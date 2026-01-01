Introdução ao Enterprise Grid do Slack

O Slack é um espaço de colaboração que ajuda as empresas a usar todo o potencial dos funcionários e da tecnologia.
Com o Slack, as pessoas têm um espaço exclusivo para trabalhar em equipe (nos workspaces). Ao mesmo tempo, elas podem se conectar com a organização como um todo para colaborar em projetos e conversas (nos canais).
O que é o Enterprise Grid?
A solução do Slack para empresas de grande porte e complexidade é chamada de Enterprise Grid. Com ela, sua organização trabalha com a agilidade de uma pequena empresa e explora os recursos e o conhecimento compartilhado pelas suas equipes.
Sua empresa terá todas as funcionalidades de segurança e governança esperadas de uma solução corporativa, além de uma experiência intuitiva e baseada no cliente, que gera uma adesão sem precedentes. O Enterprise Grid impulsiona o trabalho de algumas das maiores empresas do mundo, como a IBM, a Condé Nast, a Oracle e a E-Trade. Além disso, é o único produto de colaboração com capacidade para até 500 mil pessoas.
O Enterprise Grid foi criado para refletir a maneira como sua empresa é estruturada e é composto por workspaces ilimitados conectados no contêiner de uma organização. Geralmente, os workspaces são provisionados para unidades comerciais, departamentos ou subsidiárias. No entanto, são flexíveis o suficiente para atender às necessidades específicas da sua organização.
Com o Grid, as equipes podem trabalhar com mais agilidade, e os administradores de TI podem gerenciar a segurança e manter a conformidade em toda a organização por meio de uma central de ferramentas.
O Slack ajudou a unificar a colaboração na 21st Century Fox. Ele é o sistema operacional de comunicação em 194 países e 171 escritórios e nos uniu como nada antes.
Menos preocupações com segurança e conformidade integradas
O Slack tem o compromisso de fornecer ferramentas para ajudar os administradores de TI a gerenciar dados e garantir a conformidade com vários requisitos regulatórios. O Grid conta com as ferramentas mais robustas do Slack para manter a segurança e a conformidade.
Recursos de segurança integrados:
- Criptografia de dados em trânsito e em repouso
- Logon único (SSO) baseado em SAML
- Provisionamento de SCIM e sincronização do Active Directory em tempo real
- Gerenciamento de app granular
- Termos de Serviços personalizados*
- Retenção de mensagens personalizada*
- Reivindicação de domínios*
- Enterprise Key Management*
O Enterprise Grid se integra com os melhores produtos de:
- Prevenção contra perda de dados (DLP)*
- eDiscovery e arquivamento*
- Gerenciamento de mobilidade corporativa (EMM, na sigla em inglês)*
- Gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM, na sigla em inglês)*
* Disponível somente no Grid
Conformidade, certificações e regulamentos
O Slack cumpre com normas amplamente reconhecidas e oferece ferramentas para ajudar os clientes a atender aos próprios requisitos de conformidade.
Saiba mais sobre a segurança no Slack.
Aproveite ao máximo seu software
O Slack ajuda a aproveitar melhor seus componentes tecnológicos, internos ou terceirizados. As informações ficam acessíveis em um local central e pronto para usar.
Conexão com os melhores produtos, não importa o fornecedor
Em média, uma empresa usa mais de 1.100 serviços de nuvem. O Slack é um espaço para conectar informações entre vários sistemas, independentemente do desenvolvedor. Milhares de serviços de terceiros já se integram com o Slack, incluindo:
APIs robustas para se conectar a ferramentas internas
O Slack conta com APIs robustas para ajudar você a aproveitar ao máximo os sistemas patenteados com integrações internas, que são exclusivas da sua organização. As integrações internas extraem dados dos sistemas, como bancos de dados e wikis, e os mostram na simples interface do Slack.
Saiba mais sobre o Enterprise Grid
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