Slack は、人々をそれぞれが必要とする情報につなげるビジネスコミュニケーションツールです。Slack を使うことで、メンバーが 1 つの場所に集まり、チームが一体となって働くことができ、組織のコミュニケーションのあり方が変わります。この記事では Slack をダウンロード、インストールしてアカウントを接続するまでの手順について解説します。
ダウンロードページで Slack をダウンロードする
Slack では 使用するOS ごとにダウンロードページをご用意しています。Slack ダウンロードページにアクセスすると、使用中のデバイスを判定してデバイスに合わせたダウンロードページへ自動的にリダイレクトします。
また、以下はデバイス別のダウンロードページです。
ダウンロードページにアクセスしたら、「ダウンロード」ボタンをクリックして、インストーラーをダウンロードしてください。
Slack をインストールする
ダウンロードが始まると、ダウンロード後の手順を示したページに自動的に遷移します。
インストーラーのダウンロードが完了したら、以下の手順でインストールしたあとアカウントを接続してください。
- ダウンロード完了後、ダウンロードフォルダでファイルをダブルクリックして開きます。
- 手順に従って Slack をコンピューターにインストールします。
- 「アカウントを接続する」ボタンをクリックしてアカウントを接続します。
アカウントを接続する
「アカウントを接続する」ボタンをクリックした後は、以下の手順で Slack を開始してください。
- ワークスペースを作成する。
- メールでチームメンバーを追加する。
- チャンネルを作成する。
- Slack を開始する。
1. ワークスペースを作成する。
ワークスペースの名前を入力してワークスペースを作成します。社名や部署名、チーム名などわかりやすいものを入力すると良いでしょう。
2. メールでチームメンバーを追加する。
ワークスペースに参加するメンバーのメールアドレスを入力して「次へ」をクリックすると、メンバーに招待メールが送信されます。
3. チャンネルを作成する。
プロジェクトやキャンペーン、イベントなどテーマに合わせてチャンネルを作成しましょう。
4. Slack を開始する。
招待したメンバーが Slack をインストールしてワークスペースに参加すれば Slack でのコミュニケーションを開始することができます。
Slack をインストールして効率のよいコミュニケーションを
Slack アプリのダウンロード、インストールは無料です。無料のフリープランには Slack の基本機能がすべて含まれています。フリープランから有料のプランへアップグレードすると、できることがさらに広がります。詳しくは料金プランのページをご確認ください。インストール、アカウントの接続は誰でも簡単に行うことができるので、チームのメンバー同士で Slack をインストールして効率のよいコミュニケーションを目指してみてはいかがでしょうか？
よくある質問
HOME > Slack 日本語ブログTOP > 変革 > Slack をインストールする
助かります！
ご意見ありがとうございました！
了解です！
ご意見ありがとうございました！
うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。