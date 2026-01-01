Introdução ao Enterprise Grid do Slack

O Slack é um espaço de colaboração que ajuda as empresas a usar todo o potencial dos funcionários e da tecnologia.

Com o Slack, as pessoas têm um espaço exclusivo para trabalhar em equipe (nos workspaces). Ao mesmo tempo, elas podem se conectar com a organização como um todo para colaborar em projetos e conversas (nos canais).

O que é o Enterprise Grid?

A solução do Slack para empresas de grande porte e complexidade é chamada de Enterprise Grid. Com ela, sua organização trabalha com a agilidade de uma pequena empresa e explora os recursos e o conhecimento compartilhado pelas suas equipes.

Sua empresa terá todas as funcionalidades de segurança e governança esperadas de uma solução corporativa, além de uma experiência intuitiva e baseada no cliente, que gera uma adesão sem precedentes. O Enterprise Grid impulsiona o trabalho de algumas das maiores empresas do mundo, como a IBM, a Condé Nast, a Oracle e a E-Trade. Além disso, é o único produto de colaboração com capacidade para até 500 mil pessoas.

O Enterprise Grid foi criado para refletir a maneira como sua empresa é estruturada e é composto por workspaces ilimitados conectados no contêiner de uma organização. Geralmente, os workspaces são provisionados para unidades comerciais, departamentos ou subsidiárias. No entanto, são flexíveis o suficiente para atender às necessidades específicas da sua organização.

Com o Grid, as equipes podem trabalhar com mais agilidade, e os administradores de TI podem gerenciar a segurança e manter a conformidade em toda a organização por meio de uma central de ferramentas.

Crie laços e conecte sua empresa O Enterprise Grid ajuda os funcionários da sua empresa a trabalhar de perto com as equipes enquanto compartilham e encontram informações em toda a empresa, tudo em um só lugar. Com ele, você pode: Organizar o trabalho em quantos workspaces quiser

Colaborar com qualquer departamento ou divisão por meio dos canais compartilhados em todos os workspaces

Pesquisar em todos os workspaces com filtros precisos para encontrar mensagens ou arquivos relevantes num piscar de olhos

Enviar mensagens diretas para qualquer pessoa da organização

Fazer comunicados para toda a empresa nos canais com permissões de postagem limitadas

Administração altamente configurável em escala O Enterprise Grid fornece aos administradores de TI as ferramentas para gerenciar o acesso, a conformidade, a segurança, as integrações e muito mais em toda a empresa, não importa o número de workspaces da sua organização. No entanto, não existe uma solução única para todas as empresas complexas. É por isso que você pode: Personalizar políticas para workspaces individuais conforme o necessário. Por exemplo, ajustar a retenção de mensagens de um workspace criado para planejar uma aquisição confidencial.

Delegar tarefas específicas, como aprovar contas de convidado ou adicionar integrações, para administradores de workspaces individuais, conforme desejado.

O Slack ajudou a unificar a colaboração na 21st Century Fox. Ele é o sistema operacional de comunicação em 194 países e 171 escritórios e nos uniu como nada antes. Jeff Dow Diretor de informações, 20th Century Fox Saiba mais

Menos preocupações com segurança e conformidade integradas

O Slack tem o compromisso de fornecer ferramentas para ajudar os administradores de TI a gerenciar dados e garantir a conformidade com vários requisitos regulatórios. O Grid conta com as ferramentas mais robustas do Slack para manter a segurança e a conformidade.

Recursos de segurança integrados:

Criptografia de dados em trânsito e em repouso

Logon único (SSO) baseado em SAML

Provisionamento de SCIM e sincronização do Active Directory em tempo real

Gerenciamento de app granular

Termos de Serviços personalizados*

Retenção de mensagens personalizada*

Reivindicação de domínios*

Enterprise Key Management*

O Enterprise Grid se integra com os melhores produtos de:

Prevenção contra perda de dados (DLP)*

eDiscovery e arquivamento*

Gerenciamento de mobilidade corporativa (EMM, na sigla em inglês)*

Gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM, na sigla em inglês)*

* Disponível somente no Grid

Conformidade, certificações e regulamentos

O Slack cumpre com normas amplamente reconhecidas e oferece ferramentas para ajudar os clientes a atender aos próprios requisitos de conformidade.

Saiba mais sobre a segurança no Slack.

Aproveite ao máximo seu software

O Slack ajuda a aproveitar melhor seus componentes tecnológicos, internos ou terceirizados. As informações ficam acessíveis em um local central e pronto para usar.

Conexão com os melhores produtos, não importa o fornecedor

Em média, uma empresa usa mais de 1.100 serviços de nuvem. O Slack é um espaço para conectar informações entre vários sistemas, independentemente do desenvolvedor. Milhares de serviços de terceiros já se integram com o Slack, incluindo:

APIs robustas para se conectar a ferramentas internas

O Slack conta com APIs robustas para ajudar você a aproveitar ao máximo os sistemas patenteados com integrações internas, que são exclusivas da sua organização. As integrações internas extraem dados dos sistemas, como bancos de dados e wikis, e os mostram na simples interface do Slack.

Saiba mais sobre o Enterprise Grid