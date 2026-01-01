Slack でフリー素材等で作ったオリジナルのアイコン、カスタム絵文字を利用する

Slack では、絵文字を使って楽しく仕事を進めることができます。ビジネスで絵文字を使うことを躊躇する人もいるかもしれませんが、日常のカジュアルなやり取りと同様に、絵文字をポイントとして使用すると長文が読みやすくなる効果もあり、使い方次第でコミュニケーションが豊かになります。ここでは、 Slack の絵文字コミュニケーションをより充実させるカスタム絵文字の作り方や、Slack への追加の方法について解説します。

Slack の絵文字コミュニケーションとは？

Slack では絵文字を使ってコミュニケーションを充実させることができます。絵文字を使ったコミュニケーションはやりとりが楽しくなるだけでなく、テキストのメッセージに感情を加えたり、絵文字をリアクションに使ってメッセージにすばやく反応したり、投票に使って意見を集約したりとアイデア次第でさまざまな使い方ができます。

チームのメンバーが日々使っている専門用語やチームならではの隠語などをオリジナルの絵文字にして活用することで、チーム内のコミュニケーションがより円滑に進みます。

Slack のカスタム絵文字を作る

Slack ではオリジナルのイラストや文字、写真の画像をアップロードしてカスタム絵文字にすることができます。以下の方法で、128 × 128 ピクセルの正方形の背景が透明な画像を用意してください。なお、画像のファイル形式は、jpg、gif、pngに対応しています。

ファイル形式 向いている画像 背景 jpg 写真、イラスト 透明にできない gif 文字、ロゴ、アニメーション 透明にできる png 写真、ロゴ、イラスト 透明にできる

グラフィックソフトでカスタム絵文字を作る

Illustrator や Photoshopなどのグラフィックソフトの扱いに慣れている人にとっては、簡単に128 × 128 ピクセルの正方形の画像を用意することができるでしょう。自分やチームメンバーのプロフィール写真に化粧を施したり、ヒゲを描いたり、背景を後光にしたり、手書きのイラストを取り込んだり、etc. 遊び心いっぱいのアイコンを作ってカスタム絵文字にすると楽しいかもしれません。グラフィックソフトでなくても、スマートフォンの写真加工・画像編集のアプリを使っても同様のことができるでしょう。

フリー素材を使ってカスタム絵文字を作る

グラフィックソフトを使って一からイラストを描かなくても、フリー素材などを利用すれば簡単にオリジナルのアイコンを作ることができます。フリー素材とは、定められた規約の範囲内であれば、無料で使用できる写真・画像・音楽等の素材のことです。多くはインターネット上にあるフリー素材のWebサイトからダウンロードして利用することになりますが、必ず配布元のサイトの利用規約を確認して規約の範囲内で利用するようにしましょう。

Slack にカスタム絵文字を追加する

オリジナルのアイコンを作ったら、カスタム絵文字として Slack のメニューに登録してみましょう。ゲスト以外のメンバーなら誰でもオリジナルの絵文字を作ってメニューに登録することができます。追加したカスタム絵文字は、ワークスペースの全員が利用できます。また、絵文字の追加を管理したい場合は、必要に応じて権限をオーナーと管理者のみに限定することができます。

デスクトップから、メッセージフィールドの絵文字アイコンをクリックして絵文字メニューを開きます。 「絵文字を追加する」をクリックします。

「画像をアップロードする」をクリックしてファイルを選択します。 「名前を付ける」に絵文字名を入力し、「保存」します。

Slack でカスタム絵文字を使ってコミュニケーションをより楽しく

コミュニケーションツールとして親しまれている Slack は、従業員エンゲージメントを高める文化の醸成に役立ちます。チーム独自のカスタム絵文字を使うことで、チームに一体感が生まれるでしょう。チームならではのコミュニケーションの一つとして、 Slack でカスタム絵文字を活用してみてください。

よくある質問

Slack のカスタム絵文字ってなんですか？ Slack ではオリジナルのイラストや文字、写真の画像をアップロードしてカスタム絵文字にすることができます。アップロードする画像は、128 × 128 ピクセルの正方形の背景が透明なものを用意してください。ファイル形式は、jpg、gif、pngに対応しています。 Slack のカスタム絵文字はフリー素材を使っても良いですか？ グラフィックソフトを使って一からイラストを描かなくても、フリー素材などを利用すれば簡単にオリジナルデザインのアイコンを作ることができます。フリー素材とは、定められた規約の範囲内であれば、無料で使用できる写真・画像・音楽等の素材のことです。多くはインターネット上にあるフリー素材のWebサイトからダウンロードして利用することになりますが、必ず配布元のサイトの利用規約を確認して規約の範囲内で利用するようにしましょう。

