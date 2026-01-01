IT 部門における働き方の再定義

私たちは今、ビジネスの歴史のなかで最も難しい時代を迎えています。コロナ禍によって、企業は通常なら数年または数十年かかる変革を前倒しして進める必要に迫られました。なかでも特に重要なのが、デジタル上に仕事の拠点を持つこと、つまり Digital HQ（会社を動かすデジタル中枢）への移行です。

パンデミックが発生する前には、オフィスフロアがコラボレーションと生産性の核として機能していました。デジタルツールは、関係者が顔を合わせて同時に仕事を進めるのをただ補う存在でした。しかしそうしたアプローチは、もはやビジネスのニーズも従業員の期待も満たせません。

どこにいても仕事ができる今の世界には、よりよい働き方が必要です。その 1 つが、インクルーシブな環境で、より素早く柔軟に仕事を進められる方法です。IT 部門のリーダーは、今後の展望を予測し、全社が成長するためのツールやシステムを特定し、組織がそれを有効活用できるよう導いていく存在であり、「よりよい働き方」を推進する原動力となります。

ガイドをダウンロードして、どこからでも働ける世界を決定付ける 5 つのテーマをご確認ください。また IT 部門のリーダーがどのように組織のすべてのチーム、ツール、パートナーを Digital HQ にまとめ、従業員が最高のパフォーマンスを発揮できる場所、タイミング、方法を選択できるようにしているかもご覧ください。