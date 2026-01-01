この 1～2 年で、私たちは場所を問わず仕事を効果的に、クリエイティブに、そして生産的に進められることことがわかりました。たとえパンデミックの最中でさえもです。

私たちは従来とは異なる時間や場所で働き、それまで縁のなかった Zoom を使い始めたことで同僚の生活を感じ取れるようになり、結果的にお互いをより人間的なレベルで理解するようになりました。この新しい働き方が効果的だということはもう明白です。そして従業員は今後もこうした柔軟性を期待するでしょう。実際、Future Forum の調査 によると、ナレッジワーカーの 93% は時間の柔軟性を、76% は場所の柔軟性を求めていることがわかりました。

こうした状況のなか、現在さまざまな業界で、あらゆる規模の企業が働き方の再定義に取り組んでいます。完全リモート体制を続ける企業もあれば、オフィスに戻る企業もあります。しかし多くはハイブリッドモデルを採用するでしょう。しかし、先頭に立つ企業が共通して求めているのは、誰もがどこからでも柔軟に仕事を進められるデジタル上の拠点、つまり Digital HQ（会社を動かすデジタル中枢）です。

Digital HQ への移行は、オフィスを捨てることではありません。 それは、各従業員が都合のよい時間と場所で仕事を進められるようにすることです。オフィスは職場の人間関係を築き、仕事に集中できるスペースを確保するツールの 1 つにすぎません。Slack をデジタル上の働く拠点にすると、物理的な場所やタイムゾーンにとらわれず、共通の目標や優先事項を軸にしてチームやツール、パートナー、顧客を 1 か所にまとめることができます。

「従業員が都合のよい時間に仕事を進められるよう、共有ドキュメントやチャットなどのデジタルコミュニケーションツールを活用しましょう」 Zillow VP of Organizational Operations Meghan Reibstein 氏

私たちはこれまで、Slack 社が Digital HQ を完全活用するまでの体験や、その過程で仲間から学んだことを伝えてきました。 そのなかでも、企業における Digital HQ 活用に最も役立つヒントをまとめたのが、この「Digital HQ 虎の巻」です。 このなかには、次に挙げる組織のリーダーからのインサイトが詰まっています。

Expedia Group

The New York Times

TIBCO

The Massachusetts Bay Transportation Authority

Free Now

1-800-Flowers.com

Zillow

Up

クックパッド株式会社

「当社では Slack を使ってデジタルファーストなカスタムソリューションの構築に注力することで、退屈で手間のかかるタスクを自動化し、ディープワークや部門を越えた人間関係の構築など重要な仕事に専念できるようにしています。」 Up Head of Technology Chris Aitchison 氏

ダウンロードは無料です。今すぐ虎の巻を活用しましょう。デジタルファーストへの移行は一晩で実現できるものではありません。その進め方は地域やチームによっても変わってくるでしょう。けれど私たち Slack は、これから切り拓く未来がとても明るく、働き方だけでなく生き方をも改善すると強く信じています。