Slack で旅行体験を未来に羽ばたかせる Idee per Viaggiare

多様なプレイヤーが行き交う旅行業界において、Idee per Viaggiare は 30 年近くにわたって培った専門知識とデジタル化への先見的なアプローチを織り交ぜて、新しい道を開拓しようとしています。1995 年に設立され、イタリアの著名な旅行会社へと成長した Idee per Viaggiare は、比類のないクオリティ、オーダーメイドの体験、揺るぎない顧客満足で長く知られてきました。そして業界の劇的な変化を認識した同社は、将来のさらなる進化に向けて、テクノロジーを活用した変革の旅へと乗り出したのです。

そのデジタル革命の中心となっているのが Slack です。AI 搭載のプロダクティビティプラットフォームである Slack は、優れたコミュニケーション機能に加えて、コラボレーション、イノベーション、業務効率化を推進できることも、Idee per Viaggiare の大きな力になっています。カスタマーサービスの水準を向上させ、社内のシナジー効果を促すという戦略的ビジョンをかかげる同社は、Slack を有機的に組み込むことで、さらなる高みを目指しています。

さまざまな情報が行き交う Idee per Viaggiare のデジタルエコシステムの中で、アイデアを集め、決定を明確にして、ビジョンを具体化させる中枢として、Slack は極めて重要な役割を担っています。Slack の強力な機能群を活用することで、同社は組織の効率性と機敏性を高めるパラダイムシフトを実現。その結果、以下のことが可能になりました。

CRM Analytics for Slack により、話し合いに役立つデータやリアルタイムのインサイト、業務に応じた通知を活用。

チケットシステムを自動化して、カスタマーサービスの効率を向上。

日々の会議を最小限にすることで、生産性を向上。

仕事以外の楽しいチャンネルを設けて、チームのきずなを深める。

プロダクトマネージャーや上級管理職が、レポートやダッシュボードを簡単に確認。

コミュニケーションと管理プロセスがスピードアップし、全体的な効率が向上。

チャンネルとハドルミーティングで積極的な連携を促進

Idee per Viaggiare は、Slack チャンネルをはじめとするコラボレーションツールを戦略的に導入し、それらをシームレスに連携させることで、さまざまなイノベーションを調和させ、職場のダイナミクスと顧客とのインタラクションを刷新しています。

従来の電子メールから Slack チャンネルへの移行は、単なる技術的なアップグレードではなく、社内文化の革新を導きます。デジタルの空間にチームが集まることで、アイデアが花開き、プロジェクトに勢いがつき、インクルーシブで動的な文化が育まれるのです。

さらに新時代の到来を象徴するのが、地理的・時間的な制約を超えてリアルタイムのコラボレーションを可能にする Slack ハドルミーティングです。即興のブレーンストーミングでも、オンラインミーティングでも、Idee per Viaggiare はハドルミーティングを活用して、異なる場所や時間で働いている従業員の仲間意識やきずなを深めています。

「Slack の最大の強みは、これまで分断され孤立していた情報をつないで、相互接続されたネットワークへと変容させる力にあります」 Idee per Viaggiare CRM Project Manager Fabrizio Mainini 氏

Slack コネクトによるコラボレーションとパートナーシップの強化

Idee per Viaggiare は Slack コネクトを活用して、社外のパートナーや顧客との直接的なコラボレーションを促進。シームレスにパートナーを会議に招待したり、ファイルやメッセージを共有したりして、動きの多いプロジェクトでの認識の共有を簡単にしています。さらなるプロセスの合理化、時間の節約、全体的なカスタマーエクスペリエンスの向上を目指して、同社は Slack コネクトで連携するパートナーの拡大を計画しています。このような協働への取り組みは、すべての関係者にとって健全で効果的な職場環境を育むという同社のコミットメントを象徴するものだといえます。

「Slack は、ユーザー同士がつながる強力なプラットフォームです。メッセージが放置されたり断片化されたりすることを防げるので、コミュニケーションロスのリスクを軽減でき、効率性も保てます」 Idee per Viaggiare Innovation Manager Andrea Nike Curzi 氏

将来の成長に向けて AI を取り入れる

Idee per Viaggiare が洗練されたテクノロジーによる革新への進路をとるなかで、Slack は単なるプラットフォームとしてではなく、人工知能という未知の世界をともに歩む戦略的なパートナーとしての役割も果たすようになっています。

Idee per Viaggiare は Slack の AI 機能を利用して、予測的な分析、コミュニケーションの個別化、データに基づいたインサイトを活用する旅に乗り出しています。パフォーマンスの予測分析から、先を見越した顧客エンゲージメント戦略まで、同社は Slack を水先案内人として、正確性と先見性をもって、変化を続ける旅行業界を航海しようとしています。

イノベーションを通じて持続可能な世界へ

Idee per Viaggiare は Slack とのパートナーシップを、業務効率化や顧客エンゲージメント向上だけでなく、持続可能性や環境保護の観点でも捉えています。紙の使用削減、二酸化炭素排出量の最小化など、環境に優しい取り組みの推進を通じて、Slack は業務の最適化だけでなく、環境を保護し、より持続可能な未来をつくるという同社のコミットメントにも貢献しています。

あらゆるインタラクションから新たな機会が生まれる世界において、Idee per Viaggiare と Slack のパートナーシップは、革新性と想像力が出合う場所になっています。新しいかたちの旅行体験を生み出し続ける同社にとって、Slack は揺るぎない仲間として、チームに力を与え、顧客に喜びをもたらし、変革の時を迎えた業界の未来を形作っています。イノベーション、コラボレーション、そして無限の可能性を描く共通のビジョンを原動力に、Idee per Viaggiare と Slack はともに旅の歩みを進めています。