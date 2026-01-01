Slack は企業ユーザーの皆さまを念頭に置いて設計されました

危機的な状況において、セキュリティ、信頼性、私用デバイスの活用サポートという要件をすべて満たす新たなデジタルワークプレイス戦略を構築することは容易ではありません。Slack で私たちが目指すのは、こうした要件を当たり前のものにすることです。私たちは企業の皆さまを念頭に置いて製品を開発してきました。そのため、製品には皆さまのセキュリティ、信頼性、コンプライアンスへのニーズが反映されています。

コミュニケーションおよびコラボレーションのビジネスリーダー向けのカンファレンスである Enterprise Connect でのバーチャル基調講演では、Slack の Chief Product Officer を務める Tamar Yehoshua が企業向けのチャンネルベースのメッセージングプラットフォームとして Slack がどのように開発されたかを共有しました。

PDF をダウンロードして、Slack がどのように企業のユーザーの皆さまを念頭に開発されたかをお読みください。