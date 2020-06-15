Novo pacote de emojis para ajudar no seu trabalho remoto

Quando lançamos a função de postar status no Slack, incluímos algumas atualizações de status padrão. Assim, era possível indicar aos colegas que você estava de férias, off-line, doente ou, ainda, trabalhando remotamente.

Escolhemos essas opções porque, quando trabalhamos em um escritório, é útil avisar sempre que você não estiver no local. Acontece que os tempos mudaram. E a forma como trabalhamos também mudou.

De acordo com os nossos clientes (e a nossa própria experiência recente), quando a maioria dos funcionários da empresa, ou mesmo todos eles, está “trabalhando remotamente”, esse status se torna menos útil. Nesse caso, é preciso passar mais informações ou contexto sobre a disponibilidade.

Por isso, pensando também nas pessoas que começaram a usar o Slack recentemente, criamos um conjunto útil de emojis personalizados para uso no status e em mensagens ou reações. Eles podem ser usados quando for preciso adicionar mais detalhes.

Esse pacote de emojis para trabalho remoto está sendo implementado agora e estará disponível para todos nos próximos dias.

Para adicionar esse conjunto, clique no botão “adicionar emoji”, no seletor de emojis. Caso ainda precise de ajuda, aqui está um link para nosso artigo da Central de Ajuda sobre como adicionar emojis personalizados ao Slack.

As imagens mostram pessoas fazendo “toca aí”, mas distantes umas das outras. Também aparecem pessoas trabalhando e passando tempo com a família. Existe até uma imagem que mostra o amor do seu gato pelo seu teclado.

Então, qual é a opinião dos nossos clientes? E por que criar novos emojis, em vez de usar os existentes?

Muitas pessoas estão cuidando dos filhos ou até mesmo os ajudando com a lição de casa durante o horário de trabalho normal. O conjunto de emojis Unicode inclui grupos de família e professores, mas não indica esta situação mais realista: meus filhos precisam de toda a minha atenção agora. Embora antes as pessoas algumas vezes saíssem para almoçar, agora é mais provável que elas precisem reservar mais tempo para preparar o almoço.

Também há novos emojis para ocasiões em que é preciso usar uma indicação visual: estar sentado(a) na mesa com fones de ouvido pode comunicar que você está em um estado de total concentração e não quer ser interrompido(a). Ou talvez seja preciso reservar algum tempo para fazer exercícios ou respirar fundo antes de voltar ao trabalho.

É claro que sempre é possível criar um status personalizado. Algumas pessoas podem usar um emoji padrão do conjunto atual e adicionar uma mensagem personalizada para indicar “Não perturbe”. Outra opção é usar o emoji de ônibus escolar para indicar que você está longe do teclado para ajudar nas tarefas escolares. Outras pessoas podem ter feito upload de um emoji personalizado com esse objetivo.

No entanto, para ajudar as pessoas que não criaram emojis próprios, trabalhamos com a artista Jen Lewis (somos fãs do trabalho dela com emojis há anos) para criar este conjunto. Se você gostar desses emojis, poderá fazer upload de todos eles de uma vez imediatamente. Depois, um administrador da sua equipe poderá criar um novo conjunto de sugestões de status padrão para atender melhor às necessidades da sua equipe.

O objetivo não é que esse seja um conjunto completo com emojis personalizados para trabalho remoto. Ainda há muitas opções que podem ser incluídas, dependendo das atividades das pessoas e da maneira que elas trabalham. Esses são apenas os mais pedidos.

Ao longo do tempo, vamos ampliar nossos pacotes de emojis para atender a necessidades mais específicas de equipes, idiomas e culturas de trabalho diferentes. Por enquanto, porém, você pode fazer upload desse pequeno conjunto de emojis úteis para trabalho remoto. Talvez possamos chamá-los de “remoji”? Acho melhor não, mas não custava tentar. Basta clicar aqui.

Quer mais informações sobre trabalho remoto? Aqui estão: