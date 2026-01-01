【ユーザー向け】上級編/拡大期
-デジタルプラットフォームを実現するアプリ連携
Slack 導入企業では、Slack をメッセージツールとしてのみならず、様々なアプリケーションと連携し業務の基盤としています。新しい会議の形や、多角的な業務のインターフェイスとしての Slack がどの様にチームコラボレーションを加速させるのか、実例を交えてお伝えします。
-ワークフロービルダーについて学ぶ (基礎編)
ワークフロービルダーの簡単な始め方！
Slack のワークフロービルダーや Bot を活用すれば、申請・承認や、リマインド・アラート通知など、定型的なプロセスを自動化して Slack 上で完結できます。視覚的でコーディング不要なツールわずか数分で、誰でも簡単にできるワークフロービルダーのはじめ方をお伝えします。また、これらを活用して「業務の自動化」を実現している企業様の実例もご覧いただけます。
今後公開予定のコンテンツ
- ワークフロービルダーを使いこなす (応用編)
【アンバサダー向け】上級編/拡大期
-業界別の効率的な活用例を学ぶ
自分の組織の業務効率をもっと上げるには？皆が働きやすい環境を実現するには？ここでは、各業界での Slack 活用例をご紹介します。導入のポイントや、シチュエーション別の活用方法をここで学ぶことができます。ぜひご自身の組織の目標達成に向けて、参考にしてみましょう！
今後公開予定のコンテンツ
- ワークフロービルダーを使いこなす (応用編)
【導入推進者向け】上級編/拡大期
– Salesforce活用を学ぶ-Salesforceサクセスナビ
Slack は、Salesforce Customer 360 のソリューションとネイティブに統合されており、顧客データやインサイトをあらゆるチームで活用できます。
SlackとSalesforceCustomer 360と組み合わせて活用することで、さらなるビジネス変革を実現します。Salesforceの各製品の利用開始に役に立つ情報や活用のためのポイントに関して、Salesforceサクセスナビにてご確認ください。
今後公開予定のコンテンツ
- コミュニケーションプラットフォームを実現する Slack コネクトの活用
【管理者向け】上級編/拡大期
-Slack API の概要
今後公開予定のコンテンツ
- Slack API の活用事例を学ぶ
