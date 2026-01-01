2つの砂時計
Webinar

Why Slack? 導入事例紹介セッション 「生産性・アジリティ向上」

デベロッパーや技術者のスピーカーをお迎えし、プロジェクト管理・アジャイル開発・DevOps の観点から事例をお伝えします。

90 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

このウェビナーでは、
「Slack は聞いたことがある・使ったことがあるけれど、もっと深く知りたい」
「Slack 導入までの具体的な道のりを知りたい」
「Slack 導入の具体的な効果を知りたい」
といった皆さまを対象に、導入企業から事例をご紹介します。

今回は、デベロッパーや技術者のスピーカーをお迎えし、プロジェクト管理・アジャイル開発・DevOps の観点から事例をお伝えします。Slack 導入でどの様に組織の生産性・アジリティ向上を実現できるのか、またその結果どのようなインパクトが経営にもたらされるのか、実際の事例をご紹介します。

（このウェビナーは、2020年12月9日に配信したものです）

注目のスピーカー :

フューチャー株式会社Technology Innovation Group, Director山上 燦 様
フューチャー株式会社Technology Innovation Group, Senior Consultant村田 靖拓 様
横河電機株式会社IA システム＆サービス事業本部 システム開発センター 開発革新推進部 課長藤原 匠 様
Slack Japan 株式会社ディベロッパーリレーションズマネージャー瀬良 和弘
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 マーケティング本部 プロダクトマーケティングディレクター伊藤 哲志

