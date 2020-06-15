Nuevo paquete de emojis para ayudar con el balance del teletrabajo

Cuando publicamos por primera vez los estados en Slack, incluimos unas cuantas actualizaciones de estado predeterminadas para que pudieras avisar a tus compañeros si estabas de vacaciones, desconectado, enfermo o, quizás, teletrabajando.
Los elegimos porque, cuando la tónica habitual es trabajar juntos en la oficina, resulta útil informar a las personas de que no te encuentras en tu puesto de trabajo; no obstante, resulta que los tiempos han cambiado y, con ellos, la forma en la que trabajamos juntos.
Según nuestros clientes (y nuestra propia experiencia reciente), cuando la mayor parte de la empresa, si no toda, se encuentra teletrabajando, ese estado resulta prácticamente inútil. En lugar de eso, se debe dar un poco más de información o contexto en torno a la disponibilidad.
Para ello, y teniendo en cuenta sobre todo a las personas que usan Slack por primera vez, hemos creado un práctico conjunto de emojis personalizados que se pueden aplicar en el estado (o en los mensajes o reacciones) para esos momentos en los que se debe comunicar más información.
Este paquete de emojis para el teletrabajo ya se está implementando y estará disponible para todos en los próximos días.
Puedes añadir este conjunto de emojis haciendo clic en el botón “añadir emoji” del selector de emojis Si todavía necesitas ayuda, aquí tienes un enlace al artículo de nuestro centro de ayuda sobre cómo añadir un emoji personalizado a Slack.
Las imágenes abarcan desde el nuevo saludo con el que se mantiene la distancia social hasta el tiempo que se dedica a estar centrado en el trabajo o atender a la familia. Incluso hay uno que refleja el amor que siente tu gato por tu teclado.
Entonces, ¿qué es lo que piensan nuestros clientes? ¿Y por qué debemos utilizar estos en lugar de los emojis que ya existen?
Muchos de nosotros cuidamos de nuestros hijos o supervisamos las tareas escolares durante nuestras horas habituales de trabajo. El conjunto de emojis Unicode abarca tanto a los grupos familiares como a los profesores, pero no el sentido más realista de Mis hijos requieren toda mi atención… ¡y la quieren ya!. Mientras que antes podíamos salir a comer de vez en cuando, ahora es más probable que necesitemos un poco más de tiempo para preparar la comida.
También hay emojis nuevos para los casos en los que, en una situación normal, harías señales visuales a tus compañeros: sentarte en tu escritorio y ponerte los auriculares puede comunicar que estás en un estado de concentración, con la cabeza agachada, y no quieres que te molesten. O igual podríamos necesitar un momento para hacer ejercicio o respirar profundamente antes de volver a trabajar.
Por supuesto, siempre ha sido posible crear un estado personalizado. Puede que algunas personas elijan uno de los emojis estándar actuales y le den un significado añadiendo un mensaje personalizado que dé a entender que no quieren que se les moleste o un :school-bus: para indicar que están ausentes por un asunto escolar. Quizás otras hayan subido un emoji personalizado que hace la misma función.
Sin embargo, para echar una mano a aquellos que no han creado los suyos propios, hemos colaborado con la artista Jen Lewis (somos fans de su trabajo en el campo de los emojis desde hace años) para crear este conjunto. Si te gustan, puedes subirlos todos a la vez para usarlos de inmediato y un administrador de tu equipo puede crear un conjunto nuevo de sugerencias de estado predeterminado personalizadas para reflejar mejor las necesidades de tu equipo.
Este no pretende en absoluto ser un conjunto exhaustivo de todos los emojis personalizados para el teletrabajo que se podrían necesitar, hay muchos más matices que se podrían cubrir, en función de a lo que se dediquen las personas y de la forma en que desempeñen su trabajo. Son tan solo los más solicitados.
A medida que pase el tiempo, ampliaremos nuestros paquetes de emojis para satisfacer las necesidades más específicas de los distintos equipos, idiomas y culturas de trabajo; pero, por ahora, si quieres subir este pequeño conjunto de emojis útiles para el teletrabajo (o... ¿“telemojis”? Vale, no, pero había que intentarlo), puedes hacerlo haciendo clic aquí.
