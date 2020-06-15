Nuevo paquete de emojis que te ayudarán en tu trabajo a distancia

La primera vez que pusimos a disposición los estados en Slack, incluimos algunas actualizaciones de estado predeterminadas para que pudieras informar a tus colegas si estabas de vacaciones, desconectado, enfermo o, tal vez, trabajando a distancia.

Los elegimos porque cuando trabajar juntos en la oficina es la norma, es útil que las personas sepan cuándo no estás en el edificio. Resulta que los tiempos cambian. Y también cambia la forma en que trabajamos juntos.

Según nuestros clientes (¡y nuestra propia experiencia reciente!), cuando la mayor parte de la empresa, si no toda, está "trabajando a distancia", ese estado de nada sirve. En cambio, debes proporcionar un poco más de información o contexto sobre tu disponibilidad.

Con ese fin, y teniendo en cuenta a las personas que podrían ser nuevas en Slack, hemos creado un práctico conjunto de emojis personalizados para que los uses en tu estado (o en mensajes o reacciones) en los momentos cuando necesitas comunicar más información.

Este paquete de emojis para trabajo a distancia se está implementando ahora y estará disponible para todos en los próximos días.

Agrega este conjunto de emojis haciendo clic en el botón “agregar emoji” en el selector de emojis. SSi aún necesitas ayuda, aquí encontrarás un enlace a nuestro artículo del centro de ayuda cómo agregar emojis personalizados a Slack.

Las imágenes van desde chocar los cinco a una distancia social hasta trabajo y tiempo en familia. Hay incluso uno que sobre el teclado que tu gato adorará.

Entonces, ¿qué es lo que hemos estado escuchando de nuestros clientes? ¿Y por qué no seguir usando los emojis que ya existen?

Muchos/as de nosotros/as estamos cuidando a nuestros hijos o supervisando el trabajo escolar durante nuestras horas normales de trabajo. El conjunto de emojis de Unicode abarca grupos familiares y profesores, pero no el sentido más realista de Mis hijos necesitan toda mi atención… ¡ahora! Mientras que en el pasado, algunas veces, podríamos haber salido a almorzar, ahora es más probable que necesitemos un poco más de tiempo para preparar el almuerzo.

También hay nuevos emojis para los casos en los que podrías estar acostumbrado/a a hacer una señal visual a tus colegas: sentado/a en tu escritorio con los auriculares puestos puede comunicar que estás concentrado/a y que no quieres que te molesten. O podríamos necesitar tomarnos un momento para hacer ejercicio o respirar profundamente antes de volver a enfocarnos en el trabajo.

Por supuesto, siempre ha sido posible hacer un estado personalizado. Algunas personas podrían tomar uno de los conjuntos de emojis estándar existentes y darle un significado agregando un mensaje personalizado que signifique “No molestar”, o :bus-escolar: para designar tiempo lejos del teclado para llevar a los niños a la escuela. Otros podrían haber subido emojis personalizados para lo mismo.

Pero para tender la mano a aquellos que no han creado los suyos, trabajamos con la artista Jen Lewis (durante años hemos admirado su trabajo en el campo de los emojis) para crear este conjunto. Si te gustan, puedes cargarlos todos a la vez para usarlos inmediatamente, y un administrador de tu equipo puede crear un nuevo conjunto de sugerencias de estado predeterminado personalizado para reflejar mejor las necesidades de tu equipo.

De ninguna manera se pretende que sea un conjunto exhaustivo de todos los emojis personalizados que puedas necesitar para el trabajo a distancia; se podrían abarcar muchos más matices, según el trabajo que realizan las personas y su forma de trabajar. Estos son simplemente los más solicitados.

A medida que pase el tiempo, ampliaremos nuestros paquetes de emojis para satisfacer necesidades más específicas de diferentes equipos, idiomas y culturas de trabajo. Pero por ahora, si deseas cargar este pequeño conjunto de útiles emoji a la distancia (¿”dismoji”? Bueno, valía la pena intentarlo.), puedes hacerlo haciendo clic aquí.

¿Necesitas más ayuda para tu trabajo a distancia? Hemos tratado estos temas: