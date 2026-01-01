磁石とクリスタル_hero
Why Slack? 導入事例セッション「Digital HQ としての Slack：会社を動かすデジタル中枢」

Slack を活用して、デジタルファーストな働き方を実現している企業の事例をご紹介します。

100 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

Digital HQ としての Slack

私たちの働き方場所は日々変化しています。

Slack が支援するコンソーシアム Future Forum のグローバル調査によると

・ 働く場所の柔軟性を求めると回答した従業員は76% （1*）
・ 働く時間の柔軟性が欲しいと回答した従業員は96%（1*）

にのぼることが判明しています。働く場所と時間の自由度が高い、オフィスとリモート勤務を組み合わせた柔軟な働き方を希望している傾向が見られました。

Slack は、ビジネス用のメッセージプラットフォームです。単なるチャットツールの枠を超え、みなさまの「Digital HQ」として、社員が分散していても同じ場所で働いているかのように支えるオンライン上の職場のような存在です。

Slack を中心に人とツールを集約すれば業務に必要な全ての情報や知識が集まる場所になります。さらに、チャンネルや録音・録画クリップ機能を活用すれば情報共有はより簡単になり、無駄な会議を削減できます。顔を合わせられなくても、非同期型と同期型のコミニュケーションを組み合わせることで場所と時間の柔軟性を実現します。

このウェビナーでは Slack を活用して、デジタルファーストな働き方を実現している企業の事例をご紹介します。Digital HQ としての Slack がどのように会社を動かすデジタル中枢となるのかをお伝えします。

（1* Future Forum Pulse, 調査日 2021年7月28日 – 8月10日. 回答者数 = 10,569）
（このウェビナーは、2021年11月24日に配信したものです）

注目のスピーカー :

クラスメソッド株式会社CX事業本部 MAD事業部内製化支援コーチ高柳　謙 氏
シンプレクス・ホールディングス株式会社コーポレートイノベーションディビジョン グループヘッド張替　鷹介 氏
ディップ株式会社商品開発本部次世代事業統括部 dip Robotics Biz dev課 課長西野 翠 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 マーケティング本部 プロダクトマーケティングディレクター伊藤 哲志
株式会社セールスフォース・ドットコムSlack アライアンス本部 シニア ディレクター水嶋 ディノ

