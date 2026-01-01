Una introducción a Enterprise Grid de Slack

Slack es un centro de colaboración que ayuda a las empresas a aprovechar todo el potencial de sus miembros y tecnologías.

Slack proporciona a los empleados entornos creados específicamente para trabajar con equipos cercanos (espacios de trabajo) y les permite mantenerse en contacto con el resto de la organización en torno a proyectos y conversaciones (a través de canales).

¿Qué es Enterprise Grid?

Enterprise Grid es la solución de Slack para organizaciones grandes o simplemente de estructura compleja. Con esta solución, tu empresa puede trabajar con la agilidad propia de una pequeña empresa y aprovechar los recursos y los conocimientos compartidos de una empresa más grande.

Incluye todas las funciones de seguridad y gobernanza de una solución pensada para grandes empresas, pero con un diseño intuitivo, similar al de las experiencias diseñadas para consumidores, por lo que su nivel de adopción es extraordinario. Enterprise Grid posibilita el trabajo de algunas de las empresas más grandes del mundo (como IBM, Condé Nast, Oracle y E-Trade) y es el único producto de colaboración que admite hasta 500​ ​000 usuarios.

Enterprise Grid se ha diseñado para ser el reflejo de la estructura de tu empresa y ofrece un número ilimitado de espacios de trabajo interconectados en una sola organización. Los espacios de trabajo normalmente se crean para cada unidad de negocio, departamento o filial, pero son lo suficientemente flexibles como para adecuarse a las necesidades específicas de tu organización.

Con Enterprise Grid, los equipos pueden trabajar con mayor agilidad y los administradores de TI disponen de herramientas centralizadas para ocuparse de la seguridad y el cumplimiento normativo en toda la organización.

Construye puentes y conecta tu empresa Enterprise Grid facilita la colaboración estrecha entre los empleados de tu empresa y sus equipos cercanos, además del intercambio y la búsqueda de información en toda la empresa, todo desde un mismo entorno. Incluye: Organización del trabajo en un número ilimitado de espacios de trabajo específicos

Colaboración con cualquier departamento o división mediante canales compartidos entre espacios de trabajo

Búsqueda rápida de mensajes y archivos en todos los espacios de trabajo con filtros granulares

Envío de mensajes directos a cualquier miembro de la organización

Anuncio de noticias para toda la empresa en canales con permisos de publicación limitados

Administración a escala altamente configurable Enterprise Grid ofrece a los administradores de TI herramientas para administrar el acceso, el cumplimiento normativo, la seguridad, las integraciones y otros aspectos de la empresa, independientemente de la cantidad de espacios de trabajo que tenga la organización. Sin embargo, somos conscientes de que no existe una solución que sirva para todas las empresas complejas por igual. Por eso, también te ofrecemos estas otras ventajas: Personalización de las políticas de cada espacio de trabajo según sea necesario. Por ejemplo, puedes ajustar la retención de mensajes de un espacio de trabajo creado para planificar una adquisición confidencial.

Derivación de tareas (como aprobar cuentas de invitado o agregar integraciones) a los administradores de espacios de trabajo concretos

Slack ha sido la herramienta que nos ha ayudado a derribar las barreras de la comunicación aislada que había en 21st Century Fox. La plataforma de Slack nos ha permitido colaborar entre 171 oficinas distribuidas en 194 países. Slack nos ha conectado como nunca había sucedido. Jeff Dow, Director de Sistemas de información, 20th Century Fox Más información

Una preocupación menos: funciones de seguridad y conformidad integradas

En Slack nos comprometemos a que los administradores de TI tengan las herramientas necesarias para gestionar los datos y garantizar que se cumplen los diferentes requisitos de regulación. Enterprise Grid tiene las herramientas más eficaces de Slack para mantener la seguridad y el cumplimiento normativo.

Funciones de seguridad integradas:

Cifrado de datos en tránsito y en reposo

Inicio de sesión único basado en SAML (SSO)

Aprovisionamiento de SCIM y sincronización de Active Directory en tiempo real

Gestión granular de la aplicación

Condiciones de servicio personalizadas*

Retención de mensajes personalizadas*

Reclamación de nombres de dominios*

Administración de claves de cifrado*

Enterprise Grid se integra con los mejores productos para:

Prevención de pérdida de datos (DLP)*

E-discovery y archivado*

Administración de movilidad empresarial (EMM)*

Gestión de eventos e información de seguridad (SIEM)*

* Disponible solo en Enterprise Grid

Cumplimiento normativo, certificados y regulaciones

Slack cumple con los estándares ampliamente reconocidos y ofrece herramientas para ayudar a los clientes a cumplir sus requisitos de cumplimiento normativo.

Más información sobre la seguridad en Slack.

Sácale más partido a tu software

Al poner la información en una ubicación accesible para todo el mundo, centralizada y fácil de usar, Slack te ayuda a aprovechar al máximo los componentes tecnológicos que ya usas (externos o internos).

Slack se conecta con los mejores productos de todos los proveedores

Una empresa típica usa más de 1100 servicios en la nube. Slack sirve para conectar la información entre los distintos sistemas que uses, independientemente de quién los haya desarrollado. Miles de servicios de terceros ya se integran con Slack, entre ellos:

API eficaces para conectarte con las herramientas internas

Slack ofrece API eficaces que te ayudan a aprovechar al máximo los sistemas patentados a través de las integraciones internas que son exclusivas de tu organización. Las aplicaciones internas te permiten llevar a la interfaz sencilla de Slack datos provenientes de sistemas externos, como las bases de datos o las wikis.

Más información sobre Enterprise Grid.