【導入推進者/管理者向け】はじめよう Slack シリーズ

導入推進者/管理者向け【入門編 / 導入期】

Slack 担当者（推進者/管理者）として知っておく情報が全てまとまっています。

Slackを契約直後、まず、こちらのガイドに沿って、各種準備や検討、設定を進めてください。Slackを利用開始するにあたり、ステップごとにやるべきことを確認でき、Slackのさらなる活用や困った時の各種活用支援リソースへもアクセスできます。

Slack Enterprise Grid とはなにか、初期設定ではどんなことをやるべきか、導入の際に注意すべきポイントはなにかなどについて、Enterprise Grid導入期の担当者向けに紹介しているページです。

社内でSlack担当者が変わる際に、ぜひ新担当にこのページを引き継いでくださいね🤝

導入推進者/管理者向け【初級編 / 定着期】

Slackを利用しても、なかなか効果が出ていないと感じたり、どこに課題があるのかわからないと感じた際は、「Slack 活用診断」をぜひご利用ください！

※使い方や結果のイメージは動画でチェックしてみてくださいね👀

20個の質問に答えていただくことで、自社の活用状況を把握し、活用のボトルネックになっている原因を特定できます。また、課題を解決するために取り組むべき内容を把握することができます。

推進者として、最新の Slack の変更点と、その変更によりご自身のチームへどのような影響があるのか、情報を取り入れておくことが重要です。

このウェビナーに参加すると、直近でリリースされた新機能や、今後予定されている変更点を確認することができ、ライブで質問をすることも可能です。定期的に開催していますので、ぜひご参加の上、Slack に対する理解を深めましょう。

この資料では、Slack AIの主な機能である「回答の検索」「まとめ」「要約」や具体的な活用例を紹介しています。

Slack AIの使い方や活用方法について知りたい方は、ぜひこの資料をダウンロードしてご覧ください。

-部署別の活用例を学ぶ

導入推進者/管理者向け【中級編 / 活性期】

Slack は、Salesforce Customer 360 のソリューションとネイティブに統合されており、顧客データやインサイトをあらゆるチームで活用できます。

SlackとSalesforceCustomer 360と組み合わせて活用することで、さらなるビジネス変革を実現します。Salesforceの各製品の利用開始に役に立つ情報や活用のためのポイントに関して、Salesforceサクセスナビにてご確認ください。