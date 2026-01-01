Eine Einführung in Slack Enterprise Grid

Slack ist eine zentrale Plattform für Zusammenarbeit, mit der Unternehmen das volle Potenzial ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Technologie ausschöpfen können.

Slack bietet Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugewiesene, gezielte Bereiche, um mit ihren direkten Projekt-Teams in Workspaces zu arbeiten und sich gleichzeitig mit der gesamten Organisation im Hinblick auf Projekte und Unterhaltungen in Channels zu vernetzen.

Was ist Enterprise Grid?

Enterprise Grid ist die Slack-Lösung für große oder komplexe Organisationen. Sie ermöglicht es Unternehmen, agil wie eine kleine Firma zu arbeiten, aber die internen Ressourcen und das vorhandene geballte Wissen zu nutzen.

Enterprise Grid beinhaltet die gesamte Funktionalität für Sicherheit und Governance, die von einer Firmenlösung erwartet wird, ist aber intuitiv und verbraucherorientiert. Dies resultiert in einer beispiellosen Akzeptanz. Die Lösung wird in einigen der weltweit größten Unternehmen eingesetzt (z. B. bei IBM, Condé Nast, Oracle und E-Trade) und ist das einzige Produkt für Zusammenarbeit, das bis zu 500.000 Benutzerinnen und Benutzer unterstützt.

Enterprise Grid wurde entwickelt, um die Art und Weise zu spiegeln, wie Unternehmen strukturiert sind, und umfasst eine unbegrenzte Anzahl von Workspaces, die innerhalb einer Organisation verbunden sind. Workspaces werden oft für Geschäftsbereiche, Abteilungen oder Tochtergesellschaften bereitgestellt, sind aber flexibel genug, um die einzigartigen Anforderungen von Organisationen zu unterstützen.

Grid ermöglicht es Projekt-Teams, agiler zu arbeiten, und stellt IT-Administratorinnen und -Administratoren zentralisierte Tools bereit, um die Sicherheit zu verwalten und für Compliance in der gesamten Organisation zu sorgen.

Brücken bauen und Unternehmen vernetzen Enterprise Grid unterstützt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen, eng mit ihren direkten Projekt-Teams zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig können sie im gesamten Unternehmen an einem zentralen Ort Informationen teilen und suchen. Es ermöglicht: Organisation von Arbeit für unbegrenzte Anzahl dedizierter Workspaces

Zusammenarbeit mit allen Abteilungen oder Bereichen über Geteilte Channels zwischen Workspaces

Schnelle Suche in Workspaces mit Detailfiltern nach relevanten Nachrichten oder Dateien

Senden einer Direktnachricht an jede und jeden in der Organisation

Ankündigen unternehmensweiter Nachrichten in Channels mit eingeschränkten Posting-Berechtigungen

Hoch konﬁgurierbare Administration nach Bedarf Enterprise Grid bietet IT-Administratorinnen/-Administratoren Tools zum Verwalten von Zugriff, Compliance, Sicherheit, Integrationen und mehr im gesamten Unternehmen – unabhängig von der Anzahl der Workspaces in der Organisation. Uns ist jedoch bekannt, dass es keine Einheitslösung für komplexe Firmen gibt. Aus diesem Grund kannst du: Richtlinien für individuelle Workspaces nach Bedarf anpassen. Passe beispielsweise die Nachrichtenaufbewahrung für einen Workspace an, der zum Planen einer vertraulichen Übernahme erstellt wurde.

Delegiere nach Wunsch bestimmte Aufgaben, wie das Genehmigen von Gast-Accounts oder das Hinzufügen von Integrationen, an Administratorinnen und Administratoren individueller Workspaces.

Slack ist das Werkzeug, mit dem wir die Mauern der Silos innerhalb von 21st Century Fox eingerissen haben. Damit konnten wir Slack als Betriebssystem der Zusammenarbeit in 194 Ländern und an 171 Standorten positionieren. Das hat uns zusammengebracht wie keine andere Software-Lösung zuvor. Jeff Dow Chief Information Officer, 20th Century Fox Mehr Infos

Zuverlässiger Datenschutz dank integrierter Sicherheitstechnologie und Compliance

Es ist unsere Mission bei Slack, Tools bereitzustellen, um IT-Administratorinnen und -Administratoren beim Verwalten von Daten zu unterstützen und sicherzustellen, dass Unternehmen verschiedene gesetzliche Bestimmungen einhalten. Grid umfasst die robustesten Tools von Slack, um für Sicherheit und Compliance zu sorgen.

Integrierte Sicherheitsfunktionen:

Datenverschlüsselung bei der Übertragung und bei der Speicherung

SAML-basiertes Einmaliges Anmelden (SSO)

SCIM-Zugriffsrechte und Echtzeit-Synchronisierung mit Active Directory

Detailgenaue App-Verwaltung

Benutzerdefinierte Nutzungsbedingungen*

Benutzerdefinierte Nachrichtenaufbewahrung*

Domain-Beanspruchung*

Enterprise Key Management*

Integration von Enterprise Grid möglich mit führenden Produkten für:

Schutz vor Datenverlust (Data Loss Prevention, DLP)*

eDiscovery und Archivierung*

Enterprise Mobility Management (EMM)*

Sicherheitsinformationen und Ereignis-Management (SIEM)*

* Nur in Grid verfügbar

Compliance, Zertifizierungen & Vorschriften

Slack ist mit den allgemein anerkannten Standards kompatibel und bietet Tools, damit Kundinnen und Kunden ihre Compliance-Anforderungen erfüllen können.

Mehr Infos über Sicherheit bei Slack.

Das Optimum aus bestehender Software herausholen

Slack unterstützt Kundinnen und Kunden bei der Maximierung des Tech-Stacks (Drittanbieter oder intern), indem Informationen an einem zentralen, benutzerfreundlichen Ort zugänglich gemacht werden.

Kombinierbar mit führenden Produkten, unabhängig vom Anbieter

Ein Unternehmen nutzt im Durchschnitt mehr als 1.100 Cloud-Dienste. Slack dient als Plattform zur Verknüpfung von Informationen zwischen verschiedenen Systemen, unabhängig vom Hersteller. Tausende von Drittanbieter-Services können bereits mit Slack integriert werden, einschließlich:

Robuste APIs zur Verbindung mit internen Tools

Slack bietet robuste APIs, damit Kundinnen und Kunden mehr von proprietären Systemen mit internen Integrationen profitieren können, die ausschließlich für die Organisation genutzt werden. Interne Integrationen übertragen Daten aus Systemen (wie Datenbanken oder Wikis) in die benutzerfreundliche Slack-Oberfläche.

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