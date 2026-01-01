HR팀을 위한 Slack 안내서

이번에는 HR팀에 관한 내용입니다.

현실을 직시해 봅시다. 전체 비즈니스 세계는 빠르게 변화하고 있지만, 그중에서도 대규모 글로벌 비즈니스는 가장 큰 변화의 압력에 시달리고 있습니다. 여러분의 회사처럼 말이죠.

여러분은 다음과 같은 환경에 직면하고 있습니다.

새로운 비즈니스 모델 및 고객 중심의 프로세스

비즈니스 전반에서 일어나는 디지털 전환

새로운 기술과 시스템

새로운 경쟁업체와 혁신업체

이 수많은 변화 속에서 성공을 달성하는 것은 대개 직원들에게 최신 정보를 제공하고 직원 몰입도를 높이는 일을 얼마나 잘 해내느냐에 달려 있습니다. 수많은 대규모 엔터프라이즈가 비즈니스 전략을 실천하는 데 있어 HR 리더를 중대한 파트너로 여기고 있는 것이 바로 이러한 이유 때문입니다.

변화 동인의 변화

하지만 HR이 기업의 이 모든 변화를 돕는 상황에서도 HR 분과 및 부서 자체에도 극적인 변화가 일어나고 있습니다.

인재 유치를 위한 경쟁이 그 어느 때보다도 더 치열합니다.

여러 세대로 구성된 인력이 업무 형태를 변화시키고 있습니다.

새로운 규정은 채용, 급여, 개인정보 보호, 다양성, 복리후생, 직원 데이터에 대한 새로운 접근 방식을 요구합니다.

이를 돕기 위해 새로운 HR 기술이 활용되지만, 이 기술 자체가 변화 관리 문제를 야기합니다.

이러한 시기에 가장 혁신적인 HR 리더들 대부분은 가장 명확한 과제의 기저를 살펴 HR 업무의 근본적인 역학을 재고합니다. 방식을 분석합니다.

HR팀이 협업하고 커뮤니케이션하며 지식을 공유하는 방식

전략, 정책 및 의사결정이 수립되고 전달되는 방식

부서 및 분과 전반에서 HR 업무가 진행되는 방식

분산된 팀과 이동하는 팀이 서로 협력하는 방식

그들은 어떤 환경에 직면하고 있나요? 기존의 협업 도구는 현실에 발맞추지 못하고 있습니다. 이메일, 미팅 및 컨퍼런스 콜만으로는 오늘날 직원들이 업무에 필요로 하는 것을 지원할 수 없습니다. 오늘날의 실무자들은 사적으로 사용하는 채팅 앱이 제공하는 것과 유사한 경험을 제공하는 대안을 찾고 있습니다.

그래서 실시간 협업 도구를 찾고 있습니다. 하지만 조직을 위한 표준 협업 플랫폼이 없다면 정보가 격리되어 검색할 수 없게 됩니다. 대화는 한 장소(또는 여러 장소)에서 이루어지며 실제 업무는 다른 장소에서 진행됩니다. 잠재적인 보안 위험은 말할 것도 없죠.

HR 업무에 더 적합한 방식이 있습니다.

세계 최대 규모의 기업 및 가장 혁신적인 기업의 HR 부서는 자체 분과를 간소화 및 자동화하기 위해서 뿐만 아니라, IT 및 여러 비즈니스 분야의 리더들과의 파트너십을 통해 엔터프라이즈 전체에 걸친 변화를 이끌어내기 위해서 Slack을 선택하고 있습니다. 이 가이드에서는 바로 이에 대한 내용을 다룹니다. Slack을 활용하는 HR 부서가 어떻게 더 많은 업무를 완수하고, 비즈니스에 더 큰 영향을 미치며, 몰읿도가 향상된 문화를 조성하고 변화를 가속화하는지 살펴보시기 바랍니다.

오늘날의 HR 업무에서는 분산된 팀, 이동 업무, 다른 부서와의 협업이 차지하는 비중이 높아졌으며, 더 많은 시스템과 애플리케이션을 사용합니다. 또한 이러한 현실에서는 모든 복잡성을 인간이 관리할 수 있는 형태로 바꿔 주는 Slack의 효용성이 더욱 빛을 발합니다.

직원 경험 및 HR 사명

모든 산업 전반의 이사진의 관심을 끌었던 고객 경험과 마찬가지로, 이제는 직원 경험(EX)이 기업의 주요 안건으로 급부상하고 있습니다.

현재 HR 리더들은 우수한 EX를 제공하는 것이 회사가 직원 유치율, 보유율, 몰입도를 높이는 능력을 극적으로 향상시킨다는 것을 인지하고 있습니다.

Slack을 배포하는 회사에서는 EX에 즉각적이고 오래 지속되는 효과가 나타나는 것을 목격하고 있습니다.

업무를 간소화하고 생산적이며 즐겁게 만들면 직원들이 업무에 에너지를 몰두하게 됩니다. 그러나 대개 불만족스러운 프로세스와 시스템으로 인해 이러한 에너지가 소멸되죠.

또한 더욱 스마트한 협업 및 프로세스 자동화가 이루어질수록 HR 리더와 팀은 더 전체적인 EX에 집중할 수 있게 됩니다.

HR 리더가 Slack을 사용해 영향력을 높이는 방법

Slack은 워크스페이스 및 채널로 구성된, 새로운 유형의 협업 플랫폼입니다. 적합한 인력과 정보를 적절한 시점에 불러옵니다. 반복되는 미팅과 비효율적으로 주고받는 이메일과는 작별을 고하세요. Slack은 개방적인 협업과 손쉬운 지식 공유, 일관된 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

HR 리더는 Slack을 사용하여 네 가지 핵심 영역을 개선합니다.

HR이 전체 회사와 협력하는 방식

온보딩, 커뮤니케이션, 교육, 직원 피드백 관리, 성과 검토, 급여 인상, 승진, 인사 이동 및 발령 등의 방식을 개선합니다.

핵심 HR 소프트웨어와 통합해 의사결정 속도를 높이고, 지식을 중앙에 집중하며, 모두에게 최신 정보를 제공하며, 어디서든 업무 지원을 받을 수 있게 합니다.

최신 직원 경험, 전략적 투명성, 긍정적이며 포용적인 직장 문화를 고취시킵니다.

IT 및 비즈니스 리더와의 파트너십을 통해 비즈니스 전반의 협업, 지식 공유, 의사결정, 규정 준수, 데이터 관리를 개선합니다.

이러한 모든 영역에서 사일로화된 정보와 분리된 커뮤니케이션을 채널 및 개방된 협업 플랫폼으로 전환하는 것만으로 직장에서의 효율성, 생산성, 행복에 막대한 영향을 미칩니다.

이러한 엄청난 변화가 Slack이 배포되는 모든 곳의 업무를 눈에 띄게 향상시키고 있습니다. 몇 가지 예시를 살펴보겠습니다.

HR 소프트웨어의 효과를 향상시키는 Slack

Slack은 HR 소프트웨어 플랫폼과 팀이 선호하는 HR 및 생산성 도구의 성능을 증폭시킵니다. Workday, PeopleSoft, Oracle, ADP 및 SuccessFactors 등의 소프트웨어와의 밀접한 파트너십과 심도 있는 통합을 통해 이러한 도구의 기능과 더불어 광범위한 전문 HR 및 생산성 앱을 Slack 내부에서 바로 이용할 수 있습니다. 이는 여러분의 직원들이 다음을 수행할 수 있다는 의미입니다.

앱 전반에서 파일 검색

다른 팀과 데이터 공유

알림 및 업데이트 정리

간단히 말해, 직원들은 Slack에서 직접 일상적인 업무를 더욱 수월하게 진행할 수 있습니다(예: 급여, 복리후생 및 휴가 요청 상태 등에 관한 질문에 즉각적으로 답변 찾기). 더 많은 예시를 보려면 이 가이드 전반에서 통합 예시를 찾아보세요.

테마 1: 모집 및 채용 가속화

Slack을 이용하면 민감한 데이터 및 대화를 보호하면서 새로운 인재를 더욱 빨리 찾을 수 있습니다.

채용 공고 간소화

채용 공고를 내기 전에 채용 관리자, 부서 책임자 및 채용 담당자 간에 직무 범위, 급여 범위, 직함 등을 논의하기 위한 비공개 채널을 만듭니다. 그런 다음, 함께 협력하여 최종 직무 기술서를 작성합니다. 그리고 준비가 끝나면 채널에 문서를 고정하거나 포스트합니다. 문서가 포스트되면, 채널을 이용해 1차 지원자 프레젠테이션 일정을 논의합니다.

프로세스 전반에 걸친 지원자 추적

역할을 포스팅한 후, 많은 HR팀이 추가 비공개 채널을 만듭니다. 채용 관리자, HR 비즈니스 파트너, 채용 담당자, 아웃소싱 담당자가 눈에 띄는 이력서를 공유하고 면접 일정을 잡고 채용 제안을 최종 결정합니다. 지원자 추적 시스템이 Slack에 통합되므로, 지원자가 면접 프로세스로 넘어갈 때, 면접자가 피드백을 제출할 때, 채용 제안서가 전송될 때, 채용 제안이 수락될 때 등, 주요 시점에 채널에 자동으로 업데이트된 소식이 표시됩니다.

또 다른 비공개 채널은 면접 패널을 위한 것입니다. 여기에 지원자의 이력서와 현장 일정을 업로드하고, 직무 기술서를 고정하고, 면접 후의 피드백을 모아놓습니다.

이 단일 협업 플랫폼 덕분에 채용 결정을 빠르고 효율적으로 내릴 수 있으며, 지원자에게 더 빠른 응답을 제공할 수 있습니다.

Lever 및 Slack을 이용한 업무 개선 Lever 채용 소프트웨어가 Slack에 통합되므로 다음을 수행할 수 있습니다. 유망한 새 지원자 공유

면접 담당자에게 피드백을 요청하는 리마인더 전송

간단한 채용 허들 시작

지원자 정보를 포함한 면접 리마인더 전송

지원자가 현장에 있는 동안 계획을 신속하게 변경

신속한 면접 피드백 제공

지원자가 채용 제안서에 서명할 경우 전체 팀에 공지

통합

테마 2: 신입 사원 온보딩 간소화

신입 사원에게 따스하면서도 전문적인 환영 인사를 하고, 중요한 정보에 대한 액세스 권한을 부여하고, 새로운 업무로 인한 초조함을 집중적인 몰입도로 전환합니다. 이렇게 하면 최대 생산성에 빠르게 도달하는 데도 도움이 됩니다.

받은 편지함에 새로운 메일이 하나도 없이 첫 출근을 한 후 수많은 이메일 전달을 받게 하는 대신, 신입 사원이 자신의 역할과 관련된 대화가 진행되는 채널을 둘러볼 수 있게 합니다. 예를 들어, Slack의 #welcome 채널을 통해 신입 사원은 질문을 던지고, 다른 신입 사원을 만나고, 채널 상단에 고정된 가장 중요한 회사 정보(회사 사명 및 핵심 정책 등) 등을 확인할 수 있습니다.

각 신입 사원 그룹을 위한 고유한 채널(예: #new-hires-oct18)을 만들어 상호 지원을 위한 비공개 미니 커뮤니티를 구성합니다. 또한 직원이 정보를 습득하는 과정에서 Slack은 다음과 같은 도움을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 수행 중인 업무와 관련된 주제 또는 키워드를 검색하여 모든 관련 파일, 대화 및 해당 주제 전문가를 찾을 수 있습니다.

통합

Slack은 핵심 HR 플랫폼을 통합하는 것 외에도 다음을 포함한 다양한 온보딩 관련 앱을 통합합니다.

“Slack을 사용하는 회사에서는 24% 더 빨리 최대 직원 생산성에 도달합니다.” 2017 The Business Value of Slack IDC Research

Slack 자체에 대한 온보딩

신입 사원에게 회사가 선택한 협업 도구를 사용하는 방법을 소개하는 것은 대개 HR의 몫입니다. Slack을 이용하면 이를 더욱 쉽게 수행할 수 있습니다. Slack은 사용법이 직관적이며 교육에 수 분 정도밖에 소요되지 않으므로, Slack이 제공하는 온보딩 자료를 이용해 신입 사원이 액세스할 수 있는 채널을 안내하고 탐색해 볼 수 있도록 도우세요. 여기서부터는 Slack의 지원팀 및 고객지원센터의 몫입니다. 저희가 도와드리겠습니다.

테마 3: 더욱 효율적인 직원 지원

HR 팀은 Slack을 이용해 복리후생을 안내하는 것에서부터 성과 검토를 관리하고, 시간 추적 및 휴가 요청을 처리하는 것에 이르기까지, 모든 직원 지원 방식을 간소화 및 자동화할 수 있습니다. 여러분이 수행할 수 있는 일은 다음과 같습니다.

직원 셀프서비스 지원

검색하기 쉬운 채널을 이용하여 모든 직원이 각 국가의 직원 및 계약업체와 관련된 중요 정책 및 공지 사항을 안내받을 수 있도록 합니다. 회사의 의료 보험에 관한 끊임 없는 질문을 HR이 감당하는 대신, 직원이 스스로 답변을 검색하고 채널, 날짜 범위 또는 포스트한 사람을 기준으로 결과를 필터링할 수 있습니다.

자동 리마인더 설정

적시의 알림을 통해 직원은 다른 사람에게 물어보는 데 시간을 낭비할 필요 없이 복리후생 프로그램에 대한 이해를 높이고 더 많은 참여를 할 수 있습니다.

HR 및 복리후생 FAQ 생성

HR팀은 대개 동일한 문제에 대해 문의를 받습니다. Slack 채널을 이용하면 직원들이 어디서 답변을 찾아야 할지 알게 됩니다. FAQ를 관련 채널에 고정해 직원들이 스스로 궁금한 점에 대한 답변을 찾게 합니다.

학습 및 개발 관리

학습 전문가 및 관리 이해관계자와 함께 해당 주제 전문가를 한자리에 모으면 L&D 전략을 가속화할 수 있습니다. 학습 프로그램의 설계, 배포 및 추적이 협업 방식이 됩니다. 또한 Slack을 이용하면 더 간편하게 학습자와 커뮤니케이션하고 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

HR 지식 공유의 중심에 서면 모든 직원과 더 빠르고 쉽게 효율적 및 효과적으로 커뮤니케이션할 수 있습니다. 그렇게 되면 팀은 새로운 복리후생 플랜을 수립하거나 완전히 새로운 학습 프로그램을 설계하는 등 더 전략적인 업무에 집중할 시간을 확보할 수 있습니다.

통합

“회사가 성장할수록 가치 사슬에 더 많은 절차와 사람들이 생겨납니다. 자연스럽게 모든 것이 느려지기 시작합니다. 효과적인 커뮤니케이션 및 배포 덕분에 스타트업 정신을 유지하려는 노력이 지속되고 있어요. Slack이 정말 큰 도움을 주었다고 생각해요.” trivago 고용주 브랜딩 및 소셜 미디어 관리자 Lee Jones

테마 4: 몰입도 개선 및 추적

어쩌면 가장 중요한 HR 과제는 직원이 업무에 전적으로 몰두할 수 있도록 독려하는 것일 수 있습니다. Slack은 HR 부서가 직원들이 원하는 더욱 연결된 업무 방식을 제공하면서 직원의 몰입도를 모니터링하고 개선할 수 있도록 돕습니다.

다음은 HR이 이용할 수 있는 몇 가지 전술입니다.

임원 AMA(AskMeAnything) 채널을 생성해 모든 직원이 고위 임원과 상호 작용할 수 있도록 하여 투명성과 열린 대화를 이끌어낼 수 있습니다. 투명성이 중요합니다. Kelton Research의 의뢰로 진행된 설문조사에 따르면, 지식 노동자의 80%가 조직의 의사결정 과정에 대해 더 자세히 알고 싶다고 밝혔습니다.

Slack을 이용하여 주기적인 몰입도 설문조사를 시행해 직원 참여를 유도하고 결과에 대한 보고서를 작성하세요. Kelton 설문조사에 따르면 직원의 91%는 동료들과 더욱 가까워지고 싶어합니다. 몰입도를 추적하는 것은 업무 과정에서 그러한 교류 관계가 구축되는지 살펴보는 데 도움이 됩니다.

직원 리소스 그룹 조성을 장려해 업무와 관심사를 공유하는 사람들이 커뮤니티를 구성하도록 독려합니다. 다양성 그룹, 자원봉사 프로그램 및 전문 개발 클럽은 직원들의 사기와 직원 유지율을 높입니다. 이들을 지원할 수 있는 방법이 필요합니다. Slack을 이용하면 쉽게 서로를 찾아 커뮤니티를 구성할 수 있습니다.

Slack을 이용하여 직원 인정 프로그램을 시행하여 참여를 촉진하고 우수한 성과 및 직원에 대해 공개적으로 보상하세요. 공개적인 인정을 통해 직원은 회사가 자신을 소중하게 생각하며 회사와 소통하는 느낌을 받을 수 있습니다.

오늘날의 디지털 워크스트림은 격리되어 있을 수 있습니다. 협업 공간을 공유하는 것은 소통과 관계를 촉진하여 직원들의 행복과 몰입도를 높이는 강력한 방법입니다.

통합

“Slack은 필수적인 도구입니다. 조직을 확장하는 데 도움이 되며, 멀리 떨어진 사무소와 팀이 서로 연결되어 있다고 느끼게 해줍니다.” Shopify 문화 전문가 Lisa Madokoro

Trivago에서 몰입도 추적하기

가장 빠르게 성장하고 있는 독일 기업인 Trivago의 인재 및 조직 팀은 직원들의 감정을 지속적으로 모니터링하고자 했습니다. 매주 Slackbot은 직원들에게 "나는 내 업무가 조직에 어떤 기여를 하는지 알고 있다" 또는 "내가 인정받는 빈도에 만족한다" 등의 질문에 익명으로 답변해 달라고 요청합니다.

인재 및 조직 팀은 모든 응답을 검토하여 회사의 전체 회의에서 논의할 주제를 결정합니다. 또한 이 팀은 Trivago의 직원 순 추천 고객 지수(NPS)를 추적하고 관리자에게 댓글의 스크린샷을 보여 줍니다.

"대대적인 변화를 전달하고 점수가 하락할 경우 인재들이 어떤 감정을 느끼는지 파악할 수 있습니다."라고 전임 Trivago 조직 기반 책임자인 Anitta Krishan은 말합니다. "실제로 결과까지의 변화 관리 곡선이 어떤 양상을 보이는지 확인할 수 있죠."

Slack은 전체 조직의 효율성을 향상합니다.

지금까지 다른 업무용 소프트웨어와 통합된 실시간 협업 플랫폼이 HR 부서의 영향력과 효율성을 어떻게 개선하는지 알아보았습니다. 하지만 HR 리더들은 Slack이 어떻게 모든 부서의 성과를 개선할 수 있을지도 보여 줍니다. 그들은 IT 및 비즈니스 부문의 동료와 협력하여 더 빠른 의사결정을 내리고, 투명하게 협업하고, 더욱 간편하게 지식을 전달할 뿐만 아니라 부서 및 분산된 팀 전반에 걸쳐 향상된 팀워크를 촉진합니다.

정보가 분명하고 협력적인 방식으로 공유되고 있다고 느끼는 직원은 직장에서의 행복도가 높습니다. 하지만 직원 중 단 26%만이 사무실 직원들이 소통하고 있다고 말하고 있습니다. 직원들은 다음을 원합니다.

직원의 1/4 은 직장에서 정보가 공유되는 방식이 불만족스럽다고 말합니다.

은 직장에서 정보가 공유되는 방식이 불만족스럽다고 말합니다. 직장의 메시징 프로그램을 통해 커뮤니케이션하는 직원은 사무실 직원들이 소통하고 있다고 생각할 가능성이 50% 높습니다( 32% , 비사용자의 22%와 비교한 수치).

높습니다( , 비사용자의 22%와 비교한 수치). 31%의 지식 노동자는 향상된 커뮤니케이션 및 도구가 이상적인 협업 업무 환경을 조성하는 데 도움이 될 것이라고 생각하고 있습니다.

예:

영업 및 마케팅팀 은 Slack을 사용해 캠페인을 실행하고 기회를 추적하며, Slack을 Salesforce, Marketo 및 Drift 등의 도구와 통합합니다.

은 Slack을 사용해 캠페인을 실행하고 기회를 추적하며, Slack을 Salesforce, Marketo 및 Drift 등의 도구와 통합합니다. 고객 지원팀 은 Slack을 Zendesk, Groove 및 Twitter 등의 도구와 통합해 협업 가능한 서비스로 만듭니다.

은 Slack을 Zendesk, Groove 및 Twitter 등의 도구와 통합해 협업 가능한 서비스로 만듭니다. 모든 부서의 프로젝트 관리팀 은 Slack을 사용하여 Trello, Asana, Google Docs, Workfront, Dropbox 및 수십 가지의 프로그램 등의 프로젝트 소프트웨어를 통합합니다.

은 Slack을 사용하여 Trello, Asana, Google Docs, Workfront, Dropbox 및 수십 가지의 프로그램 등의 프로젝트 소프트웨어를 통합합니다. 개발자팀은 Slack을 사용해 GitHub, JiraCloud, Glitch 및 ScrumBot 등의 도구를 통합해 소프트웨어 개발 속도를 높입니다.

간단히 말해, 모든 부서 또는 분과가 협업 방식을 개선하여 이메일 체인, 미팅, 컨퍼런스 콜을 줄임으로써 혜택을 누리고 있습니다.

더 빠르고 더 협력적인 HR을 지원하는 Slack

HR 리더와 Slack은 직원들의 잠재력을 최대한으로 발휘고자 하는 동일한 임무를 맡고 있습니다. 이 가이드에는 HR 팀이 Slack을 사용하여 비즈니스에 더 큰 영향을 미치고, 엔터프라이즈 전반에 협업을 강화하는 개방적인 업무 환경을 널리 확산시키는 수많은 방법 중 일부만 소개되어 있습니다.

당사는 Slack이 여러분을 지원하는 방법에 대해 안내해 드릴 기회를 고대하고 있습니다.

신입 사원 온보딩 간소화

모집 및 채용 가속화

더욱 효율적인 직원 지원

몰입도 개선 및 추적

및 추적 전체 조직의 효율성 향상

또는 여러분이 직면하고 있는 다른 모든 협업 또는 지식 공유 관련 과제를 해결합니다.

세계적으로 가장 혁신적인 HR 리더와의 협력을 통해 여러분의 업무 성과와 업무 방식을 개선할 수 있다는 확신을 얻게 되었습니다.

준비가 되셨다면 언제든지 찾아주세요.