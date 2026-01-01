Slack をインストールする
Slack を使うことで、組織のコミュニケーション方法が変わります。メンバーが 1 つの場所に集まり、チームが一体となって働くことができます。ここでは、Slack をダウンロードしてからインストールしてアカウントを接続するまでの手順について解説します。

Slack は、人々をそれぞれが必要とする情報につなげるビジネスコミュニケーションツールです。Slack を使うことで、メンバーが 1 つの場所に集まり、チームが一体となって働くことができ、組織のコミュニケーションのあり方が変わります。この記事では Slack をダウンロード、インストールしてアカウントを接続するまでの手順について解説します。

ダウンロードページで Slack をダウンロードする

Slack では 使用するOS ごとにダウンロードページをご用意しています。Slack ダウンロードページにアクセスすると、使用中のデバイスを判定してデバイスに合わせたダウンロードページへ自動的にリダイレクトします。

Windows 版ダウンロードページ TOP

また、以下はデバイス別のダウンロードページです。

ダウンロードページにアクセスしたら、「ダウンロード」ボタンをクリックして、インストーラーをダウンロードしてください。

Slack をインストールする

ダウンロードが始まると、ダウンロード後の手順を示したページに自動的に遷移します。

アカウントを接続する

インストーラーのダウンロードが完了したら、以下の手順でインストールしたあとアカウントを接続してください。

  1. ダウンロード完了後、ダウンロードフォルダでファイルをダブルクリックして開きます。
  2. 手順に従って Slack をコンピューターにインストールします。
  3. 「アカウントを接続する」ボタンをクリックしてアカウントを接続します。

アカウントを接続する

「アカウントを接続する」ボタンをクリックした後は、以下の手順で Slack を開始してください。

  1. ワークスペースを作成する。
  2. メールでチームメンバーを追加する。
  3. チャンネルを作成する。
  4. Slack を開始する。
ワークスペース名を入力する

1. ワークスペースを作成する。

ワークスペースの名前を入力してワークスペースを作成します。社名や部署名、チーム名などわかりやすいものを入力すると良いでしょう。

メールでチームメンバーを追加する

2. メールでチームメンバーを追加する。

ワークスペースに参加するメンバーのメールアドレスを入力して「次へ」をクリックすると、メンバーに招待メールが送信されます。

チャンネルを作成する

3. チャンネルを作成する。
プロジェクトやキャンペーン、イベントなどテーマに合わせてチャンネルを作成しましょう。

Slack を開始する

4. Slack を開始する。

招待したメンバーが Slack をインストールしてワークスペースに参加すれば Slack でのコミュニケーションを開始することができます。

Slack をインストールして効率のよいコミュニケーションを

Slack アプリのダウンロード、インストールは無料です。無料のフリープランには Slack の基本機能がすべて含まれています。フリープランから有料のプランへアップグレードすると、できることがさらに広がります。詳しくは料金プランのページをご確認ください。インストール、アカウントの接続は誰でも簡単に行うことができるので、チームのメンバー同士で Slack をインストールして効率のよいコミュニケーションを目指してみてはいかがでしょうか？

よくある質問

次の手順で Slack をインストールすることができます。Slack ダウンロードページにアクセスする。→「ダウンロード」ボタンをクリックして、インストーラーをダウンロードする。→インストーラーをダブルクリックして手順に従いSlack をコンピューターにインストールする。
Slack のインストールは無料でできます。Slack にはいくつかのプランがあり、有料プランに申し込まない限りフリープランでのご利用となります。Slack のフリープランは無期限で使うことができ、招待できるメンバー数の上限もありませんが、以下のようにいくつかの制限もあります。 メッセージおよびファイルの表示過去 90 日間のメッセージとファイルを表示および検索できます。

