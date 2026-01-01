Slack Enterprise Grid 소개

Slack은 기업이 직원들과 기술의 잠재력을 완전히 발휘하게 할 수 있도록 지원하는 협업 허브입니다

Slack은 직속 팀과 협업할 수 있는 것은 물론(워크스페이스 내), 프로젝트 및 대화를 중심으로 더 폭넓은 조직 구성원과 교류할 수 있도록(채널 내) 전용 공간을 제공합니다.

Enterprise Grid란 무엇인가요?

Enterprise Grid는 대규모, 또는 복잡한 조직을 위한 Slack의 솔루션입니다. Enterprise Grid는 여러분의 회사가 자체 리소스와 공유 지식을 활용하면서 동시에 소규모 기업처럼 민첩하게 협업할 수 있도록 돕습니다.

Enterprise Grid에는 엔터프라이즈 솔루션에 기대되는 모든 보안 및 관리 기능이 포함되면서도 직관적인 소비자용 소프트웨어와 같은 경험도 포함되어 전례 없이 높은 도입률을 나타내고 있습니다. Enterprise Grid는 IBM, Condé Nast, Oracle 및 E-Trade 등 세계 최대 규모 기업들의 업무 성과를 강화하고 있으며, 최대 500,000명의 사용자를 지원할 수 있는 유일한 협업 제품이기도 합니다.

Enterprise Grid는 기업의 구조를 반영하도록 설계되었으며, 조직의 컨테이너 내에 연결된 무한한 수의 워크스페이스로 구성되어 있습니다. 워크스페이스는 대개 사업부, 부서 또는 자회사에 대해 프로비저닝되지만, 조직의 고유한 요구사항을 충분히 지원할 수 있을 만큼 유연합니다.

Grid는 IT 관리자에게 조직 전반의 보안을 관리하고 규정을 준수하도록 지원하는 중앙 집중식 도구를 제공하는 것은 물론, 팀이 더욱 민첩하게 협업할 수 있도록 돕습니다.

관계 구축 및 회사 내 소통 향상 Enterprise Grid는 직원들이 회사 전반에서 정보를 공유 및 검색하면서, 동시에 직속 팀과도 긴밀하게 협업할 수 있도록 지원합니다. 이 모든 것이 단일 공간에서 이루어집니다. 다음과 같은 기능을 제공합니다. 무한한 개수의 전용 워크스페이스를 통해 작업을 수행합니다.

워크스페이스 전반에서 공유 채널을 통해 부서 또는 사업부와 협업합니다.

세분화된 필터로 워크스페이스 전반을 검색하여 관련 메시지 또는 파일을 신속하게 찾습니다.

조직의 누구에게나 다이렉트 메시지를 전송합니다.

제한된 포스팅 권한으로 채널에 전사적인 새 소식을 알립니다.

확장 가능한 방식으로 고도로 구성 가능한 관리 기능 Enterprise Grid는 조직 내에 존재하는 워크스페이스의 수와 관계없이, IT 관리자가 회사 전체의 액세스 권한, 규정 준수, 보안, 통합 등을 관리하고 기타 작업을 할 수 있도록 도구를 제공합니다. 하지만 당사는 복잡한 엔터프라이즈 환경에서 모든 상황에 적용되는 단 하나의 해결책은 없다는 것을 알고 있습니다. 그것이 바로 필요에 따라 개별 워크스페이스의 정책을 사용자 지정할 수 있도록 만든 이유입니다. 예를 들어, 기밀로 유지되는 인수를 계획하기 위해 생성된 워크스페이스에 대한 메시지 보존 정책을 조정합니다.

게스트 계정 승인 또는 통합 추가 등의 특정 작업을 개별 워크스페이스 관리자에게 위임합니다.

Slack은 21st Century Fox 전반에 만연해 있던 사일로 벽을 허문 일등공신이었습니다. 그 덕분에 Slack을 194개국 171개 사무실 전반에서 사용하는 협업 운영 시스템이 되도록 포지셔닝할 수 있었고, 따라서 우리 모두는 그 어느 때보다도 강력하게 협업할 수 있게 되었죠. 20th Century Fox 최고 정보 책임자 Jeff Dow 자세히 알아보기

보안 및 규정 준수 기능이 내장되어 있어 안심하고 사용 가능

Slack은 IT 관리자들이 데이터를 관리하고 여러분이 다양한 규제 요건을 준수하는 데 도움이 되는도구를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. Grid에는 보안 및 규정을 준수할 수 있도록 지원하는, Slack의 가장 강력한 도구가 포함되어 있습니다.

내장된 보안 기능:

전송 중인 데이터 및 미사용 데이터의 암호화

SAML 기반 SSO(Single Sign-On)

SCIM 프로비저닝 및 실시간 Active Directory 동기화

세분화된 앱 관리

사용자 지정 서비스 약관*

사용자 지정 메시지 보존*

도메인 요청*

엔터프라이즈 키 관리*

Enterprise Grid는 다음을 위해 업계 최고의 제품과 통합됩니다.

데이터 손실 방지(DLP)*

e-Discovery 및 보관*

EMM(엔터프라이즈 모빌리티 관리)*

SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리)*

*Grid에서만 사용 가능

규정 준수, 인증 및 규제

Slack은 널리 알려진 표준을 준수하며, 고객이 규정 준수 요건을 충족하는 데 도움을 주는 도구를 제공합니다.

Slack의 보안에 관해 자세히 알아보세요.

더 많은 기존 소프트웨어 활용

Slack은 사용이 간편한 단일 중앙 위치에서 정보에 액세스할 수 있도록 지원하므로, 기술 스택(타사 또는 내부)의 효율성을 극대화할 수 있습니다.

벤더와 상관없이 업계 최고의 제품과 연결

평균 엔터프라이즈는 1,100개 이상의 클라우드 서비스를 사용합니다. Slack은 누가 만들었든지 상관없이 다양한 시스템 간에 정보를 연결하는 허브의 역할을 합니다. 다음을 포함한 수천 가지의 타사 서비스가 이미 Slack과 통합되어 있습니다.

내부 도구와 연결하기 위한 견고한 API

Slack은 조직 전용의 내부 통합 앱을 통해 자체 소유 시스템을 최대한 활용할 수 있도록 견고한 API를 제공합니다. 내부 통합 앱은 데이터베이스 또는 위키 등의 시스템의 데이터를 사용이 간편한 Slack의 인터페이스로 옮겨 줍니다.

