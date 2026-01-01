Why Slack? 導入事例紹介セッション 「生産性・アジリティ向上」

このウェビナーの対象者 :

このウェビナーでは、

「Slack は聞いたことがある・使ったことがあるけれど、もっと深く知りたい」

「Slack 導入までの具体的な道のりを知りたい」

「Slack 導入の具体的な効果を知りたい」

といった皆さまを対象に、導入企業から事例をご紹介します。

今回は、デベロッパーや技術者のスピーカーをお迎えし、プロジェクト管理・アジャイル開発・DevOps の観点から事例をお伝えします。Slack 導入でどの様に組織の生産性・アジリティ向上を実現できるのか、またその結果どのようなインパクトが経営にもたらされるのか、実際の事例をご紹介します。

（このウェビナーは、2020年12月9日に配信したものです）

このウェビナーで聞けること : 検討Phase：Slack 活用が、なぜ技術者、エンジニアにとってよいのか。また、システム開発や プロジェクト推進にどの様に Slack が貢献できたか？

導入Phase：Slack を活用し、どの様にプロジェクトを推進したか？

運用Phase：Slackとアプリケーションを連携をさせて、生産性が向上した事例

上記の効果により Slack が経営にもたらしたインパクトとは？

注目のスピーカー :