Nouveau pack d’émojis pour vous aider dans le télétravail

Quand nous avons lancé les statuts dans Slack, nous avons inclus quelques options de mise à jour des statuts par défaut pour que vos collègues sachent si vous êtes vacances, hors ligne, malade ou en télétravail.

Nous avions choisi ces statuts car lorsque le travail exigeait que vous soyez présent dans les locaux de l’entreprise, il pouvait être utile pour vos collègues de savoir que vous n’étiez pas sur place. Les temps changent. Et nos modes de travail également.

Selon nos clients (et notre expérience récente !), si toute l’entreprise ou presque est « en télétravail », ce statut devient inutile. Il vaudrait mieux partager des informations plus précises sur vos disponibilités.

À cette fin, et en ayant à l’esprit les nouveaux venus dans Slack, nous avons créé un pack d’émojis personnalisés à utiliser dans vos statuts (ou vos messages ou réactions) pour donner plus d’informations lorsque les circonstances l’exigent.

Ce pack d’émojis spécial télétravail est en pleine phase de déploiement et sera disponible à tous dans les jours à venir.

Vous pouvez ajouter cet ensemble d’émojis en cliquant sur le bouton « Ajouter un émoji » dans le sélecteur d’émojis. Si vous avez besoin d’aide, suivez ce lien vers un article de notre centre d’assistance sur l’ajout d’émojis personnalisés dans Slack.

Les images incluent notamment des « high-five » respectueux de la distanciation sociale, des moments de concentration ou des instants en famille. Il y en a même une pour illustrer l’amour de votre chat pour votre clavier.

Alors, qu’en pensent nos clients ? Et pourquoi utiliser ce nouveau pack plutôt que les émojis qui existent déjà ?

Nous sommes nombreux à prendre soin de nos enfants et/ou à superviser leur travail scolaire pendant nos horaires de travail. L’ensemble d’émojis Unicode contient des images de familles et d’enseignants, mais qui ne véhiculent pas l’idée que nos enfants ont besoin de toute notre attention, et tout de suite ! Avant, nous prenions parfois notre pause déjeuner à l’extérieur. Aujourd’hui, nous avons besoin de prendre plus de temps pour préparer le déjeuner.

Parmi les nouveaux émojis, certains expriment par exemple des situations que vous souhaitez signaler visuellement à vos collègues : un émoji qui vous représente assis à votre bureau, votre casque sur les oreilles, peut signifier que vous êtes concentré et ne souhaitez pas être dérangé ; ou encore, vous pouvez faire comprendre que vous avez besoin d’un moment pour faire de l’exercice, ou de prendre une bouffée d’air frais avant de vous replonger dans votre travail.

Il est évidemment toujours possible de créer un statut personnalisé. Certains choisiront un ensemble d’émojis standard et lui apporteront un sens particulier via l’ajout d’un message personnalisé du type « Ne pas déranger » ou :school-bus: pour indiquer qu’ils sont actuellement indisponibles, en train d’emmener leurs enfants à l’école. D’autres préfèreront utiliser un émoji personnalisé pour décrire la même situation.

Pour aider ceux qui n’ont pas créé leurs propres émojis, nous avons collaboré avec l’artiste Jen Lewis (nous sommes fans de son travail dans le domaine des émojis depuis de nombreuses années) pour créer ce pack. Si vous l’appréciez, vous pouvez le télécharger pour utiliser les émojis tout de suite, et un administrateur de votre équipe peut créer un nouvel ensemble de statuts personnalisés par défaut pour répondre au mieux aux besoins de votre équipe.

Il ne s’agit absolument pas d’une liste exhaustive de tous les émojis personnalisés dont vous pourriez avoir besoin pour le télétravail. De nombreuses autres situations pourraient être représentées, selon les tâches des personnes et la façon dont elles travaillent. Ce sont simplement les plus demandés.

Nous étofferons nos packs d’émojis au fil du temps pour répondre aux besoins spécifiques des différentes équipes, langues et cultures. Pour l’instant, vous pouvez déjà télécharger ce nouveau pack d’émojis de télétravail (ou « télémojis » ? Nan, c’est nul), en cliquant ici.

Vous avez besoin de plus d’aide pour aborder le télétravail ? Nous sommes là pour vous :