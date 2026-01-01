デジタルワークプレイス6
Why Slack? 導入事例紹介セッション 「デジタルワークプレイスとしての Slack 」

「デジタルワークプレイス」をキーワードに、柔軟な働き方を Slack がどのようにサポートできるのか、導入企業の実際の事例を通してお伝えします。

このウェビナーの対象者 :

このウェビナーでは、

「Slack で何ができるのか何となく分かったけど、実際の導入イメージが湧かない」

「導入までの具体的な道のりを知りたい」

「Slack は触ってみたけれど、もっと深く知りたい」

といった皆さまを対象に、導入企業から事例をご紹介します。

多くの企業で、オフィスに週2-3回程度の出勤と在宅ワークを両立した働き方が主流となり、場所を選ばずに快適に仕事ができる環境整備が必要となっています。

今回は、「デジタルワークプレイス」をキーワードに、柔軟な働き方を Slack がどのようにサポートできるのか、導入企業の実際の事例を通してお伝えします。チャンネル上でのオープンなコミュニケーションや、業務アプリの連携、ワークフローや承認プロセスの連携など、たとえチームが離れていても Slack 上で多くの業務を完結させるためのヒントやテクニックを共有します。（このウェビナーは、2021年1月20日に配信したものです）

注目のスピーカー :

株式会社 資生堂BAUM マネージャー桑原 晋 様
株式会社 ナビタイムジャパン経営推進部 情報システム / 開発サポートチームリーダー天野 剛志 様
株式会社セールスフォース・ドットコムSlack エグゼクティブプログラム本部 シニアマネジャー溝口　宗太郎
Slack Japan 株式会社ビジネスグロース営業部 セールスディベロップメント岡部 玲奈

