm

Ohne Zweifel ist die Arbeitswelt komplexer geworden. In einer Zeit von rasantem Wandel, wechselnden Kundenerwartungen und dynamischem Wettbewerbsdruck unterstützt die Slack-Plattform Unternehmen dabei, Workflows zu konsolidieren, umgehend auf wichtige Informationen zuzugreifen und die Teamausrichtung zu begünstigen.

Unsere Service-Partner treiben diese Anstrengungen voran, indem sie Beratungsservices zum Fördern unternehmensweiter Transformationsinitiativen mit Slack anbieten, vom Koppeln mit anderen Apps und Erstellen interner Integrationen bis hin zum Unterstützen von Abteilungsleitern bei der Implementierung neuer Arbeitsweisen.

Heute geht unser Service-Partner-Programm an den Start, das unser vorhandenes Technologie-Partner-Programm ergänzt, damit Organisationen das Optimum aus Slack herausholen können.

Warum ist ein formelles Service-Partner-Programm erforderlich?

Dieses Programm bietet unserer wachsenden Community aus Service-Partnern formalisierte technische Schulungen, Vertriebsunterstützung und Markteinführungssupport. Seine Einführung spiegelt nicht nur die Entwicklung unseres Partnernetzwerks wider, sondern auch die Entwicklung der Rolle, die Slack beim Vorantreiben prägender Veränderungen für seine Kunden spielt.

„Da der Markt sich weiter an neue Arbeitsweisen anpasst, wächst der Bedarf an Services rasant, mit denen Kunden die organisationsweite Transformation mithilfe von Slack vorantreiben können“, so Richard Hasslacher, Head of Global Channel and Alliances bei Slack. „Wir erweitern unseren Fokus, um mit einer Reihe neuer Unternehmen zusammenzuarbeiten, die unsere Services in allen Branchen ausbauen und ergänzen. Es war nie aufregender, mit Slack zusammenzuarbeiten, und wir fühlen uns zutiefst verpflichtet, Programme anzubieten, die für unsere Partner und Kunden gleichermaßen von Nutzen sind.“

Wie sieht das in der Praxis aus?

Da Slack von unglaublich vielen Endbenutzern eingesetzt wird, ermöglicht es als Ergänzung zu den bestehenden Tools eines Unternehmens, neue Prozesse zu implementieren. Partner, die bereits teilnehmen, bieten eine breite Palette an Services, einschließlich Lösungsdesign, Geschäftsprozessoptimierung, Änderungsmanagement und Endbenutzereinsatz.

Wer ist bereits Teil dieses Partnerprogramms?

Die folgenden Service-Partner unterstützen Unternehmen weltweit bei der Transformation ihres Business:

AMER

EMEA

Rainmaker, UK

Adaptavist, UK

APAC

ABeam Consulting, Japan

Ricksoft, Japan

Wir sind eng mit unserem Partnernetzwerk verbunden und werden auch weiterhin Programme entwickeln, mit denen unsere Kunden das Potenzial der Slack-Plattform maximieren können.

Wir informieren dich, wenn es Neuigkeiten gibt, und würden uns freuen, von dir zu hören, wenn du daran interessiert bist, Slack-Service-Partner zu werden.