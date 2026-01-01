Présentation de Slack Enterprise Grid

Slack est une plateforme collaborative qui aide les entreprises à libérer le potentiel de leurs collaborateurs et de leurs technologies.

Slack offre aux collaborateurs non seulement des espaces spécialisés (espaces de travail) pour travailler avec leur équipe immédiate, mais aussi la possibilité de se connecter avec d’autres départements autour de projets et de conversations (canaux).

Qu’est-ce qu’Enterprise Grid ?

Slack a conçu Entreprise Grid pour répondre aux besoins des grands groupes. C’est la solution qui vous permet de travailler avec la même agilité qu’une petite entreprise, tout en tirant parti de vos ressources et connaissances partagées.

Enterprise Grid comprend toutes les fonctionnalités de sécurité et de gestion que l’on peut attendre d’une solution d’entreprise, tout en offrant une expérience conviviale et intuitive qui garantit un taux d’adoption sans précédent. De grandes entreprises du monde entier, comme IBM, Condé Nast, Oracle et E-Trade, utilisent déjà Enterprise Grid. Il s’agit du seul produit de collaboration capable de prendre en charge jusqu’à 500 000 personnes.

Enterprise Grid a été pensé pour reproduire la structure de votre entreprise. Les espaces de travail, au nombre illimité, sont connectés dans le conteneur de votre organisation. Bien que les espaces de travail soient souvent configurés pour les unités opérationnelles, les départements ou les filiales, ils sont suffisamment flexibles pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise.

Enterprise Grid permet aux équipes de travailler avec plus d’agilité et fournit aux administrateurs des outils centralisés pour gérer la sécurité et la conformité dans l’ensemble de l’entreprise.

Créez des ponts entre les collaborateurs de votre entreprise Enterprise Grid permet à vos collaborateurs de travailler avec leur équipe immédiate, mais aussi de partager et de consulter des informations dans l’ensemble de l’entreprise. Le tout à un seul et même endroit. Ce que vous permet Enterprise Grid : Créer autant d’espaces de travail que vous le souhaitez

Collaborer avec les départements et divisions de votre choix grâce aux canaux partagés entre plusieurs espaces de travail

Faire des recherches dans les espaces de travail grâce aux filtres granulaires pour retrouver des messages ou des fichiers rapidement

Envoyer un message direct à toute personne au sein de votre entreprise

Diffuser l’actualité de l’entreprise dans des canaux aux autorisations de publication limitées

Une gestion hautement configurable à l’échelle de votre organisation Enterprise Grid offre aux administrateurs les outils nécessaires pour gérer les accès, la conformité, la sécurité, les intégrations et bien d’autres paramètres dans toute votre entreprise, quel que soit le nombre d’espaces de travail dont vous disposez. Toutefois, nous savons qu’il n’existe pas de solution toute faite pour les entreprises complexes. C’est pourquoi vous pouvez : personnaliser les règles des espaces de travail individuels si nécessaire, en ajustant, par exemple, la conservation des messages pour un espace de travail créé pour planifier une acquisition confidentielle ;

déléguer des tâches spécifiques, comme l’approbation de comptes invités ou l’ajout d’intégrations, aux administrateurs d’espaces de travail individuels.

Slack nous a permis de faire tomber les cloisons qui gangrénaient la 21st Century Fox. Nous avons adopté Slack comme système de collaboration dans 194 pays et 171 bureaux différents, et l’esprit d’équipe n’a jamais été aussi fort. Jeff Dow Directeur des systèmes d’information, 20th Century Fox En savoir plus

Ayez l’esprit tranquille grâce aux fonctions de sécurité et de conformité intégrées

Slack s’engage à fournir des outils qui aident les administrateurs à gérer les données et à garantir le respect des réglementations applicables à votre entreprise. Enterprise Grid comprend les outils les plus puissants de Slack pour maintenir la sécurité et la conformité.

Fonctionnalités de sécurité intégrées :

Chiffrement du trafic et du stockage des données

Authentification unique basée sur SAML (SSO)

Gestion SCIM et synchronisation Active Directory en temps réel

Gestion granulaire de l'application

Conditions d’utilisation personnalisables*

Conservation personnalisée des messages*

Revendication de la propriété de noms de domaines*

Gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM)*

Enterprise Grid s’intègre facilement avec les meilleurs produits pour les fonctionnalités suivantes :

Prévention de la perte des données (DLP)*

eDiscovery et archivage*

Gestion des appareils mobiles en entreprise (EMM)*

Les informations de sécurité et la gestion des événements (SIEM)*

*Disponible sur Enterprise Grid uniquement

Conformité, certifications et réglementations

Slack respecte les normes largement reconnues et offre des outils qui aident les clients à respecter leurs exigences de conformité.

En savoir plus sur la sécurité dans Slack.

Tirez le meilleur parti de vos logiciels

Slack vous aide à optimiser les technologies que vous utilisez déjà, qu’il s’agisse de technologies tierces ou internes, en rendant les informations accessibles dans un espace centralisé et simple d’utilisation.

Compatible avec les meilleurs produits, quel que soit leur éditeur

Une entreprise utilise en moyenne plus de 1 100 services Cloud. Slack est une plateforme qui connecte les informations entre plusieurs systèmes, quel que soit leur éditeur. Des milliers de services tiers s’intègrent déjà à Slack, notamment :

Des API puissantes pour se connecter aux outils internes

Slack propose des API puissantes pour vous aider à tirer le meilleur parti des systèmes propriétaires avec des intégrations internes, qui sont propres à votre entreprise. Les intégrations internes importent les données des systèmes, comme les bases de données ou les wikis, dans l’interface conviviale de Slack.

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